MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die European Energy Exchange (EEX) baut ihr Geschäft durch einen Zukauf aus: Von dem US-Börsenbetreiber Nasdaq übernimmt die Tochter der Deutschen Börse das europäische Stromhandels- und Clearinggeschäft. Die Transaktion beinhaltet laut Mitteilung die Übertragung der offenen Positionen in den nordischen Stromfutures der Nasdaq, den französischen und deutschen Stromfutures sowie den europäischen CO2-Emissionsfutures (EUA) in das EEX-Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC). Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

HEIDELBERG MATERIALS

will mit dem Nutzfahrzeughersteller Volvo den Einsatz von E-Lastern und -Baumaschinen für den Einsatz im laufenden Betrieb untersuchen. Im Rahmen einer sechsmonatigen Machbarkeitsstudie werde geprüft, welche emissionsfreie Fahrzeugtechnologie und Ladeinfrastruktur die Anforderungen des Baustoffherstellers im Hinblick auf Effizienz, Wartung und Ladung am besten erfülle, teilte das Unternehmen in Heidelberg mit.

MTU AERO ENGINES

und Safran Helicopters wollen sich an der Ausschreibung für das Triebwerk eines neuen europäischen Militärhubschraubers beteiligen. Auf der Luftfahrtschau in Paris unterzeichneten beide Seiten eine Absichtserklärung zur Gründung eines paritätischen Joint Ventures.

ADESSO

verstärkt seinen Vorstand. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. Juli Mark Lohweber als zusätzliches Mitglied in das Gremium berufen, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Der 54-jährige Lohweber werde die Verantwortung für die Kernbranchen Insurance und Banking vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer (65) übernehmen, der nach Erfüllung seines Vertrags Ende des Jahres aus dem Unternehmen ausscheidet.

BOEHRINGER/SANOFI

Sanofi muss nicht für eventuelle finanzielle Forderungen von privaten Klägern in den USA aufkommen, die wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Medikament Zantac gegen Sodbrennen erhoben wurden. Ein Gericht der Internationalen Handelskammer habe die Forderung des deutschen Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim nach Freistellung von diesen Rechtsrisiken abgewiesen, teilte der französische Konzern mit. Die Entscheidung sei abschliessend und könne nicht angefochten werden.

J. WECK

Der Hersteller der Weck-Gläser ist pleite. Die J. Weck GmbH & Co. KG mit Sitz in Wehr sowie die Weck Glaswerk Gesellschaft mit Sitz in Bonn reichten jeweils einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Karlsruhe ein, wie aus am Dienstag veröffentlichten Bekanntmachungen des Gerichts hervorgeht. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde demnach der Jurist Thilo Braun eingesetzt. Zuerst hatte die Wirtschaftswoche berichtet.

RENAULT

Konzernchef Luca de Meo wird auch die neue Elektroauto -Tochter mit dem Namen Ampere leiten, wenn die ihren Börsengang vollzogen hat. Strategiechef Josep Maria Recasens werde dann als COO die operativen Geschäfte von Ampere führen, während Finanzchef Vincent Piquet auch als CFO von Ampere vorgesehen sei, teilte der französische Autokonzern mit.

STELLANTIS

und die taiwanische Foxconn wollen gemeinsam Halbleiter für die Autobranche entwickeln und diese ab 2026 auch an die Industrie verkaufen. Wie die beiden Firmen mitteilten, wird dafür ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Siliconauto gegründet.

BOEING

hat bei der Paris Air Show einen weiteren Auftrag eingeheimst. Wie der Konzern mitteilte, hat Air Algerie acht Jets des Typs 737 Max fest bestellt und zudem eine Absichtserklärung über die Bestellung von zwei 737-800-Frachtern unterzeichnet. Zudem hat Air China eine Order für acht 787-9 Dreamliner bestätigt.

ALIBABA

strukturiert zum 10. September sein Top Management neu. Wie der chinesische E-Commerce-Konzern mitteilte, plant Daniel Zhang einen Rückzug von seinen Posten als Chairman und Chief Executive. Sein Nachfolger als Chairman wird ab 10. September Joseph Tsai, derzeit Executive Vice Chairman. CEO des Unternehmens wird Eddie Yongming Wu, derzeit Chairman von Alibabas E-Commerce-Unternehmen Taobao und Tmall Group.

