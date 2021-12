MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge im kommenden Jahr im Vergleich zum laufenden Jahr verdoppeln. Im Jahr 2025 sollen dann rund 2 Millionen vollelektrische Fahrzeuge in Kundenhand sein, wie die BMW Group anlässlich der Auslieferung des einmillionsten elektrifizierten Fahrzeugs mitteilte.

RWE / NOVATEK

Der Energiekonzerne RWE und Novatek wollen beim Thema kohlenstoffarme und kohlenstofffreie Brennstoffe enger zusammenzuarbeiten. Eine von den beiden Unternehmen unterzeichnete Absichtserklärung sieht die Lieferung von sogenanntem "blauen" Ammoniak und Wasserstoff durch die russische Novatek an RWE vor.

SYMRISE

stärkt ihr Portfolio an massgeschneiderten Geschmackslösungen mit der Übernahme der Giraffe Foods Inc. Den Erwerb von Giraffe Foods, einem kanadischen Hersteller von kundenspezifischen Saucen, Dips, Dressings, Sirupen und Getränken im B2B-Bereich für die Marktsegmente Home Meal Replacement, Food Service und Einzelhandel, will der DAX-Konzern nach eigenen Angaben noch vor Ende des Jahres abschliessen.

EQS

plant eine weitere Kapitalerhöhung zur Finanzierung den Erwerb der Business Keeper GmbH. Das Unternehmen teilte mit, es beabsichtige bis zu 187.225 neue Aktien auszugeben und so das Grundkapital auf bis zu 8.659.476 Euro zu erhöhen, was rund 2,2 Prozent entspricht.

HEIDELDRUCK

baut ihr Elektromobilitätsangebot durch die Übernahme der Ladesäulentechnologie des Energieunternehmens EnBW weiter aus. Damit bietet Heidelberg nach eigenen Angaben neben Wallboxen im Heimbereich nun auch für öffentliche und halböffentliche Anwendungen geeignete Ladelösungen an.

NORDEX

hat von dem Wind- und Solarparkbetreiber WPD einen weiteren Auftrag für einen Windpark erhalten. Für den Windpark Stöllsäterberget in Schweden sollen die Rostocker Onshore-Turbinen-Bauer acht Anlagen des Typs N163/5.X liefern, für eine Leistung von 47 Megawatt.

ABB

Der Industriekonzern hat sein Wachstumsziel angehoben. Wie die ABB Ltd im Vorfeld ihres Kapitalmarkttages mitteilte, lautet die Zielvorgabe für das Umsatzwachstum nun auf 4 bis 7 Prozent über den Konjunkturzyklus.

ASTRAZENECA

Der Pharmakonzern arbeitet mit dem Biotechunternehmen Ionis Pharmaceuticals bei dessen Antisense-Medikament Eplontersen zusammen. In den USA werden die beiden Unternehmen das Medikament gemeinsam entwickeln und vermarkten, wie Astrazeneca mitteilte.

BNP PARIBAS

hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 900 Millionen Euro abgeschlossen. Wie die französische Bank Montagabend mitteilte, hat sie zwischen dem 1. November und dem 6. Dezember etwa 15,5 Millionen eigene Aktien zurückgekauft.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

hat ihr Wachstumsziel für das laufende Jahr bekräftigt. Wie der Tabakkonzern, zu dem Marken wie Lucky Strike und Camel gehören, mitteilte, soll der Konzernumsatz in diesem Jahr auf Basis konstanter Wechselkurse weiterhin um über 5 Prozent zulegen.

STELLANTIS

hat sich mittelfristige Ziele für Umsatz und Investitionen im Rahmen seiner Software-Strategie gesetzt, mit der Tech-Plattformen der nächsten Fahrzeug-Generation entwickelt werden sollen.

STELLANTIS / FOXCONN

wollen zusammen flexible Halbleiter für die Automobilindustrie entwickeln und verkaufen. Eine unverbindliche Absichtserklärung wurde am Dienstag unterzeichnet, teilte der Autohersteller mit.

TELECOM ITALIA

hat Finanz- und Rechtsberater für die Bewertung des Übernahmeangebots durch die US-amerikanische Private-Equity-Gruppe KKR & Co. ausgewählt.

VEOLIA / SUEZ

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) sieht in dem geplanten Zusammenschluss der beiden französischen Unternehmen Suez und Veolia Environnement Auswirkungen auf den Wettbewerb im britischen Markt.

ZUMTOBEL

Der Lichttechnik-Spezialist sieht sich nach der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres trotz der aktuellen Rohstoffknappheit auf Kurs. Wie die Zumtobel Group AG mitteilte, legte der Umsatz im Berichtszeitraum um 10,1 Prozent auf 567,4 Millionen Euro zu.

INTEL

Der US-Halbleiterhersteller Intel will seine israelische Tochter Mobileye an die Börse bringen. Nach Angaben von Intel soll Mobileye Mitte nächsten Jahres durch die Ausgabe neuer Aktien an einer US-Börse gelistet werden.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal Pläne der US-Regierung für Kaufanreize von Elektrofahrzeugen kritisiert. Zu China habe Tesla ein gutes Verhältnis - das Land, in dem sich Teslas grösstes Produktionswerk befindet, sei dabei, sich zunehmend an seine Rolle als dominierende Weltmacht anzupassen. Musk bekräftigte, dass Tesla ab 2023 seinen lange erwarteten Elektro-Pickup-Truck Cybertruck in grossen Stückzahlen produzieren wird. Zu seiner Zukunft bei Tesla wollte Musk sich nicht äussern.

TESLA

Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine Untersuchung gegen Tesla eingeleitet, die sich zumindest teilweise auf die Solarzellenaktivitäten des Unternehmens bezieht. Die Securities & Exchange Commission (SEC) bestätigte, dass die Untersuchung in Reaktion auf einen Antrag eines ehemaligen Tesla-Mitarbeiters gemäss dem Gesetz zur Informationsfreiheit ("Freedom of Information Act Request") eingeleitet wurde.

IPO LG ENERGY

Der Lithium-Ionen-Batterie-Hersteller LG Energy Solution will bei seinem Börsengang im Januar in Südkorea mindestens 10,858 Billionen Südkoreanische Won oder umgerechnet 9,2 Milliarden US-Dollar einsammeln. Wie die Muttergesellschaft LG Chem mitteilte, sollen bis zu 34 Millionen neue LG-Energy-Solution-Aktien zu je 257.000 bis 300.000 Won ausgegeben werden.

