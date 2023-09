MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der ehemalige Chef des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard, Markus Braun, hat im Streit um zehn Millionen Euro aus einer Managerhaftpflichtversicherung seine Berufung zurückgezogen. Das teilte das Oberlandesgericht Düsseldorf am Freitag mit. Das Urteil des Landgerichts vom Juli, in dem es Brauns Antrag auf einstweilige Verfügung gegen die Versicherung Swiss Re abgelehnt hatte, ist damit rechtskräftig.

SANOFI

rechnet für das dritte Quartal mit einer Belastung beim Gewinn je Aktie und beim Umsatz als Folge ungünstiger Wechselkurse. Auf Basis der Währungsentwicklungen bis 15. September sei mit einer Belastung von 8,5 bis 9,5 Prozent beim Gewinn je Aktie zu rechnen, teilte der französische Pharmakonzern mit. Der Umsatz werde um 7,5 bis 8,5 Prozent geschmälert.

TELEKOM AUSTRIA

Telekom Austria hat den Referenzpreis für die Aktie des abgespaltenen Funkmastenbetreibers EuroTeleSites auf 4,95 Euro festgelegt. Er ist die Basis für die erste Kursbildung von EuroTeleSites, dessen Börsendebüt für diesen Freitag in Wien geplant ist. Aktionäre der Telekom Austria mit Stichtag Donnerstag bekommen wie bekannt für jeweils 4 Anteilsscheine zusätzlich 1 Aktie der EuroTeleSites AG in ihr Deport gebucht.

VODAFONE

hat einen Interessenten für sein Spanien-Geschäft. Zegona Communications teilte mit, Gespräche mit dem Telekommunikationskonzern über einen Kauf des Spanien-Geschäfts zu führen. Die spanische Wirtschaftszeitung Expansion hatte zuvor berichtet, das Zegona 50 Prozent an der Vodafone-Einheit kaufen will. Diese würde dabei mit über 5 Milliarden Euro bewertet.

AMAZON

tut es anderen Streamingdiensten gleich und will auf seiner Plattform Prime Video in Sendungen und Filmen nun auch Werbung platzieren. Prime ist damit ein weiterer Streamingdienst, der sich angesichts der steigenden Verluste in diesem Sektor wieder der Werbung als Einnahmequelle zuwendet. Amazon teilte mit, man werde eine werbefreie Option anbieten, die Amazon-Prime-Mitglieder 2,99 US-Dollar pro Monat in den USA extra kosten soll. Auch in Deutschland soll es das Werbemodell geben.

CHEVRON

Der Streik bei Chevron in der westaustralischen Flüssiggasindustrie ist beendet. Chevron und die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter von zwei seiner grossen Anlagen haben sich den Empfehlungen des angerufenen Vermittlers angeschlossen.

INTEL

Die Europäische Kommission verhängt erneut gegen Intel eine Geldbusse, diesmal von rund 376 Millionen Euro. Die Strafe stehe im Zusammenhang mit dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auf dem Markt für Computerchips, den so genannten x86 Central Processing Units.

MICROSOFT

Microsofts Vorschläge zur Überarbeitung der 75 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme von Activision Blizzard gehen auf die Bedenken der britischen Kartellbehörde CMA ein. Die britische Competition and Markets Authority (CMA) teilte am Freitag mit, dass die von Microsoft vorgeschlagene Umstrukturierung der Transaktion - bei der Activision seine Cloud-Gaming-Rechte an den Spiele-Rivalen Ubisoft verkaufen würde - es möglich macht, dass das Geschäft genehmigt werden kann.

