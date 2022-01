MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will im laufenden Jahr von den Digitalisierungsinitiativen im Gesundheitswesen profitieren. Das Softwareunternehmen erwartet 2022 weiteres Wachstum. Zudem bestätigte der Konzern, dass die Kundensysteme von der Cyberattacke im Dezember nicht betroffen seien, auch gebe es keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Compugroup habe die Geschäftsaktivitäten im Wesentlichen fortsetzen können, so das Unternehmen. Zahlen für 2021.

EVOTEC / ELI LILLY

Der Biotechkonzern Evotec und der Pharmakonzern Eli Lilly arbeiten bei der Erforschung von Wirkstoffen im Bereich Stoffwechsel- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes zusammen. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt und hat einen möglichen Gesamtwert bis zu 1 Milliarde US-Dollar, wie die Evotec SE mitteilte.

SHOP APOTHEKE

baut die Präsenz in Italien mit einem neuen Logistikzentrum im Umland von Mailand aus. Ein entsprechender Vertrag sei vergangene Woche unterzeichnet worden. Der Standort soll im dritten Quartal eröffnet werden, und werde neben der Europazentrale im niederländischen Sevenum bei Venlo der zweite Vertriebsstandort des Unternehmens sein.

MLP

Der langjährige Vorstandsvorsitzende von MLP bleibt für mindestens fünf weitere Jahre an der Spitze. Der Aufsichtsrat verlängerte den bis zum Jahresende laufenden Vertrag mit Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg um fünf weitere Jahre bis Ende 2027. Der Manager führt MLP bereits seit 2004.

OHB

Der Raumfahrtkonzern will im laufenden Jahr prozentual zweistellig bei Umsatz und operativen Gewinnen zulegen. Im Zeitraum 2023 bis 2025 will der Konzern dank Restrukturierungsmassnahmen und Ausweitung des Geschäfts im "nachgelagerten Raumfahrtgeschäft" die Gewinne weiter zweistellig und überproportional zum Umsatz steigern.

LINDT & SPRÜNGLI

Der Schokoladenhersteller hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr vom coronabedingten Einbruch des Jahres 2020 mehr als erholt. Mit einem organischen Wachstum von 13,3 Prozent wurde die im ersten Pandemiejahr entstandene Lücke nicht nur gefüllt, sondern das gute Ergebnis von 2019 sogar deutlich übertroffen. Für 2022 wird mit einer Entwicklung gerechnet, die sich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bewegt.

HOLCIM

Der Baustoffkonzern verstärkt sich in Belgien mit der Übernahme des Spezialbaukonzerns PTB-Compaktuna. Damit will Holcim in den wachstumsstarken Bereichen Gebäuderenovierung und energetischer Sanierung in den Benelux-Ländern und Nordfrankreich seine Präsenz ausweiten. Darüber hinaus soll mit der Akquisition auf die kürzlich angekündigte Übernahme der französischen Produits de Revetement du Batiment Group in Frankreich aufgebaut werden.

MASTERCARD

Der US-Kreditkartenkonzern wird wegen Absprachen in Grossbritannien zur Kasse gebeten. Die Regulierungsbehörde erlegte s Mastercard eine Strafe von 31,6 Millionen Pfund auf. Den Rest der gesamten Summe von 33 Millionen Pfund müssen die anderen an den Absprachen beteiligten Unternehmen beisteuern. Die Unternehmen hatten sich darauf geeinigt, sich ihre Kunden im Bereich der Prepaid-Karten gegenseitig nicht abspenstig zu machen.

CITIGROUP

steht nach Insiderinformationen kurz vor dem Verkauf ihres Privatkundengeschäfts in Taiwan. Eine Vereinbarung zu einem Preis von rund 2 Milliarden US-Dollar könnte noch vor Ende Januar bekannt gegeben werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Käufer sei die in Singapur ansässige DBS. Das Privatkundengeschäft der US-Bank in Taiwan umfasst 45 Filialen sowie ein grosses Kreditkartengeschäft und ein Hypotheken-Kreditgeschäft.

GENTING HONG KONG

Das Unternehmen, Besitzer u.a. auch der insolventen MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern, steht nach eigenen Angaben vor der Insolvenz. Sollte das Unternehmen nicht doch noch "glaubwürdige Vorschläge" für eine einvernehmliche Sanierungslösung erhalten, werde der Board beim zuständigen Gericht von Bermuda am Dienstag einen Anstrag auf vorläufige Liquidierung stellen, teilte Genting mit.

TOYOTA

Der Autobauer wird im Februar unter anderem wegen des Chipmangels einem Zeitungsbericht zufolge weniger Fahrzeuge produzieren als ursprünglich geplant. Wie die Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, plant Toyota im Februar mit einer weltweiten Fertigung von 700.000 Fahrzeugen. Das wären 40.000 mehr als im Vorjahreszeitraum, aber 200.000 weniger als im ursprünglichen Plan vorgesehen.

