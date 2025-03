MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:04 Uhr) +++++

Euro-Stoxx-50 5.425,94 +0,0% +10,8%

Stoxx-50 4.677,37 -0,2% +8,7%

DAX 22.942,62 +0,2% +15,0%

CAC 8.043,30 +0,0% +9,0%

Nikkei-225 37.608,49 -0,2% -5,6%

Hang-Seng-Index 23.905,56 +0,9% +18,1%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,76 68,28 +0,7% 0,48 +0,3%

Brent/ICE 72,66 72,11 +0,8% 0,55 -3,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.025,56 3.025,79 -0,0% -0,23 +15,2%

Silber (Spot) 30,53 30,55 -0,1% -0,02 +9,4%

Platin (Spot) 903,61 912,37 -1,0% -8,76 +3,8%

Die Ölpreise erholen sich von zwischenzeitlichen leichten Abgaben und legen leicht zu. Damit setzt sich die positive Entwicklung vom Freitag fort. Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten und weitere Iran-Sanktionen stützen das Sentiment weiterhin, heisst es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Fester - Grund sind Hoffnungen, dass eine weitere Eskalation im Handelsstreit vermieden werden kann. Ein Treffen zwischen dem republikanischen US-Abgeordneten Steve Daines und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Quiang schürt die Hoffnung, dass eine Eskalation ausbleibt. Die Gespräche haben ausserdem den Weg für ein persönliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geebnet. Es wird bislang erwartet, dass die Trump-Regierung die Zölle auf chinesische Waren am 2. April weiter erhöht. Dazu kommt ein Bloomberg-Bericht, wonach US-Präsident Donald Trump am 2. April Zölle bekannt geben könnte, die gezielter sind als zuvor angedroht. Trump hatte in den vorangegangenen Wochen gesagt, dass er umfassende Zölle sowohl gegen Freunde als auch Feinde verhängen würde, als Reaktion auf Handelsungleichgewichte. Trumps Ankündigung könnte jedoch einige Nationen oder Blöcke ausschliessen, so der Bericht von Bloomberg, der sich auf Berater und Verbündete des Präsidenten beruft. Für Bewegung könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Laufe des Tages:

- DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Eisen und Hüttenwerke AG 0,50 EUR

Eni Spa 0,25 EUR

+++++ INDEXÄNDERUNG +++++

Folgende Indexänderungen in der DAX-Familie werden zum Handelsbeginn wirksam:

+ MDAX

AUFNAHME

- DWS

- Flatexdegiro

- Renk

HERAUSNAHME

- Hypoport

- Schott Pharma

- Siltronic

+ SDAX

AUFNAHME

- Hypoprt

- Schott Pharma

- Secunet Security Networks

- Siltronic

HERAUSNAHME

- About You

- DWS

- Flatexdegiro

- Renk

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,0

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 52,7

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Die Veröffentlichung der europäischen Einkaufsmanagerindizes für März setzt keine nachhaltigen Akzente. Diese signalisieren allenfalls leichte Erholungssignale. "Beide PMIs krabbeln aber so dicht am Kontraktionsgebiet herum, dass schon leichte Erschütterungen für einen Rückschlag sorgen können", so ein Händler. Positiv ist die Verbesserung des Industrie-PMIs. Am Gesamtmarkt schürt ein Treffen zwischen dem republikanischen US-Abgeordneten Steve Daines mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Quiang die Hoffnung, dass eine Eskalation im Handelsstreit vermieden werden kann. Erwartet wurde bisher, dass die Trump-Regierung die Zölle auf chinesische Waren am 2. April weiter erhöht. Bayer (-6,3%) ist von einem Geschworenengericht im US-Bundesstaat Georgia zur Zahlung von rund 2,1 Milliarden Dollar an einen Kläger verurteilt worden, der behauptet, das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup der Tochtergesellschaft Monsanto habe Krebs verursacht. "Der Markt hat sich darauf eingestellt, dass das Thema Glyphosat langsam ausklingt", so ein Händler, daher sei dies nun eine unangenehme Überraschung. RWE gewinnen 1,9 Prozent. Der aktivistische Investor Elliott hält über Fonds knapp 5 Prozent an RWE und hat den Energiekonzern aufgefordert, sein Aktienrückkaufprogramm aufzustocken. Leicht positiv kommt die neue Jahresprognose von Indus Holding an. Der Umsatz soll im aktuellen Jahr auf 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro steigen und bis 2030 rund 3 Milliarden Euro erreichen. "Das entspricht rund 11 Prozent Wachstum über die nächsten fünf Jahre und ist gut", sagt ein Händler. Indus notieren 0,5 Prozent höher. Trotz Zahlen im Rahmen der Erwartungen geben Patrizia um 1,3 Prozent nach.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Fr, 17:18 % YTD

