MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat im ersten Quartal davon profitiert, dass Kunden in Nordamerika im Vorfeld der geplanten US-Importzölle eifrig Netzausrüstung gekauft und Investitionen vorgezogen haben. Das Netzgeschäft verzeichnete einen Anstieg der Verkäufe von 6 Prozent, wobei das starke Wachstum in Nordamerika deutliche Rückgänge in Indien und die Schwäche im Nahen Osten und in Afrika ausgleichen konnte.

JOHNSON & JOHNSON

hat seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr dank der mittlerweile abgeschlossenen Übernahme des Medikamentenentwicklers Intra-Cellular Therapies für rund 15 Milliarden US-Dollar erhöht. Im ersten Quartal schnitt der Pharma- und Medizintechnikkonzern besser ab als erwartet.

TOTALENERGIES

hat mit der Förderung von Öl und Gas im ersten Quartal das obere Ende der selbst gesteckten Zielspanne erreicht. Der Gewinn werde von einer sequenziellen Verbesserung der Raffineriemargen angekurbelt.

