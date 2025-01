MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 6.035,75 +0,0% +1,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.623,00 +0,1% +1,9%

Euro-Stoxx-50 5.144,72 -0,1% +5,1%

Stoxx-50 4.465,95 -0,1% +3,7%

DAX 20.901,69 -0,0% +5,0%

FTSE 8.513,27 +0,1% +4,7%

CAC 7.710,71 +0,0% +4,5%

Nikkei-225 38.902,50 +1,2% -2,5%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 131,55 -0,23 -1,73

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,90 77,88 +0,0% +0,02 +8,6%

Brent/ICE 80,55 80,79 -0,3% -0,24 +7,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,775 47,40 -1,3% -0,63 -6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.708,70 2.703,25 +0,2% +5,45 +3,2%

Silber (Spot) 30,23 30,36 -0,4% -0,12 +4,7%

Platin (Spot) 943,75 941,75 +0,2% +2,00 +4,1%

Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,5% -0,02 +8,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Wegen des Feiertags in den USA gibt es an den Rohstoffmärkten am Montag wenig Bewegung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

Keine relevanten Unternehmenstermine angekündigt.

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Enel: 0,215 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine relevanten Daten angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen treten auch am Montagmittag weitgehend auf der Stelle. Am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump halten sich die Anleger zurück, zumal die US-Börsen wegen des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen bleiben. Spannend könnte es am Dienstag werden. Dann dürfte sich zeigen, welche von Trumps angekündigten Dekreten sofort von ihm unterschrieben und dann den Kapitalmärkten Impulse geben werden. Unter den Einzelwerten steigen Hypoport um 9,1 Prozent - die Gesellschaft hat im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens im Segment Immobilien verzeichnet. Formycon (+1,6%) kann sein Biosimilar zu dem Augenmedikament Eylea in der Europäischen Union vermarkten. Nach einem weiteren Auftrag über 330 Millionen Euro durch die Bundeswehr für die Lieferung von Logistikfahrzeugen gewinnen Rheinmetall 0,6 Prozent. Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica (-2,8%) tauscht überraschend seine Führung aus. Nach dem überraschenden Tod des Vorstandsvorsitzenden Klemens Haselsteiner sinkt der Strabag-Kurs in Wien um 1,2 Prozent. Derweil hat die UBS das Kursziel von DAX-Schwergewicht Siemens auf 240 Euro in die Höhe geschraubt, die Aktie handelt 0,3 Prozent höher. Gleich 3,2 Prozent tiefer notiert dagegen die Aktie von Siemens Energy, nachdem die UBS das Votum auf "Verkaufen" gesenkt hat.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:32 Uhr Fr., 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0324 +0,4% 1,0311 1,0290 -0,3%

EUR/JPY 161,37 +0,4% 161,04 160,70 -0,9%

EUR/CHF 0,9430 +0,3% 0,9413 0,9408 +0,5%

EUR/GBP 0,8459 +0,2% 0,8442 0,8438 +2,2%

USD/JPY 156,29 -0,0% 156,14 156,18 -0,7%

GBP/USD 1,2205 +0,2% 1,2213 1,2194 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3216 -0,2% 7,3280 7,3412 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 108.526,15 +5,2% 108.587,55 104.738,00 +14,7%

Bitcoin steigt kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump am Abend (MEZ) als US-Präsident auf ein Rekordhoch. Händler sind optimistisch, dass Trump eine Politik verfolgen wird, die digitale Vermögenswerte unterstützt, nachdem er angekündigt hat, die USA zur Krypto-Kapitale der Welt zu machen. "Krypto-Anleger können sich in den kommenden Wochen auf mehrere Dinge freuen, darunter eine kryptofreundliche Regierung und eine starke Februar-Saisonalität für Bitcoin", so die Strategen von Ned Davis Research.