EUR/USD 1,0830 +0,1% 1,0820 1,0816 +4,5%

EUR/JPY 162,1510 +0,2% 161,8360 161,2180 -0,7%

EUR/CHF 0,9545 -0,1% 0,9557 0,9553 +2,2%

EUR/GBP 0,8366 -0,1% 0,8378 0,8382 +1,3%

USD/JPY 149,7210 +0,1% 149,5640 149,0615 -5,0%

GBP/USD 1,2945 +0,2% 1,2915 1,2904 +3,1%

USD/CNY 7,1792 -0,0% 7,1816 7,1815 -0,4%

USD/CNH 7,2613 +0,1% 7,2524 7,2579 -1,0%

AUS/USD 0,6293 +0,2% 0,6279 0,6268 +1,5%

Bitcoin USD 87.464,85 +2,4% 85.401,15 83.614,50 -9,8%

Der Dollar gibt seine Gewinne vom Freitag wieder ab. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,1 Prozent. Mit der Hoffnung auf eine Deeskalation im Zollstreit reduzierte sich die Nachfrage für den "sicheren Hafen" Dollar, so ein Teilnehmer.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Seitwärts - Auf der einen Seite stützte die positive Tendenz der US-Futures die Kurse, auf der anderen Seite lasteten die US-Strafzölle, die Präsident Donald Trump für den 2. April angekündigt hat auf der Stimmung. Dieses Datum ist inzwischen jedoch mit einem Fragezeichen versehen, wie ein Vertreter des Weissen Hauses sagte. Auch sollen die Zölle nun doch nicht so umfangreich ausfallen wie zunächst angekündigt, sondern nur ausgewählte Branchen betreffen wie Automobilbau, Pharma und Halbleiter. Wichtige Handelspartner der USA, zu denen auch Länder der Region wie Australien, China, Japan und Südkorea gehören, sollen aber unverändert mit sogenannten reziproken Zöllen belegt werden. Im Fahrwasser von Micron verloren in Seoul Samsung Electronics und SK Hynix je 1,9 Prozent. Die Aktie des US-Chipherstellers Micron war am Freitag um 8 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte zwar insgesamt gute Zahlen vorgelegt, doch kam die Margenprognose nicht gut an, wie es hiess. In Tokio verloren Advantest und Tokyo Electron je rund 1 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Nach der kräftigen Ausweitung der vergangenen Woche kommen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen zum Wochenauftakt wieder zurück. Der Markt setzt nun darauf, dass die angedrohten US-Zölle nicht in der Breite eingeführt werden, wie das bisher zu befürchten war. "Die Hoffnung der Anleger ist, dass diese dann gezielter gegen einzelne Branchen gerichtet sind, was den Schaden in der gesamten Wertschöpfungskette des Welthandels geringer ausfallen lassen könnte", so ein Marktteilnehmer. Hinzu kommt eine moderate Verbesserung bei den Einkaufsmanagerindizes. Der Index für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat sich im März deutlicher erholt als erwartet - wenngleich er weiter im Schrumpfungsbereich liegt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYER

hat im Streit mit US-Grosskanzleien um die angeblich krebserregende Wirkung seines Herbizids Roundup einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Jury eines Gerichts im US-Bundesstaat Georgia verurteilte den Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag zur Zahlung von rund 2,1 Milliarden Dollar an einen Kläger, der behauptet, dass der von ihm benutzte Unkrautvernichter Roundup seinen Krebs verursacht habe. Reuters beruft sich auf Angaben der beiden Klägerkanzleien Arnold & Itkin sowie Kline & Specter. Die Entschädigung gehört zu den bisher höchsten, die gegen den Konzern verhängt worden sind.

DEUTSCHE BANK

stärkt ihr Kernkapital mit einer Emission sogenannter AT1-Kapitalinstrumente. Wie die Bank mitteilte, soll die Emission mit einem ersten Kündigungstermin am 30. Oktober 2030 Benchmark-Volumen haben. Die Wertpapiere (Additional Tier 1) werden als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals anerkannt. Die Stückelung der Wertpapiere soll 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG wird alleinige Konsortialführerin bei der Platzierung sein.

RWE

