MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Vonovia meldet den erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots für Deutsche Wohnen. Wie der Bochumer DAX-Konzern mitteilte, hält Vonovia nach Ende der weiteren Annahmefrist rund 87,6 Prozent der Stimmrechte an der Deutsche Wohnen SE.

Adler vereinbart Verkauf von Portfolio mit 14.368 Mieteinheiten

Die Adler Group trennt sich von einem weiteren Immobilienpaket: die luxemburgische Immobiliengesellschaft will insgesamt 14.368 Mieteinheiten an einen Investmentfonds verkaufen.

IPO/Cannabis-Anbieter Cantourage bereitet Börsengang vor

2019 gegründete Cannabis-Anbieter Cantourage aus Berlin bereitet einen Börsengang für das kommende Jahr vor. Angestrebt für den Gang an den Kapitalmarkt sei das erste Quartal, sagte Ko-Gründer Florian Holzapfel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Dienstag.

CTP will Deutsche Industrie REIT übernehmen

Die Logistikimmobilienfirma CTP will die Deutschen Industrie REIT (DIR) übernehmen und dann von der Börse nehmen. Man habe eine Grundsatzvereinbarung über einen Zusammenschluss getroffen.

DMG Mori hebt Prognose an - Aufträge auf Vorkrisenniveau

Der Maschinenbauer DMG Mori hat nach deutlichem Wachstum im dritten Quartal seine Jahresprognose erhöht. Trotz erschwerter Materialversorgung steigerte der Hersteller von CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen aus Bielefeld laut Mitteilung die Einnahmen um 11 Prozent auf 517 Millionen Euro.

Evotec sieht 9M-EBITDA unter Vj, Konzernerlös deutlich höher

Evotec rechnet für die ersten neun Monate nach vorläufigen Zahlen mit einer deutlichen Steigerung bei den Konzernerlösen. Den operativen Gewinn sieht der Hamburger Pharma- und Biotech-Konzern aufgrund von Investitionen in den Kapazitätsausbau unter Vorjahr.

K+S hebt wegen steigender Düngemittelpreise Prognose erneut an

K+S hebt angesichts der weiter steigenden Düngemittelpreise erneut die Jahresprognose 2021 an. Das operative EBITDA wird nun bei rund 630 Millionen Euro erwartet, teilte der Kali- und Salzhersteller in Kassel mit. Bislang lautete die Prognose auf 500 bis 600 Millionen Euro betrieblichen Gewinn - ohne einen Einmalertrag aus dem geplanten Entsorgungs-Joint-Venture REKS mit der Remondis-Tochter Remex.

Pfeiffer Vacuum erhöht abermals die Prognose

Gute Ergebnisse in den ersten neun Monaten und ein Rekord-Auftragseingang lassen die Pfeiffer Vacuum Technology AG erneut zuversichtlicher werden für das Gesamtjahr. Das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das laufende Jahr weiter an.

Schaeffler will ab 2040 klimaneutral wirtschaften

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will in der eigenen Produktion ab dem Jahr 2030 klimaneutral wirtschaften. Zehn Jahre später plant das Unternehmen dann laut Mitteilung komplett, also auch in der gesamten Lieferkette, klimaneutral zu sein.

IPO/Veganz will rund um dem 10. November an die Börse

Veganz, der Hersteller von veganen Lebensmittel, will seine Börsenpläne noch in diesem Jahr durchziehen. Am oder um den 10. November wird eine Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale angestrebt, teilte das Unternehmen in Berlin mit.

Wintershall Dea reagiert auf Preisexplosion mit Gewinnsprung

Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea profitiert von den stark steigenden Energiepreisen. Das operative Ergebnis (EBITDAX) schoss von 399 auf 983 Millionen Euro in die Höhe, obwohl die Förderung nach einem Brand in einer Anlange beeinträchtigt war und die Produktionskosten um ein Fünftel stiegen.

Faurecia verzeichnet Umsatzrückgang - Hella-Übernahme im Plan

Faurecia hat im dritten Quartal angesichts der Halbleiter-Krise in der Autobranche einen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Erlöse sackten in den drei Monaten um ein Zehntel auf 3,4 Milliarden Euro ab, wie der französische Autozulieferer mitteilte.

Finnair sieht operativen Verlust im Schlussquartal auf 3Q-Niveau

Finnair rechnet angesichts einer schleppenden Erholung im Asienverkehr auch im vierten Quartal mit einem operativen Verlust. In der Höhe werde er ähnlich dem aus dem abgelaufenen Quartal ausfallen.

Royal KPN mit unerwartet starken Umsatz- und Gewinnanstieg

Der Telekomkonzern Royal KPN hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis stärker erhöht als erwartet und seine Prognose für 2021 bekräftigt. In dem Dreimonatszeitraum berichteten die Niederländer einen Nettogewinn von 185 (Vorjahr: 132) Millionen Euro, das war mehr als Analysten im Schnitt mit 140 Millionen Euro erwartet hatten.

Orange bestätigt nach leichtem Umsatzrückgang in 3Q die Jahresziele

Der Telekomkonzern Orange hat im dritten Quartal wegen eines Rückgangs der Co-Finanzierung eines Glasfasernetzes in Frankreich durch andere Betreiber weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte die Orange SA.

Reckitt Benckiser hebt Umsatzprognose nach 3. Quartal an

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat seinen Umsatz im dritten Quartal auf flächenbereinigter Basis gesteigert und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Amazon-Beschäftigte in New York gehen Schritt zu Gewerkschaftsbildung

In New York haben Beschäftigte des Onlineriesen Amazon einen ersten formalen Schritt zur Bildung einer Gewerkschaft gemacht: Sie schlossen sich zur selbsternannten Amazon Labor Union (ALU) zusammen und reichten bei der für Arbeitsrechte zuständigen Behörde in Brooklyn am Montag (Ortszeit) mehr als 2.000 Unterschriften für eine Abstimmung ein.

UPS-Aktie steigt nach besser als erwarteten Quartalszahlen

Der Paketdienstleister UPS hat im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Die UPS-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 1,7 Prozent. Alle Geschäftssegmente erzielten Ergebnisse über den Prognosen.

Hyundai Motor bleibt leicht hinter den Gewinnerwartungen zurück

Hyundai Motor hat im dritten Quartal mit einem Nettogewinn von 1,487 Billionen Won (1,1 Milliarden Euro) die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt. Nach einem von FnGuide-zusammengestellten Konsens hatten sie im Schnitt mit 1,527 Billionen Won gerechnet.

Chinesicher Immobilienkonzern Modern Land bei Dollar-Bond säumig

Der chinesische Immobilienentwickler Modern Land (China) Co, der sich auf grüne Projekte konzentriert, hat eine am Montag fällige Anleihe über 250 Millionen US-Dollar nicht fristgerecht zurückgezahlt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2021 07:22 ET (11:22 GMT)