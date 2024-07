MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

überwog die Sorge über eine Konjunktur-Eintrübung, sollten die Zinsen anziehen. Liontown rückten nach einer Investition durch LG Energy Solution um 7,3 Prozent vor.

Nach der deutlichen Einengung zu Wochenbeginn nach dem Ergebnis der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen weiten sich die Risikospreads am Dienstag überwiegend wieder leicht aus. Im Handel herrscht Zurückhaltung angesichts der andauernden politischen Unsicherheiten. "Die politische Unsicherheit in Frankreich wird auch über die Stichwahl am Sonntag hinweg andauern, selbst wenn Le Pens rechtspopulistische Partei nicht die absolute Mehrheit holen wird", heisst es bei CMC. Je länger die politische Hängepartie bei unseren Nachbarn währe, desto grösser würden auch die konjunkturellen Risiken.

hat einen Grossauftrag aus Asien an Land gezogen. Der Billigflieger Cebu Air von den Philippinen hat bis zu 152 Maschinen bei Airbus bestellt. Nach Listenpreisen beträgt das Auftragsvolumen der vorläufigen Vereinbarung 24 Milliarden US-Dollar.

muss sich einen neuen Chef suchen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, strebt sein langjähriger Vorstandsvorsitzender Joachim Kreuzburg nach mehr als 20 Jahren als CEO keine weitere Amtszeit an. Kreuzburgs Vertrag läuft noch bis November 2025. Der Aufsichtsrat habe seinen Entschluss mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen. Ein Nachfolgeprozess soll in Kürze "in Ruhe und mit Sorgfalt" eingeleitet werden.

stärkt seine Marktposition mit einem Zukauf in Italien. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er den IT-Dienstleister Magnetic Media Network. Einen Kaufpreis nannte Bechtle nicht. Das Unternehmen aus der Nähe von Mailand hat zuletzt mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 68,6 Millionen Euro erzielt.

Der US-Investor Apollo Global Management und der staatliche Konzern Masdar aus Abu Dhabi konkurrieren laut einem Zeitungsbericht um den Erwerb eines 49-prozentigen Anteil an einem Erneuerbaren-Portfolio von Endesa in Spanien für 1,2 Milliarden Euro. Wie die Zeitung Expansion unter Berufung auf Kreise berichtet, sind Apollo und Masdar die finalen Bieter.

hat im eigenen Hause einen Nachfolger für den scheidenden Chef von Cartier gefunden. Wie der Luxusgüterkonzern mitteilte, hat er Louis Ferla zum 1. September an die Spitze des Schmuckherstellers berufen.

wird die Bauarbeiten an seiner Biokraftstoffanlage in Rotterdam angesichts der aktuellen Marktbedingungen zunächst stoppen. Die niederländische Tochtergesellschaft überprüfe das Projekt Shell Energy and Chemicals Park, teilte der britische Energiekonzern mit.

hat im Juni trotz einer höheren Kapazität weniger Passagiere befördert. Die Billigfluglinie transportierte 5,31 Millionen Fluggäste, 0,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf Sicht von zwölf Monaten lag die Zahl jedoch um 15 Prozent höher bei 62,1 Millionen.

