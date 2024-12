MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

bekommt im Juni eine neue Marketing- und Vertriebsvorständin (CCO). Monique Buch wurde zur neuen Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Sie soll zum 1. Juni die Nachfolge von der derzeitigen CCO Sucheta Govil antreten.

ENBW

hat eine Liefervereinbarung über Flüssiggas (LNG) mit Adnoc getroffen. Wie der Energieversorger mitteilte, wird der Konzern aus Abu Dhabi jährlich 0,8 Milliarden Kubikmeter LNG liefern, sobald das LNG-Projekt "Ruwais", eine LNG-Verflüssigungsanlage im Nahen Osten, wie geplant 2028 in Betrieb genommen wird. Die Konzerne hatten im April eine Absichtserklärung über LNG-Lieferungen getroffen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

GERRESHEIMER

hat von der US-Arzneimittelaufsicht FDA zusammen mit dem Schweizer Biopharmazie-Unternehmen SQ Innovation die "bedingte Zulassung" für eine Therapie zur häuslichen Behandlung von Flüssigkeitsansammlungen bei kongestiver Herzinsuffizienz erhalten.

FLATEXDEGIRO

hat am Montag den Handel mit 20 Kryptowährungen gestartet, darunter unter anderem Bitcoin und Ethereum.

NORDEX

hat von dem Windparkprojektierer und Windstromerzeuger Alterric einen Auftrag für die Lieferung und Errichtung von neun Turbinen des Typs N175/6.X für ein 56-Megawatt-Projekt in Griechenland erhalten. Der Vertrag umfasst auch einen Premium-Servicevertrag für die Anlagen über einen Zeitraum von 25 Jahren.

GSK

hat mit seinem Krebsmedikament Jemperli eine wichtige Hürde vor der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) genommen. Die EU-Behörde hat empfohlen, die Zulassung von Jemperli in Kombination mit einer Chemotherapie auf erwachsene Patientinnen mit primärem oder rezidivierendem Endometriumkarzinom auszuweiten.

NOVO NORDISK

investiert 8,5 Milliarden dänische Kronen (ca. 1,14 Milliarden Euro) in eine neue Produktionsstätte für Medikamente gegen seltene Krankheiten in Dänemark. Bereits am Samstag hatte der Konzern bekannt gegeben, dass der Kauf von drei Standorten des US-amerikanischen Pharma-Auftragsverpackers Catalent alle behördlichen Genehmigungen erhalten hat.

SHELL

will ein Tiefwasser- Öl -Projekt vor der nigerianischen Küste vorantreiben, um damit sein "Upstream"-Produktionsniveau aufrechtzuerhalten. Der britische Energiekonzern hat eine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt Bonga North getroffen.

