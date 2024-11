MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

übernimmt das US-Biotechunternehmen Poseida Therapeutics, einschliesslich der Zelltherapie-Kandidaten und der dazugehörigen Plattformtechnologien, zu einem Unternehmenswert von rund 1 Milliarde US-Dollar. Inklusive Meilensteinzahlungen könne sich der Gesamtwert der Transaktion auf bis zu 1,5 Milliarden Dollar belaufen.

ROCHE

hat mit einem neuartigen Lungenkrebsmedikament einen Rückschlag erlitten. In einer späten Phase-3-Studie, bei der Tiragolumab in Kombination mit dem zugelassenen Medikament Tecentriq zum Einsatz kam, wurde das primäre Ziel des Gesamtüberlebens nicht erreicht.

RIVIAN AUTOMOTIVE

von der US-Regierung eine an Bedingungen geknüpfte Kreditzusage über bis zu 6,6 Milliarden Dollar für den Ausbau seiner Produktionskapazitäten erhalten. Die Mittel sollen in den Bau einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in Georgia und in die Produktion weiterer Mittelklassefahrzeuge fliessen.

UNILEVER

Die indische Unilever-Tochter gliedert ihr Speiseeisgeschäft aus und folgt damit dem Beispiel des Mutterkonzerns. Der Board habe vorgeschlagen, dass die Aktionäre Aktien des neuen Unternehmens im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an Hindustan Unilever erhalten sollen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2024 07:03 ET (12:03 GMT)