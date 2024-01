MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Flughafen Frankfurt schliesst am Donnerstag wegen des angekündigten Warnstreiks der Sicherheitsdienstleister an beiden Terminals die Sicherheitskontrollen ausserhalb des Transitbereichs.

GALERIA KAUFHOF

Die insolvente Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat offiziell die Suche nach Investoren eingeleitet.

KSB

hat im vierten Quartal die schwache Konjunktur zu spüren bekommen.

MISTER SPEX

hat im vergangenen Jahr von einem starken Wachstum im Kernmarkt Deutschland profitiert. Der Optiker erfüllte seine selbstgesteckten Ziele.

SNP

hat im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Für das laufende Jahr zeigt sich der IT-Dienstleister zuversichtlich.

DE BEERS

Die Rohdiamantenverkäufe von De Beers Group haben sich im ersten Verkaufszyklus des Jahres im Vergleich zum vorherigen mehr als verdoppelt. Ursächlich dafür war eine solide Nachfrage in den USA in der Weihnachtszeit und ein Neustart der Rohdiamantimporte nach Indien.

GSK

hat im Schlussquartal von starkem Wachstum beim Bestseller-Impfstoff Shingrix und dem neuen Impfstoff Arexvy gegen das RS-Virus profitiert und rechnet mit weiterem Wachstum bei Umsatz und Gewinn.

H&M

bekommt einen neuen CEO. Wie der schwedische Konzern mitteilte, hat er den Leiter der Kernmarke, Daniel Erver, zum CEO und Präsident ernannt, mit sofortiger Wirkung.

H&M

leidet im laufenden ersten Geschäftsquartal 2023/24 unter Umsatzrückgängen, Lieferproblemen im Roten Meer sowie Rabattaktionen, hat aber die Margenprognose bestätigt. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr will der schwedische Konzern auf Vorjahresniveau halten.

MONDELEZ

Das Umsatzwachstum des US-Snackkonzerns Mondelez hat sich im Schlussquartal 2023 verlangsamt, da sich die Konsumenten angesichts höherer Preise etwas zurückhielten. Für das laufende Jahr rechnet Mondelez mit geringerem organischen Wachstum als im Vorjahr.

NOVARTIS

hat im Schlussquartal den Nettogewinn mehr als verfünffacht und dabei von einem Einmalgewinn aus der Abspaltung seiner Generikasparte Sandoz profitiert. Die Aktionäre sollen für das Gesamtjahr eine Dividende von 3,30 Schweizer Franken erhalten, 0,10 Franken mehr als im Vorjahr.

NOVO NORDISK

hat angesichts der enormen Nachfrage nach dem Diabetes-Mittel Ozempic und dem Abnehm-Medikament Wegovy den Nettogewinn im Schlussquartal überraschend deutlich gesteigert. 2024 rechnet der dänische Pharmariese mit einer abgeschwächten Umsatzentwicklung.

RAIFFEISEN BANK

hat im vergangenen Jahr trotz eines steigenden Zinsüberschusses weniger verdient. Höhere Kosten sowie Rückstellungen im Polen-Geschäft drückten das Ergebnis.

ROYAL KPN

hat im vierten Quartal operativen Gewinn und Umsatz gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen.

SANTANDER

erwartet für das laufende Jahr eine höhere Rentabilität, nachdem sie ihren Gewinn im vierten Quartal 2023 um mehr als ein Fünftel gesteigert und die Markterwartungen übertroffen hat.

VIVENDI

soll nun in vier jeweils eigenständige börsennotierte Unternehmen aufgeteilt werden. Der Verwaltungsrat habe den Plan zur Aufspaltung abgesegnet, dabei aber für die Aufteilung in vier statt in drei Gesellschaften votiert.

VODAFONE

will sich in Italien nicht mit der französischen Iliad zusammentun. Der britische Telekommunikationskonzern habe ein verbessertes Angebot abgelehnt, sein Italien-Geschäft mit jenem von Iliad zusammenzuschliessen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2024 07:29 ET (12:29 GMT)