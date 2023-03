MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Aktien des hessischen Hochtechnologie-Unternehmens PVA TePla befinden sich vollständig in Streubesitz. Gründer Peter Abel habe sein verbliebenes rund 14-prozentiges Aktienpaket verkauft, teilte der Hersteller von Vakuum-Sinteranlagen und Kristallzuchtanlagen in Wettenberg bei Giessen mit.

QBEYOND

hat trotz Umsatzsteigerungen im Schlussquartal die Prognosen für das Gesamtjahr beim Umsatz und operativen Gewinn EBITDA knapp verfehlt.

RHEINMETALL

hat erstmals einen Auftrag für Komponenten für Elektro-Lastwagen erhalten. Der MDAX-Konzern liefert laut Mitteilung Gehäuse aus komplexen Gusslösungen an einen "renommierten Truck-Hersteller". Die Order habe ein Volumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Den Namen des Auftragsgebers nannte der Düsseldorfer Konzern nicht.

SAF-HOLLAND

hat die Übernahme des schwedischen Bremssystem-Spezialisten Haldex endgültig abgeschlossen. Wie der im SDAX notierte Lkw-Zulieferer mitteilte, hält er nach Erwerb aller ausstehenden Minderheitenanteile nun 100 Prozent an der Haldex AB. Die Aktien wurden am 1. März an SAF-Holland übertragen.

WACKER CHEMIE

bekommt zum 1. Mai einen neuen Vorstand. Wie der Münchener MDAX-Konzern mitteilte, scheidet Vorstandsmitglied Auguste Willems zum 30. April auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Willems, 64, ist im Vorstand für Wacker Silicones sowie unter anderem für Sales & Distribution, Werkleitungen, Forschung und Entwicklung sowie die Regionen Europa und Mittlerer Osten zuständig.

ARM

Der japanische Technologiekonzern Softbank hat eine Entscheidung für das geplante IPO seines britischen Chipdesigners Arm getroffen. Wie Arm mitteilte, hat sich das Unternehmen gemeinsam mit Softbank darauf verständigt, dass ein Börsengang dieses Jahr zunächst nur in den USA die beste Lösung für die Gesellschaft sei.

VOLVO CAR

hat im Februar 51.286 Autos verkauft, 22 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Ursächlich für diese starke Verbesserung waren die sprunghaft gestiegenen Absatzzahlen in China (plus 50 Prozent auf 13.066 Fahrzeuge) und USA (plus 38 Prozent auf 8.560 Fahrzeuge), wie das mehrheitlich zur chinesischen Zhejiang Geely Holding Group gehörende Unternehmen mitteilte.

FTX

hat die fehlenden Kundengelder mit 8,9 Milliarden Dollar beziffert. In einer Präsentation des Unternehmens heisst es, als verfügbar seien Kundengelder im Volumen von rund 2,7 Milliarden Dollar identifiziert worden. Dem stehen laut Kundenkonten 11,6 Milliarden Dollar an Guthaben gegenüber.

ADANI

Die Aktienkurse von vier börsennotierten Unternehmen aus dem Imperium der nach Betrugsvorwürfen unter Druck geratenen indischen Adani Group haben erheblich von einer grossen Investition eines US-Assetmanagers profitiert.

