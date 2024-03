MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

CFO Hubert Hinterseher hat auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns nun detaillierte Ziele für 2025 ausgegeben. So will der Sportartikelhersteller unter anderem die Bruttogewinnmarge - eine wichtige Gewinngrösse - bis 2025 um 100 bis 200 Basispunkte auf 47,3 bis 48,3 Prozent verbessern, von 46,3 Prozent im vergangenen Jahr. Die Opex Ratio - also operative Aufwendungen im Vergleich zum Umsatz - soll ebenfalls steigen, allerdings etwas weniger stark um 20 bis 120 Basispunkte. 2025 soll sie bei 39,3 bis 40,3 Prozent liegen (2023: 39,1 Prozent).

AEGON

hat bei der Kapitalerwirtschaftung im zweiten Halbjahr 2023 die eigenen Ziele übertroffen, konnte an das von hohen Sondereffekten geprägte operative Ergebnis aus dem Vorjahr allerdings nicht anknüpfen. Netto wies der niederländische Versicherer und Asset Manager ein ausgeglichenes Ergebnis für die zweite Jahreshälfte aus, verglichen mit einem Verlust von 954 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

RYANAIR

wird seinen Flugplan für die Sommersaison einschränken, weil der US-Flugzeugbauer Boeing erst einmal nur 40 der 57 bestellten Flugzeuge liefern wird. Ursprünglich sollten alle Maschinen vor Ende Juni übergeben werden. Zudem belastete auch, dass einige Airbus-Maschinen wegen der Triebwerksprobleme bei Pratt & Whitney am Boden bleiben müssten. Dies würden die Kunden an höheren Flugpreisen im Sommer spüren, weil die Kapazitäten begrenzt seien.

KÜHNE + NAGEL

will seine Präsenz im asiatischen Raum ausbauen und übernimmt den Dienstleister City Zone Express. Die Akquisition werde sich sofort ertragssteigernd auswirken und das Angebot von Kühne + Nagel im Bereich der grenzüberschreitenden Strassenlogistik in Asien strategisch erweitern, erklärte Kühne + Nagel ohne Nennung finanzieller Einzelheiten. Zudem meldete das Schweizer Logistikunternehmen einen Gewinnrückgang.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hat in seinem ersten Geschäftsquartal einen überraschend deutlichen Umsatzrückgang verbucht. Grund waren geringere Erlöse im Geschäft mit Servern und hybriden Cloud-Angeboten. Der Umsatz sank in Dreimonatszeitraum bis Ende Januar um 13 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 7,1 Milliarden Dollar prognostiziert.

META

will künftig für Nachrichteninhalte nicht mehr zahlen und keine neuen Lizenzverträge mit traditionellen Nachrichtenverlagen in Australien und den Vereinigten Staaten eingehen. Als Begründung führte Meta an, dass die Zahl der Nutzer, die spezielle Links für Nachrichten auf Facebook verwenden, im vergangenen Jahr um mehr als 80 Prozent gesunken sei. In einem Blogbeitrag erklärte Meta, die Nutzer könnten Links zu Nachrichtenartikeln auf Facebook angezeigt bekommen und die Verlage hätten weiterhin Zugriff auf ihre Konten, wo alle Links gepostet werden können.

TESLA

will den Kunden in China jetzt weitere Anreize bieten, um die Nachfrage nach seinen Autos anzukurbeln. Käufer des Tesla Model 3 und des Model Y mit Hinterradantrieb sollen in diesem Monat Anspruch auf Anreize und Rabatte im Wert von tausenden von Dollar haben, teilte der US-Autokonzern am Freitag in einem Beitrag auf seinem Weibo-Konto mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2024 07:29 ET (12:29 GMT)