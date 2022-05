MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Ein Verkauf von Teilen des spanischen Windturbinenhersteller Siemens Gamesa steht nach den Worten von Vorstandschef Christian Bruch auch vor dem Hintergrund der fortdauernden Probleme nicht zur Diskussion. "Onshore und Offshore sind erfolgreich zu machen", sagte der Manager in der Telefonpressekonferenz.

Auto1 bestätigt Ausblick nach starkem Wachstum im ersten Quartal

Die Auto1 Group SE ist im ersten Quartal dank eines deutlichen Anstiegs der Zahl der über ihre Plattformen verkauften Autos kräftig gewachsen. Wegen höherer Aufwendungen vergrösserte sich der operative Verlust, wohingegen das SDAX-Unternehmen seinen Fehlbetrag unter dem Strich wegen eines besseren Finanzergebnisses eingrenzte. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Auto1.

Cewe nach Corona-Sonderkonjunktur auf dem Niveau von 2020

Der Fotodienstleister Cewe hat in den ersten drei Monaten leicht besser abgeschnitten als im vergleichbaren Vor-Corona-Quartal des Jahres 2020. Die Sonderkonjunktur aus dem Lockdown, als viele Kunden ihre freie Zeit nutzten, um Fotobestellungen aufzugeben oder nachzuholen, habe sich wie erwartet nicht wiederholt.

Evonik will mit Milliarden-Investition profitabler und grüner werden

Mit Milliarden-Investitionen will Evonik-Vorstandschef Christian Kullmann das Essener Unternehmen auf grüne und zugleich margenstarke Spezialchemie-Geschäfte ausrichten. Mehr als 3 Milliarden Euro sind bis 2030 für Investitionen in Produkte mit hohem Nachhaltigkeitsnutzen vorgesehen, mit denen EBITDA-Margen von mehr als 20 Prozent erzielt werden können, wie der Chemiekonzern anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte.

Evotec steigert Umsatz, EBITDA sinkt - Prognose bestätigt

Evotec ist zu Jahresbeginn in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Investitionen in die Kapazitäten an allen Standorten sowie gestiegene Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung führten jedoch zu einem Rückgang des operativen Gewinns. Danach stiegen die Konzernerlöse um 24 Prozent auf 164,7 Millionen Euro, der Umsatz aus Meilenstein-, Abschlags- und Lizenzzahlungen legte auf 4,5 (Vorjahr: 4,4) Millionen Euro zu.

Indus Holding hält an Jahresprognose fest

Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding hat bei einem deutlichen Wachstum im ersten Quartal weniger verdient. Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und Lieferengpässe belasteten das Segment Fahrzeugtechnik. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das SDAX-Unternehmen fest.

Jenoptik erzielt hohen Auftragseingang im 1. Quartal

Jenoptik hat im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage im Bereich Laser und Optik einen überraschend hohen Auftragseingang verzeichnet. Den Ausblick für 2022 bekräftigte die im TecDAX und SDAX notierte Jenoptik AG. "Wir konnten bei Umsatz, sowohl organisch als auch anorganisch, aber auch bei Ergebnis und Auftragseingang deutlich zulegen", sagte CEO Stefan Traeger laut Mitteilung.

OHB verdient im ersten Quartal weniger - Ausblick bestätigt

Die OHB SE hat im ersten Quartal bei einer niedrigeren Gesamtleistung, weniger verdient. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt. Die Gesamtleistung lag bei 181,5 Millionen Euro, ein Rückgang um 5 Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag bei 19,9 (Vj: 20,2) Millionen Euro bei einer operativen EBITDA-Marge von 11,0 (10,6) Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 6,3 Millionen Euro, ein Rückgang um 13 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

PNE bestätigt Ausblick nach starkem Jahresauftakt

Der Windpark-Projektierer PNE hat im ersten Quartal von einem starken Stromerzeugungsgeschäft profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten kräftig zu. Den Ausblick bestätigte die PNE AG. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf 29,5 von 16,1 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 15,8 von 6,3 Millionen Euro zu. Je Aktie verdiente PNE 13 Cent nach einem Cent im Vorjahr.

SMA Solar mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Prognose bestätigt

SMA Solar hat im ersten Quartal rückläufige Gewinne und Umsätze verzeichnet. Grund sei die "weiterhin angespannte Versorgungslage mit elektronischen Chips", teilte die SMA Solar Technology AG mit. Die Auftragslage sei dagegen sehr gut. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im SDAX und TecDAX notierte Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen. Aktuell sehe der Vorstand "keine Gefährdung der Prognose durch den Krieg in der Ukraine". Eine abschliessende Bewertung sei zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht möglich.

