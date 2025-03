MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will die Belastungen aus höheren Einfuhrzöllen durch eine möglichst flexible Produktion in den weltweiten Fabriken bestmöglich abfedern und dafür auch eventuell Volumina in einzelnen Werken verändern. Der DAX-Konzern sieht auch das Potenzial für eine stärkere Lokalisierung der Komponentenfertigung in den USA.

BMW

Belastet von rückläufigen Autoverkäufen und anhaltendem Preisdruck in China hat BMW im vierten Quartal bei sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sackte auf nur noch 5,5 Prozent von 8,5 Prozent im Vorjahr ab. Den eigenen Ausblick für das Gesamtjahr erreicht der Münchener DAX-Konzern aber trotzdem.

DAIMLER TRUCK

will die Profitabilität auf das Niveau anderer Unternehmen der Branche erhöhen und plant dafür Anpassungen an der Strategie. Aktuell arbeite der Vorstand an der Überarbeitung und Anpassung der Konzernstrategie.

DAIMLER TRUCK

setzt nach einem schwachen vierten Quartal erneut den Rotstift im Europa-Geschäft an. Bis spätestens zum Jahr 20230 sollen die wiederkehrenden Kosten um mehr als 1 Milliarde Euro gesenkt werden.

AUMANN

hat Umsatz und operativen Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Die Aktionäre sollen eine leicht höhere Dividende bekommen. Zudem kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück.

BECHTLE

erwartet für 2025 leichtes Wachstum beim Geschäftsvolumen, dagegen können Umsatz und Ergebnis sowohl steigen als auch schrumpfen. Die konjunkturellen Unsicherheiten seien "immens", die Visibilität äusserst gering, sagte Vorstandschef Thomas Olemotz.

DERMAPHARM

hat im vergangenen Jahr die Umsatzprognose am unteren Ende erreicht und die operative Ergebnisprognose leicht übertroffen. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,90 Cent je Aktie erhalten, 2 Cent mehr als im Vorjahr.

ANGLO AMERICAN

plant einem Agenturbericht zufolge im Rahmen seiner Umstrukturierung einen weiteren Stellenabbau in den Unternehmenszentralen in Johannesburg und London. Der Konzern habe Mitteilungen an Mitarbeiter verschickt, die wahrscheinlich betroffen sein werden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

AIRBUS

hat auf einer Fachmesse in den USA 118 Kaufzusagen, darunter 63 Festbestellungen, für eine Reihe seiner Mehrzweckhubschrauber erhalten. Allein für den neuen leichten zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber H140, der auf der Luftfahrtmesse Verticon im US-Bundesstaat Texas vorgestellt wurde, seien mehr als 74 Kaufzusagen eingegangen.

ANIMA

hat das erhöhte Übernahmeangebot der Banco BPM als angemessen bewertet. Die Offerte in Höhe von 7,00 Euro pro Aktie, die Anima mit 2,47 Milliarden Dollar bewertet, sei nach Meinung des Boards aus finanzieller Sicht "kongruent".

FOXCONN

hat im Schlussquartal 2024 einen Gewinnrückgang verzeichnet und schlechter abgeschnitten als am Markt erwartet. Der weltgrösste Auftragsfertiger von Elektronik diversifiziert sein Geschäft weiter und expandiert in Wachstumsbereiche wie Künstliche Intelligenz (KI) und Elektrofahrzeuge.

STELLANTIS

wird unter der Marke Iveco zwei elektrische Nutzfahrzeuge für den europäischen Markt produzieren. Eine entsprechende Vereinbarung schloss der Multimarken-Autokonzern mit dem Nutzfahrzeughersteller.

UNICREDIT

hat von der Europäischen Zentralbank die Genehmigung erhalten, ihre Beteiligung an der Commerzbank auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen. Bevor Unicredit nun ihre über Derivate gehaltene Beteiligung von rund 18,5 Prozent in physische Aktien umwandeln kann, benötigt die Bank allerdings noch weitere Genehmigungen.

