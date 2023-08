MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

AIR BERLIN/SUNDAIR

Die Marke Air Berlin hat einen neuen Eigentümer: Sechs Jahre nach der Insolvenz der gleichnamigen Fluggesellschaft ist der Markenname an Marcos Rossello verkauft worden, den Gründer der deutschen Ferienfluggesellschaft Sundair. Schon im Juni wurde die Marke Air Berlin auf Rossellos Firma Air 41 übertragen, wie die Luftfahrt-Nachrichtenwebseite Aerotelegraph berichtet. Der Kaufpreis habe nach jüngstem Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters für die Air-Berlin-Gläubiger 120.190 Euro betragen.

AUMANN

hat den Umsatz im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei vom starken Wachstum im Segment E-Mobility. Der Jahresausblick wurde bestätigt.

BIONTECH/CUREVAC

Das Landgericht Düsseldorf verhandelt seit Dienstag in einem Zivilprozess über einen Patentstreit zwischen dem Tübinger Pharmaunternehmen Curevac und seinem Konkurrenten Biontech. Curevac wirft dem Mainzer Impfstoffhersteller eine Patentrechtsverletzung bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen vor, die auf der mRNA-Technologie basieren. Curevac, das sich selbst als Pionier dieser Technologie sieht, strebt eine Entschädigung an.

HHLA

hat im zweiten Quartal überproportionale Gewinnrückgänge bei ebenfalls rückläufigen Umsätzen verzeichnet. Die im ersten Quartal verzeichnete, konjunkturbedingt stark rückläufige Mengenentwicklung habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt. Darüber hinaus hätten Container kürzer an den Hamburger Containerterminals verweilt, so dass die Lagergelderlöse sanken. Die bereits Ende Juli gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hamburger Hafenbetreiber.

HOCHTIEF

Die zur australischen Hochtieftochter Cimic gehörende UGL übernimmt in den nächsten sechs Jahren Betrieb und Wartung des Treibstoffnetzes für die australischen Streitkräfte im gesamten Land. Der Vertrag des Verteidigungsministeriums hat ein Umsatzvolumen von 500 Millionen Australischen Dollar. Eine Option sieht eine mögliche Vertragsverlängerung bis 2035 vor.

MBB

hat im ersten Halbjahr trotz eines gestiegenen Umsatzes weniger verdient. Für 2023 wird weiterhin ein Umsatz zwischen 850 und 900 Millionen Euro erwartet. Der Ausblick für die bereinigte EBITDA-Marge wurde jedoch auf 8 bis 10 (zuvor: 9 bis 11) Prozent gesenkt. Als Grund führt MBB eine temporär schwächere Profitabilität in den Segmenten Service & Infrastructure sowie Consumer Goods an.

CVC CAPITAL

Die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners hat nach Informationen der Financial Times Pläne für einen Börsengang in Amsterdam wiederbelebt. Ein IPO, so schreibt die britische Zeitung unter Verweis auf nicht genannte Quellen, könnte noch vor dem Jahresende über die Bühne gehen.

HOME DEPOT

hat sich im zweiten Quartal trotz rückläufiger Umsätze und Gewinne besser geschlagen als am Finanzmarkt erwartet und einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt.

MARKS & SPENCER

ist dank Umsatzanstieg in beiden Geschäftssegmenten und weiter "robuster" Margen nach den ersten 19 Wochen des laufenden Geschäftsjahres optimistischer für das Gesamtjahr. Die britische Einzelhandelskette rechnet nun im Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Gewinnanstieg im Vergleich zum Vorjahr, das am 1. April endete. Bislang hatte der Konzern nur "moderates Umsatzwachstum" in Aussicht gestellt, sich aber nicht zu Gewinnerwartungen geäussert.

NOVARTIS

Die Novartis-Tochter Sandoz hat mit ihrem Biosimilar zu dem Wirkstoff Aflibercept einen klinischen Studienerfolg erzielt. Die Phase-III-Studie Mylight zur Wirksamkeit des Biosilimars habe ihren primären Endpunkt erreicht: das Medikament habe keine klinisch bedeutsamen Unterschiede zum Referenzpräparat Eylea von Bayer mit diesem Wirkstoff aufgewiesen.

STADA

ist im ersten Halbjahr 2023 zweistellig gewachsen. Dazu trug eine über dem Marktdurchschnitt liegende Entwicklung in allen drei strategischen Geschäftssegmenten - Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutika - bei. Stada sei "auf dem besten Weg, in diesem Jahr mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz und 1 Milliarde Euro EBITDA zu erreichen", sagte CEO Peter Goldschmidt.

THIRD POINT

Der aktivistische Investor Dan Loeb hat mit seinem Hedgefonds Third Point im abgelaufenen Quartal neue Positionen in Uber Technologies, Amazon.com und Nvidia aufgebaut. Third Point erwarb 2,78 Millionen Uber-Aktien sowie 4,1 Millionen Aktien von Amazon und 500.000 Aktien von Nvidia, wie aus einer bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Mitteilung hervorgeht.

