MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

erweitert die Zusammenarbeit mit Amazon.com in den Vereinigten Staaten. Amazon hatte sich vor einiger Zeit an der Just-Eat-Tochter Grubhub, einem US-Lieferdienst, beteiligt. Amazon-Kunden in den USA können mit Grubhub direkt auf Amazon.com und in der Amazon Shopping-App bei Hunderttausenden von Restaurants in allen 50 Bundesstaaten bestellen.

TELECOM ITALIA

bestätigt seine Jahresprognose, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal höhere Einnahmen verzeichnet hat.

UBS

geht bei der Integration der Credit Suisse den nächsten Schritt: Ulrich Körner, CEO der Credit Suisse, wird Ende Juni nach der Fusion der UBS und der Credit Suisse aus der Konzernleitung ausscheiden und die UBS im späteren Jahresverlauf verlassen. Iqbal Khan übernehme am 1. September 2024 die Funktion als President UBS Asia-Pacific und werde Co-President Global Wealth Management (GWM).

