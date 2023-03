MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream hat 2022 im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges 134,1 Millionen Euro abgeschrieben. Aus der Wertberichtigung sei jedoch kein Verlust entstanden, da die dieser Position entgegenstehenden Kundenverbindlichkeiten im Einklang mit Clearstreams Geschäftsbedingungen angepasst wurden.

DEUTSCHE BAHN

hat die Gewerkschaft EVG angesichts des für Montag angekündigten Warnstreiks erneut zu Verhandlungen gedrängt. "Wir sitzen praktisch am Verhandlungstisch, es fehlt die Gewerkschaft", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauss. "Wir haben kein Verständnis dafür, dass man sich so viel Zeit lässt, jetzt diesen Megastreik vom Zaune bricht, und dann aber erst in fünf Wochen wieder verhandeln will. Das passt nicht zusammen."

EVOTEC

bekommt von der Bill & Melinda Gates Foundation 6,6 Millionen Dollar für ihre Forschung an neuen Wirkstoffen zur Behandlung der Tuberkulose (TB). Das Geld wird in die Erforschung von Wirkstoffen gesteckt, mit denen die Behandlung der Infektionskrankheit verkürzt, aber auch sicherer und einfacher werden kann.

NORDLB

hat dank lukrativer Finanzierung von Erneuerbaren Energien und Infrastrukturprojekten den Gewinn vergangenes Jahr mehr als verdreifacht. Das Ergebnis vor Steuern kletterte laut Mitteilung auf 104 Millionen von 29 Millionen Euro. Das Geldhaus hat damit das eigene Ziel erreicht, das Vorjahresergebnis deutlich zu übertreffen.

SECUNET

Wegen des massiven Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr kürzt Secunet Security Networks auch die Dividende: Die Aktionäre sollen 2,86 Euro je Anteilsschein bekommen, das sind 2,52 Euro weniger als im Vorjahr. Für 2021 hatte Secunet insgesamt 5,38 Euro ausgeschüttet, davon 2,01 Euro per Sonderdividende. Ex-Sonderdividende bleibt die Ausschüttungsquote mit 50 Prozent allerdings gleich.

NORD STREAM 2

Dänemark hat die Eigentümergesellschaft der Erdgasleitung Nord Stream 2 eingeladen, bei der Bergung eines in der Nähe der beschädigten Pipeline gefundenen Gegenstands in der Ostsee dabei zu sein. "Die Energieagentur hat dem Eigentümer Nord Stream 2 AG vorgeschlagen, an der Bergungsaktion teilzunehmen", erklärte die Agentur auf ihrer Website. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte vor knapp zwei Wochen im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Gaspipeline in einem Fernsehbeitrag auf das Objekt hingewiesen.

UNIPER

bekommt zur Jahresmitte wieder einen regulären CEO. Michael Lewis, im März bereits als Nachfolger des ausgeschiedenen Chefs Klaus-Dieter Maubach berufen, wird den Posten am 1. Juli übernehmen. Wegen seiner Tätigkeit als CEO von Eon UK war bisher nicht klar, wann Lewis das Amt würde antreten können.

MINTZ GROUP

Fünf Mitarbeiter eines US-Wirtschaftsprüfungsunternehmens sind nach Angaben der betroffenen Firma in China in Polizeigewahrsam genommen worden. Wie die Mintz Group am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, hätten die Behörden die chinesischen Staatsbürger festgenommen und den Betrieb der Pekinger Niederlassung unterbunden.

CREDIT SUISSE/UBS

UBS und Credit Suisse gehören nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg zu jenen Banken, die vom US-Justizministerium dahingehend überprüft werden, ob ihre Mitarbeiter russischen Oligarchen dabei geholfen haben, Sanktionen zu umgehen. Vorladungen seien in dem Zusammenhang an einzelne Banker verschickt worden, und zwar schon vor der Krise, die zur Übernahme von Credit Suisse durch UBS geführt hat, schreibt Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

