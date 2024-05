MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die zur australischen Hochtief-Tochter Cimic gehörende Baugesellschaft Leighton Asia soll in einem Joint Venture ein Grosskrankenhaus in Hongkong um einen 20-geschossigen Neubau erweitern. Auf Leighton Asia entfallen Umsatzerlöse von bis zu 2,4 Milliarden australische Dollar.

HYPOPORT

hat seinen Gewinn im ersten Quartal massiv gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Der Konzerngewinn sprang auf 2,95 Millionen Euro von 0,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

WACKER CHEMIE

baut in den USA seine Kapazitäten für die mRNA- und Proteinproduktion als Zulieferer für die Pharmaindustrie aus. Damit will der MDAX-Konzern die gestiegene Nachfrage nach Auftragsherstellern für die Lieferung verschiedener Komponenten für nukleinsäure-basierte Gentherapien im US-Markt bedienen.

EQT

will das US-Beratungsunternehmen Perficient für rund 3 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen. Die schwedische Private-Equity-Gesellschaft EQT erklärte, man werde 76 Dollar je Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 58 Prozent auf den Schlusskurs von Perficient von 48,11 Dollar am Freitag entspricht.

HEINEKEN

will in diesem Jahr 39 Millionen britische Pfund in seine Kneipenkette Star Pubs investieren, um 62 der kürzlich geschlossenen britischen Pubs zu modernisieren und wieder zu eröffnen. Der niederländische Konzern erklärte am Montag, dass auf diesem Weg mehr als 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. 612 Kneipen der 2.400 Pubs umfassenden Kette sollen modernisiert werden.

VINCI

ernennt den erfahrenen Manager Pierre Anjolras zum Chief Operating Officer. Dies ist der erste Schritt im Prozess zur Ernennung eines Nachfolgers für den CEO Xavier Huillard, dessen Amtszeit im kommenden Jahr endet.

