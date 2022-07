MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Bosch investiert angesichts der grossen Nachfrage nach Leistungshalbleitern weitere Milliardensummen in das Chip-Geschäft. Bis zum Jahr 2026 sollen nochmals 3 Milliarden Euro in den Bereich gesteckt werden, wie der Stiftungskonzern anlässlich seines Tech Day in Dresden ankündigte. "Wir wappnen uns auch im Interesse unserer Kunden für eine unvermindert wachsende Chip-Nachfrage", sagte Bosch-Chef Stefan Hartung.

Cropenergies erwartet starkes zweites Quartal

Der Bioethanolproduzent Cropenergies ist auch für das erst zur Hälfte absolvierte zweite Geschäftsquartal zuversichtlich. Wie die Tochter der Südzucker AG mitteilte, erwartet sie für das bis Ende August laufende Quartal einen deutlichen Anstieg von Umsatz, EBITDA und operativem Ergebnis. Zudem bestätigte die Cropenergies AG die erst kürzlich angehobene Prognose für das Geschäftsjahr.

Gerresheimer-CFO: Gasversorgung gesichert - Produkte systemrelevant

Der Verpackungshersteller Gerresheimer sieht seine Gasversorgung trotz aktuellen Stillstands bei der Gaspipeline Nord Stream 1 zu einem guten Preis gesichert.

Gerresheimer-CFO: 3Q ist "wie geplant" angelaufen

Beim Verpackungshersteller Gerresheimer ist das dritte Geschäftsquartal CFO Bernd Metzner zufolge "ordentlich" und "wie geplant" angelaufen. Die Auftragsbücher seien stark gefüllt, der MDAX Konzern werde "wie im Plan" herauskommen, sagte Metzner im Interview mit Dow Jones Newswires. Gerresheimer hatte am Mittwochmorgen die Prognose für das Gesamtjahr und die Mittelfristziele bestätigt. Der Konzern werde im Oktober ein Update über den Geschäftsverlauf auch in Bezug auf den Jahresausblick geben, "aber aus heutiger Sicht gucken wir ganz optimistisch in die Zukunft".

Rheinmetall gewinnt weiteren Millionen-Euro-Auftrag für Brennstoffzellen

Rheinmetall hat einen weiteren Grossauftrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zur Lieferung von Brennstoffzellenkomponenten erhalten. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat ein europäischer Brennstoffzellenhersteller das Unternehmen mit der Lieferung von Kathodenventilen beauftragt. Beauftragt seien Klappensysteme mit integrierter Lagerelektronik, die als Bypass- und Absperrventile für Brennstoffzellen zum Einsatz kommen.

Bafin verhängt Geldbusse von 11,3 Mio Euro gegen Steinhoff

Der Möbelhändler Steinhoff wird von der deutschen Finanzaufsicht wegen Versäumnissen bei der Veröffentlichung von Berichten zur Kasse gebeten. Wie die Bafin mitteilte, muss die Steinhoff International Holdings NV 11,29 Millionen Euro zahlen.

EDF beantragt wegen Verstaatlichungsplänen Handelsaussetzung

Der französische Energiekonzern EDF hat nach den Äusserungen der Regierung über eine mögliche Verstaatlichung die Aussetzung seiner Aktien bis auf Weiteres beantragt. Die Electricite de France SA (EDF) teilte mit, sie habe den Antrag nach Rücksprache mit der Marktaufsichtsbehörde und vor dem Hintergrund der jüngsten Äusserungen der französischen Premierministerin Elisabeth Borne gestellt.

Generali will restliche Cattolica-Aktien kaufen

Die Assicurazioni Generali SpA will die restlichen Anteile am kleineren Wettbewerber Cattolica kaufen, nachdem sich der Konzern die fast vollständige Kontrolle gesichert hat. Der italienische Versicherungsriese teilte mit, nun mehr als 95 Prozent an Cattolica zu halten und damit das Mandat zu haben, die restlichen Aktien zu erwerben.

UBS bestellt Khan zum alleinigen Leiter des Global Wealth Management

Die UBS Group AG hat Iqbal Khan mit Wirkung zum 3. Oktober zum alleinigen Chef der Vermögensverwaltung bestellt. Sein bisheriger Co-Leiter im Global Wealth Management, Tom Naratil, werde dann zurücktreten, teilte die Schweizer Grossbank mit. Zudem sei Naureen Hassan von der Federal Reserve Bank of New York abgeworben worden, um im Oktober Naratils Nachfolge in seinen weiteren Funktionen als President UBS Americas und Chief Executive der Americas Holding Company anzutreten

Merck & Co zahlt 290 Mio USD an Orion für Krebsmittel-Entwicklung

Der US-Pharmakonzern Merck & Co beteiligt sich an der Entwicklung und Vermarktung eines Medikamentenkandidaten der Orion Corp zur Behandlung von Prostatakrebs. Wie der Konzern mitteilte, leistet er eine Vorauszahlung von 290 Millionen US-Dollar an den Partner.

Milliardenstrafe für Ex-Tepco-Manager wegen Atomkatastrophe von Fukushima

Mehr als elf Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima sind vier hohe Ex-Manager des Energiekonzerns Tepco zu einer hohen Milliardenzahlung verurteilt worden. Ein Gericht in Tokio ordnete die Zahlung von 13 Billionen Yen (94,6 Milliarden Euro) an, wie japanische Medien am Mittwoch berichteten. Geklagt hatten Aktionäre.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 07:16 ET (11:16 GMT)