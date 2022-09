MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Etwas entspannter zeigt sich der europäische Kreditmarkt am Freitagvormittag. Trotz des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichtes kommen die Risikoprämien leicht zurück. Zur Wochenmitte sei es am Markt zu leicht irrationalen Panikanflügen gekommen, die nun wieder etwas zurückgenommen würden, heisst es. Dies ändere jedoch nichts an der Bedeutung der US-Daten. Sollte es hier zu einem zu starken Stellenaufbau oder noch höherem Lohndruck gekommen sein, dürften sich auch die Spreads ausweiten; vor allem, weil auch die EZB-Zinsentscheidung am kommenden Donnerstag immer näher rückt.

GEA

ivestiert 70 Millionen Euro in den Bau eines Technologiezentrums für Gefriertrocknungssysteme in Elsdorf in Nordrhein-Westfalen. Wie IKON bis 2024 auf 40.000 Quadratmetern ein Standort entstehen, der bessere Innovationsmöglichkeiten und weiteres Wachstum im Bereich der pharmazeutischen Gefriertrocknung ermöglicht. Gefriertrocknung sei für die Herstellung vieler injizierbarer pharmazeutischer Produkte wie zum Beispiel Impfstoffen unerlässlich.

NIKON/SLM SOLUTIONS

Der japanische Kamerahersteller Nikon kauft den deutschen Anbieter für 3D-Metalldruck SLM Solutions. Die Japaner bieten 20 Euro in bar, ein deutlicher Aufschlag zum Schlusskurs von 11,40 Euro am Donnerstag. Nikon kündigte an, ein separates Angebot für den Erwerb bestimmter von SLM emittierter Wandelschuldverschreibungen abzugeben. Der gesamte Transaktionswert beläuft sich auf 622 Millionen Euro.

AIR LIQUIDE

verlässt Russland und überträgt ihre Aktivitäten an ein lokales Managementteam. Das Geschäft dort werde ab diesem Monat nicht mehr konsolidiert. Die Entscheidung, das Land zu verlassen, sei eine Reaktion auf die geopolitische Lage. Air Liquide hatte zuvor eine Rückstellung in Höhe von 404 Millionen Euro für seine Vermögenswerte in Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine Anfang des Jahres gebildet.

SHELL

Shell-Chef Ben van Beurden bereitet sich einem Agenturbericht zufolge darauf vor, im kommenden Jahr nach fast 10 Jahren im Amt zurückzutreten. Wie Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen weiter berichtet, hat der Konzern vier interne Kandidaten für die Nachfolge van Beurdens in die engere Auswahl genommen. Als mögliche Nachfolger für den Chefsessel gelten Wael Sawan (Head of integrated gas and renewables division), Huibert Vigeveno (Downstream Director), CFO Sinead Gorman und Zoe Yujnovich (Upstream Director).

VOLVO CAR

hat im August 4,6 Prozent weniger Autos verkauft als vor einem Jahr. Zwar habe sich die positive Entwicklung in der Produktion fortgesetzt, das Tempo der Normalisierung sei jedoch durch Stromausfälle und Ausbrüchen von Covid-19 in China beeinträchtigt worden. Darüber hinaus wirkten sich erneut fehlende Komponenten, vor allem bei Halbleitern, auf die Fertigung und damit den Absatz aus.