Tui will im Gesamtjahr operativ wieder profitabel werden

Tui hat im zweiten Geschäftsquartal 2021/22 den Umsatz stärker als erwartet gesteigert und den saisonal üblichen operativen Verlust im Jahresvergleich nahezu halbiert. Angesichts der aktuell starken Buchungszahlen ist der Reisekonzern zuversichtlich, im laufenden Geschäftsjahr mit einem "signifikant positiven" bereinigten EBIT wieder profitabel zu werden.

Ahold Delhaize steigert Umsatz im ersten Quartal

Die Koninklijke Ahold Delhaize NV hat im ersten Quartal den Nettoumsatz gesteigert. Gestützt wurde das Ergebnis durch eine robuste Nachfrage. Der Nettoumsatz stieg auf Basis konstanter Wechselkurse um 3,6 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Der vergleichbare Umsatz ohne das Tankstellengeschäft erhöhte sich in den USA um 3,3 Prozent, während er in Europa um 3,1 Prozent rückläufig war. Der Online-Netto-Konsumerumsatz gab bei konstanten Wechselkursen um 1,0 Prozent nach. Der operative Gewinn lag wenig verändert bei 818 Millionen Euro bei einem Gewinn je Aktie von 0,54 Euro.

Alstom schreibt trotz Umsatzplus einen Nettoverlust

Alstom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 dank starken Auftragswachstums Umsatz und bereinigten operativen Gewinn gesteigert. Unter dem Strich rutschte der französische Zughersteller in die roten Zahlen. Die Aktionäre sollen auf der Hauptversammlung im Juli eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie absegnen.

Kartellamt genehmigt Kauf von Munitionshersteller Ammotec durch Beretta

Das Bundeskartellamt hat den Verkauf des Schweizer Munitionsherstellers Ammotec an den italienischen Waffenhersteller Beretta genehmigt. Zentraler Aspekt der Prüfung in Deutschland war die Stellung von Ammotec als "bedeutender Anbieter im Bereich schadstoffarme Munition" für die Bundeswehr, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte: "Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass für Wettbewerber der Zugang zu schadstoffarmer Munition oder ihrer Bestandteile als Folge der Fusion eingeschränkt werden könnte."

Qiagen holt Biotech-Managerin als zusätzliches Aufsichtsratsmitglied

Die Qiagen NV will ihren Aufsichtsrat auf acht von sieben Mitgliedern erweitern. Das Unternehmen hat Eva Pisa als neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen. Sie verfüge als Führungsperson in der Gesundheitsdiagnostik und Biotechnologie über umfangreiche Erfahrungen, die sie in Start-ps ebenso wie in Grossunternehmen gesammelt hat. Sie soll auf der Hauptversammlung am 23. Juni für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt werden.

Grosses Stühlerücken bei Stellantis - Huettl wird Opel-Chef

Der Automobilkonzern Stellantis besetzt mehrere Schüsselpositionen im Management mit Wirkung zum 1. Juni um und befördert Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz zum Chief Operating Officer der Region Erweitertes Europa. Zu seinem Nachfolger an der Spitze der Tochter Opel bestellte der Konzern Florian Huettl, der zudem auch die Verantwortung für die britische Marke Vauxhall übernehmen wird. Huettl kam im März vergangenen Jahres zu Stellantis und hat zurzeit die Position des Opel-Vertriebs- und Marketingchefs für die Region erweitertes Europa inne.

Swedish Match stimmt Milliarden-Übernahme durch Philip Morris zu

Der US-Tabakkonzern Philip Morris stösst mit seinem Übernahmeangebot für die Swedish Match AB auf offene Ohren. Das schwedische Unternehmen kündigte an, seinen Aktionären die Annahme der Offerte im Wert von 16 Milliarden US-Dollar zu empfehlen. Die Aktionäre von Swedish Match sollen 106 schwedische Kronen je Aktie in bar erhalten. Das entspricht einer Prämie von 39 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom Freitag.

Tesla plant Erweiterung der Produktion in Shanghai - CEO

Tesla plant CEO Elon Musk zufolge eine Erweiterung der Produktion in Shanghai. "Wir werden unsere Fabrik in Shanghai ausbauen", sagte Musk in einem Vortrag auf der Financial- Times-Konferenz "Zukunft des Autos". China ist ein wichtiger Markt für Tesla und alle anderen Autohersteller. China ist der weltweit grösste Markt für Neuwagen und Elektrofahrzeuge. Musk glaubt, dass China langfristig 25 bis 30 Prozent des Gesamtgeschäfts von Tesla ausmachen wird.

