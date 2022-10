MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

verkauft den Windpark Niederzier-Steinstrass in Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 8,25 MW an die Stadtwerke Heidenheim AG-Unternehmensgruppe. Mit dem Verkauf nutze man eine attraktive Marktchance zur Optimierung des Eigenbestands an Wind- und Solarparks, welcher in den kommenden Jahren unverändert planmässig weiter ausgebaut werden soll, teilte die im SDAX-notierte Energiekontor mit, ohne finanzielle Einzelheiten zu nennen. Die technische Betriebsführung verbleibe bei Energiekontor.

HELLA

baut mit zwei neuen Entwicklungsstandorten im rumänischen Iasi und Oradea sein europäisches Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk im Elektronikbereich weiter aus. An den Standorten soll die Entwicklung von Produkttechnologien entlang Markttrends wie automatisiertes Fahren und Elektromobilität vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen, das mittlerweile zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehört, mit.

NORDEX

hat einen Auftrag für einen weiteren Windpark in Polen mit einer Leistung von bis zu 137 Megawatt erhalten. Wie der Hamburger Windanlagenhersteller mitteilte, hat eine Tochtergesellschaft der Ignitis Group - Litauens staatliche Energieholding - die Nordex Group Ende September mit der Lieferung von 37 Turbinen des Typs N117/3600 für den Windpark Silesia 2 in Polen nahe der Stadt Opole im Südwesten beauftragt.

RHEINMETALL

liefert im Rahmen des sogenannten Ringtauschs Kampfpanzer und weiteres Gerät an die Tschechische Republik. Dies wurde in Prag zwischen Vertretern beider Länder und des Konzerns vertraglich vereinbart, wie die Rheinmetall AG mitteilte.

SURTECO

kann wegen der schwachen Nachfrage bei weiterhin hohen Rohstoffkosten die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr nicht aufrecht erhalten. Die bereits eingeleitete Gegenmassnahmen wie Kurzarbeit in den betroffenen Bereichen könnten die gesunkenen Nachfrage nicht mehr ausgleichen, erklärte die Beteiligungsgesellschaft für Marken der Oberflächentechnologie.

VITESCO

will die Profitabilität mit dem Hochlauf der Elektromobilität zunehmend steigern und verspricht den Investoren erstmals für das abgelaufene Jahr 2023 eine Dividende. Die bereinigte EBIT-Marge soll drei Jahre später (2026) zwischen 7 und 9 Prozent liegen, kündigte der Autozulieferer anlässlich seines Kapitalmarktages an. Vergangenes Jahr hatte die seit gut einem Jahr an der Börse notierte Vitesco Technologies Group AG eine bereinigte Rendite von 1,8 Prozent erzielt.

GIVAUDAN

hat im dritten Quartal zwar dank Preiserhöhungen ihren Umsatz erhöht, allerdings nicht so stark wie erwartet. Der Umsatz beim Hersteller von Aromen und Duftstoffen erreichte 1,81 Milliarden Schweizer Franken nach 1,69 Milliarden Franken im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,83 Milliarden Franken gerechnet.

DELTA AIR LINES

setzt auf ein Flugtaxi-Start-up, das Passagiere zum Flughafen bringen soll. Der Konzern kündigte an, 60 Millionen US-Dollar in Joby Aviation zu investieren. Dieses soll seine Dienste perspektivisch in New York und Los Angeles anbieten. Damit erhält Delta Air Lines eine Beteiligung von 2 Prozent an dem Start-up, das vergangenes Jahr an die Börse ging. Bei Erreichen bestimmter Meilensteine in der Entwicklung will Delta bis zu 200 Millionen Dollar lockermachen.

META

Die neue Virtual-Reality-Brille der Facebook-Mutter wird einem Zeitungsbericht zufolge in Deutschland nicht verfügbar sein. Der Technologiekonzern hatte 2020 den Verkauf aller seiner VR-Brillen in Deutschland gestoppt, nachdem das Bundeskartellamt ein Missbrauchsverfahren eingeleitet hatte. "Der Vertriebsstopp gilt aktuell für alle VR-Geräte, also auch für das neue Headset", sagte ein Unternehmenssprecher dem Handelsblatt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2022 07:03 ET (11:03 GMT)