Der Euro legt am Morgen zum Dollar zu. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank (Coba) äussert sich skeptisch zur jüngsten Dollar-Stärke. Er hält eine schleichende Beschädigung der materiellen Unabhängigkeit der US-Notenbank unter Präsident Donald Trump für denkbar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Deutlich angeführt von Hongkong und Tokio ist es am Montag an den Börsen in Ostasien und Australien nach oben gegangen. Der Markt warte auf die Amtseinführung von Donald Trump später am Tag, hiess es im Handel. Für Zuversicht an den chinesischen Börsen sorgte, dass Trump bereits am vergangenen Freitag mit Chinas Präsident Xi Jinping Fragen zu Tiktok, den beiderseitigen Handelsbeziehungen und Taiwan diskutierte und das Gespräch als "sehr gut" bezeichnete. Überdies wurde die Social-Media-App Tiktok mittlerweile in den USA schon wieder freigeschaltet, nachdem sie kurzzeitig abgeschaltet worden war. Die Tiktok-Mutter Bytedance soll mehr Zeit bekommen, einen Käufer in den USA zu finden. Dazu, dass die Indizes in Hongkong und Schanghai im Handelsverlauf von ihren Tageshochs zurückkamen, könnte die chinesische Notenbank beigetragen haben. Sie liess ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte den dritten Monat in Folge unverändert, obwohl es zuletzt immer wieder Spekulationen und Forderungen über eine lockerere Gangart gab. Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für Daiichi Sankyo um 8,2 Prozent nach oben, nachdem die US-Arzneimittelbehörde ein Brustkrebsmedikament des Unternehmens zugelassen hatte. In Hongkong erholten sich China Vanke um über 5 Prozent. Nachdem ein zunehmender Liquiditätsstress und Fragen zum Verbleib des Unternehmenschefs Turbulenzen bei Anleihen und der Aktie des Immobilienunternehmens ausgelöst hatten, sollen Kreisen zufolge nun staatlicherseits Massnahmen zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs ergriffen werden.

+++++ CREDIT +++++

DOW JONES--Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten in einem impulsarmen Geschäft auf der Stelle. Mit einer zum Wochenstart geschlossenen Wall Street dürfte sich im Tagesverlauf daran wenig ändern. An der Börse wird davon ausgegangen, dass der neue US-Präsident Donald Trump nach Handelsschluss in Europa an die 100 Executive Orders innerhalb von Stunden verkünden werde, die teils für den Dienstag Impulse liefern dürften. Ansonsten nimmt die Berichtssaison Fahrt auf, zunächst legen 13 der Stoxx-600-Unternehmen ihre Geschäftszahlen zum vierten Quartal vor, in den USA sind es bereits 8 Prozent aus dem S&P-500-Index.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

RHEINMETALL/LEONARDO

Das im Oktober besiegelte Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Leonardo hat den Segen der deutschen Behörden. Das Bundeskartellamt hat die Gründung des Kampfpanzer-Joint-Ventures Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), das seinen Sitz in Rom haben wird, genehmigt.

FORMYCON

kann sein Biosimilar zu dem Augenmedikament Eylea in der Europäischen Union vermarkten. Wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte, hat die EU-Kommission die Zulassung für "FYB203" mit dem Wirkstoff Aflibercept unter den Markennamen "Ahzantive" und "Baiama" erteilt. Die Zulassung umfasse die Behandlung von neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und weiteren schweren Netzhauterkrankungen.

HYPOPORT

hat im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens im Segment Immobilien verzeichnet. Im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung profitierte der im MDAX notierte Finanzdienstleister von einem verbesserten Marktumfeld.

SIXT

hat sich mit einer Anleihe frisches Geld besorgt. Wie der im SDAX notierte Autovermieter mitteilte, hat er eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben. Das Orderbuch habe bei mehr als 2 Milliarden Euro gelegen. Das Geld ist für die Finanzierung des Wachstums, insbesondere des Ausbaus der Fahrzeug-Flotte, gedacht. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist mit einem Kupon von 3,25 Prozent ausgestattet.

EXXON/CHEVRON

Die Federal Trade Commission (FTC) hat einer Einigung zur Ausräumung kartellrechtlicher Bedenken bei zwei milliardenschweren Deals in der Ölbranche zugestimmt. Konkret geht es um Exxon Mobils Kauf von Pioneer Natural Resources und Chevrons Übernahme von Hess.

GENERALI

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 20, 2025 07:08 ET (12:08 GMT)