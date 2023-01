MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat dank besserer Nutzfahrzeugverkäufe in allen Regionen der Welt vergangenes Jahr ein deutliches Absatzplus erzielt. Der Absatz kletterte 2022 um 14,2 Prozent auf 520.291 Einheiten. Trotz Lieferengpässen, vor allem bei Halbleitern insbesondere im ersten Halbjahr, erzielte Daimler Truck in Europa mit einem Zuwachs von 17,7 Prozent auf 166.369 Fahrzeugen das stärkste Plus.

INFINEON

sichert sich für den Wachstumsmarkt mit Leistungshalbleitern auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) beim japanischen Unternehmen Resonac die benötigten, aber noch knappen Wafer aus dem Material. Mit dem vormaligen Showa Denko wurde jetzt ein "mehrjähriger Liefer- und Kooperationsvertrag" geschlossen, der einen vor knapp zwei Jahren geschlossenen Vertrag ergänzt und erweitert.

VOLKSWAGEN

hat dank besserer Geschäfte in China zum Jahresende deutlich zweistellige Verkaufszuwächse erzielt. Die weltweiten Verkäufe kletterten im Dezember aller Konzernmarken um 18 Prozent auf 842.300 Einheiten. Die Absatzdelle aus dem ersten Halbjahr wegen Lieferproblemen bei Vorprodukten und teilweisen Produktionsstopps konnte der Wolfsburger Konzern aber nicht ausgleichen.

ADLER

hat mit einer ausreichenden Mehrheit seiner Anleihegläubiger einen Weg zur Umsetzung von Änderungen der Anleihebedingungen vereinbart.

GEA

kann einer Umfrage zufolge künftig auch in der Gastronomie mit einer steigenden Nachfrage nach Speisen und Lebensmitteln aus "alternativen Proteinen" rechnen. Dabei geht es um Alternativen zu Fleisch, Milch, Meeresfrüchten und Ei, die pflanzlich gewonnen oder durch Mikroben oder Zellzüchtung erzeugt werden.

PORSCHE

hat vergangenes Jahr dank guter Geschäfte in Europa und einer hohen Nachfrage nach SUV-Modellen die weltweiten Verkäufe leicht erhöht. Der Absatz kletterte 2022 um 3 Prozent auf 309.884 Fahrzeuge. Deutlich rückläufige Verkäufe verzeichnete Porsche allerdings wegen Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten beim Elektromodell Taycan.

LOGITECH

hat nach einem schwachen dritten Geschäftsquartal die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Das IT-Unternehmen rechnet nun im Gesamtjahr mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen 13 und 15 Prozent anstatt 4 bis 8 Prozent. Beim operativen Gewinn (non-GAAP operating income) sollen nun nur noch 550 bis 600 Millionen US-Dollar anstatt 650 und 750 Millionen erreicht werden.

OMV

hat im vierten Quartal insgesamt weniger Kohlenwasserstoffe produziert und verkauft. Während bei Öl Produktion und verkaufte Mengen im Vorjahresvergleich stiegen, sanken sie bei Erdgas. Auf Basis der deutlich höheren Ölpreise konnte der österreichische Konzern seine Raffinerie-Referenzmargen in Europa allerdings deutlich verbessern.

MARKS & SPENCER

hat mit Hilfe eines starken Weihnachtsgeschäfts den Umsatz im dritten Quartal (per Ende Dezember) um 9,9 Prozent auf 3,60 Milliarden Pfund zum Vorjahr ausgeweitet. Dabei profitierte der britische Einzelhandelskonzern laut eigenen Angaben vor allem vom Lebensmittel-Handel, wo die Einnahmen um 10,2 Prozent auf 2,11 Milliarden Pfund zulegten und ein historisch hoher Marktanteil erzielt wurde.

SIGNIFY

hat seine Ergebnisziele 2022 zum Teil verfehlt. In China habe sich das Geschäft zuletzt weiter verschlechtert, im OEM-Vertrieb sei das Wachstum geringer ausgefallen, und auch das Geschäft mit professionellen Innenraumleuchten sei schwächer ausgefallen als erwartet.

AMAZON

hat beim Versuch, die Gründung der ersten Gewerkschaftsvertretung im Konzern zu verhindern, eine Niederlage einstecken müssen. Das zuständige Regionalbüro der Bundesbehörde für Arbeitsrecht NLRB wies einen Einspruch des E-Commerce-Riesen gegen ein Mitarbeitervotum ab.

APPLE

könnte womöglich doch noch die einst verpönten Touchscreens in ihre Computer verbauen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, arbeitet die Apple Inc an der Herstellung von Mac-Rechnern mit Touchscreen, die im Jahr 2025 auf den Markt kommen könnten.

SUBWAY

will sich offenbar zum Verkauf stellen. Das Unternehmen habe Berater mandatiert, um eine Veräusserung zu prüfen, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Subway könnte mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

TSMC

hat das vergangene Jahr zwar mit neuen Umsatz- und Gewinnrekorden beendet, mit dem Ausblick auf das laufende Quartal aber enttäuscht. Schwache makroökonomische Rahmenbedingungen, eine sinkende Nachfrage und Lagerbestandsanpassungen bei den Kunden führten zu sinkenden Erlösen und Margen, warnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) bei Vorlage ihrer Vierquartals- und Gesamtjahresergebnisse.

