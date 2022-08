MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Büroräume der US-Bank in Frankfurt werden derzeit im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Cum-Ex-Geschäften durchsucht. Eine Sprecherin der Bank bestätigte die Durchsuchungen gegenüber Dow Jones Newswires. "Wir kooperieren weiterhin mit den deutschen Behörden bei ihren laufenden Untersuchungen", fügte sie hinzu. Zuvor hatten Bloomberg und das Handelsblatt über die Razzia berichtet.

NORDLB

hat in der ersten Jahreshälfte 2022 einen deutlichen Zuwachs beim Neugeschäft erzielt und Zins- sowie Provisionsergebnis verbessert. Allein mit Firmenkunden wurde das Neugeschäft zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Negative Bewertungseffekte liessen den Konzernverlust allerdings um fast ein Viertel steigen. Das Volumen neuer Kredite stieg um mehr als 70 Prozent auf etwa 10 Milliarden Euro.

FLATEXDEGIRO

Der Online-Broker hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2022 um 85 Prozent gesteigert. Das Konzernergebnis stieg in den sechs Monaten auf knapp 52 Millionen Euro von 28 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie aus dem auf der Webseite veröffentlichten Halbjahresbericht hervorgeht. Die Flatexdegiro AG hatte bereits vor sieben Wochen auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt, dass das Konzernergebnis in den ersten sechs Monaten des Jahres bereits den Wert des Gesamtjahres 2021 von damals 51,6 Millionen Euro übertroffen habe.

ABB

Accelleron Industries, das vor einem Börsengang stehende Turboladergeschäft des Schweizer Technologiekonzerns, will in den nächsten Jahren 50 bis 70 Prozent des ausgewiesenen Gewinns als Dividende auszahlen. Bei einem Verschuldungsgrad von unter 1 könnten es auch mehr werden, teilte das Unternehmen auf einem Kapitalmarkttag mit. Für das laufende Jahr können die Anteilseigner aus heutiger Perspektive 2023 mit einer Ausschüttung von rund 75 Millionen Dollar rechnen. Angepeilt wird für das laufende Jahr ein operativer Gewinn von rund 150 Millionen Dollar.

DE BEERS

Die Anglo-American-Tochter hat bei den Rohdiamantverkäufen auch im siebten Verkaufszyklus 2022 einen Rückgang verzeichnet. Der Wert der verkauften Rohdiamanten sank um 1,3 Prozent auf 630 Millionen US-Dollar verglichen mit 638 Millionen Dollar im sechsten Verkaufszyklus. Gegenüber dem Vorjahr ist es allerdings ein Anstieg. Die im FTSE 100 notierte De Beers Group hatte im siebten Zyklus 2021 einen Verkaufswert von 522 Millionen Dollar erzielt. Es gibt 10 Verkaufszyklen pro Jahr.

ENI

Italiens Ölmulti rechnet im laufenden Jahr mit einer Übergewinnsteuerbelastung von rund 1,4 Milliarden Euro - mehr als das Doppelte der bisherigen Prognose. Es sei bereits eine Vorauszahlung von rund 560 Millionen Euro geleistet worden, teilte das Unternehmen mit. Bislang hatte Eni das Gesamtvolumen der zu zahlenden Sondersteuer auf rund 550 Millionen Euro prognostiziert.

UNICREDIT

Die italienische Bank hat von der Europäischen Zentralbank (EZB) grünes Licht für die zweite Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms in Höhe von maximal 1 Milliarde Euro erhalten. Die Bank hatte Ende vergangenen Jahres beschlossen, bis 2024 mindestens 16 Millionen Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre zurückzugeben. Mit dem zweiten Teil werde sich der Gesamtrückkauf auf rund 2,58 Milliarden Euro belaufen, teilte die Unicredit SpA mit. Der Beginn des Aktienrückkaufs hänge von der Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung am 14. September ab.

HP

Der US-Computerhersteller hat seinen Jahresausblick nach einem stärker als erwarteten Umsatzrückgang im vergangenen Quartal gesenkt. Angesichts einer Abnahme der Verbraucherausgaben für Elektronik warnte der Konzern vor einem schwächeren Absatz an Geschäftskunden. Der Umsatz ging im dritten Geschäftsquartal per 31. Juli um 4,1 Prozent auf 14,66 Milliarden US-Dollar zurück.

TOYOTA

will bis zu 730 Milliarden Yen (umgerechnet etwa 5,26 Milliarden Dollar) in Japan und den USA in die Herstellung von Autobatterien für Elektrofahrzeuge investieren. Wie der japanische Autohersteller auch mitteilte, will er eine eigene Batterieproduktion zwischen 2024 und 2026 starten.

BYD

Warren Buffett hat seinen Anteil am chinesischen Elektroautohersteller BYD reduziert. Wie aus einer Mitteilung an die Hongkonger Börse hervorgeht, hat Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway am vergangenen Mittwoch 1,33 Millionen BYD-H-Aktien verkauft, für insgesamt 46 Millionen US-Dollar. Der Durchschnittspreis betrug 277,10 Hongkong-Dollar je Aktie, umgerechnet etwa 29 US-Dollar. Durch den Verkauf, der wenige Tage erfolgte, bevor die BYD Co eine Verdreifachung des Gewinns im ersten Halbjahr bekanntgab, verringerte sich Berkshires Anteil an BYD auf 218,7 Millionen Aktien von 220 Millionen Aktien.

