MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.917,75 -0,7% +1,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.380,00 -0,8% +3,3%

Euro-Stoxx-50 4.109,43 -1,6% +8,3%

Stoxx-50 3.867,21 -1,2% +5,9%

DAX 14.958,80 -1,5% +7,4%

FTSE 7.747,22 -1,1% +5,1%

CAC 6.976,62 -1,5% +7,8%

Nikkei-225 26.405,23 -1,4% +1,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 139,47 -0,83

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,94 79,48 -0,7% -0,54 -1,6%

Brent/ICE 84,34 84,98 -0,8% -0,64 -1,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 59,20 61,71 -4,1% -2,51 -13,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.908,41 1.904,20 +0,2% +4,21 +4,6%

Silber (Spot) 23,43 23,53 -0,4% -0,10 -2,2%

Platin (Spot) 1.025,30 1.041,93 -1,6% -16,63 -4,0%

Kupfer-Future 4,18 4,23 -1,2% -0,05 +9,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Sorgen um die US-Wirtschaft und gestiegene US-Rohölvorräte drücken die Ölpreise.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Erneut abwärts dürfte es am Donnerstag an den US-Börsen gehen. Die Futures auf die grossen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung an, nachdem Rezessionsängste die Kurse schon am Mittwoch auf Talfahrt geschickt hatten. Auslöser waren schwache Wirtschaftsdaten und ein eher pessimistischer Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank.

Ermutigende Inflationsdaten hatten die Stimmung nur anfangs gestützt. Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen der US-Notenbank verpufften endgültig, nachdem sich der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, erneut dafür ausgesprochen hatte, den Leitzins möglichst rasch über 5 Prozent zu bringen. Dann könne die Fed auf Konjunkturdaten reagieren, meinte er.

Am Donnerstag werden konjunkturseitig die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, die Dezember-Daten zu Baugenehmigungen und -beginnen sowie der Philadelphia-Fed-Index für Januar veröffentlicht.

Nebenbei geht die Bilanzsaison weiter. Hier hat der Aluminiumkonzern Alcoa mit einem kräftigen Umsatzrückgang enttäuscht. Vor allem die Nachfrage nach Klebstoffen für das Baugewerbe sei zurückgegangen. Das drückt die Aktie vorbörslich um 6,4 Prozent, obwohl der Verlust im Quartal etwas geringer ausfiel als erwartet. Negativ werden auch die Zahlen des Klebstoffkonzerns H.B. Fuller (-3,6%) aufgenommen. Beim Zahlenausweis von Discover Financial (-6,4%)verstört besonders die Nachricht, dass die Kunden des Finanzdienstleisters mit der Begleichung ihrer Kreditkartenschulden und Darlehensraten immer öfter in Verzug geraten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Procter & Gamble, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: -4,7% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: -11,2% gg Vm

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 205.000

Philadelphia-Fed-Index Januar

PROGNOSE: -10,0

zuvor: -13,8

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwach - Die von vielen erwartete Korrektur nimmt am Donnerstagmittag Fahrt auf. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat Aussagen widersprochen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) das Ausmass ihrer Zinserhöhungen nach dem für Februar erwarteten Schritt von 50 Basispunkten drosseln wird. Auch Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos sprechen nicht für eine zukünftig weniger restriktive Gangart der Währungshüter. Die Inflation sei in allen Messgrössen zu gross, und die EZB werde Kurs halten "bis wir lange genug im restriktiven Territorium waren". Von schwierigen Zeiten für Geberit (-1,7%) spricht ein Marktteilnehmer. Nachdem der Bauzulieferer im ersten Halbjahr noch stark vom Ausbau der Läger im Grosshandel profitiert habe, seien diese Effekte im zweiten Halbjahr weggefallen. Nach Just Eat Takeaway hat auch Deliveroo (+0,4%) gute Zahlen vorgelegt, wie es am Markt heisst. Der Online-Händler Boohoo (-7,6%) hat dagegen nach vorläufigen Ergebnissen im vergangenen Jahr 12 Prozent weniger umgesetzt. Zur Rose (+3,3%) mache gute Fortschritte, so Baader Helvea zu den Zahlen. Der Bergbaukonzern BHP (-1,8%) hat seine Produktion von Kupfer sowie Kohle für die Stahlerzeugung im zweiten Geschäftsquartal deutlich gesteigert, die Produktion von Eisenerz kletterte leicht. Der nach Marktwert grösste Bergbaukonzern der Welt erklärte zudem, dass er weiterhin mit hohem Kostendruck zu kämpfen habe. Als überzogen betrachten Händler die Reaktion auf Abstufungen bei Auto1 und Encavis. Auto1 brechen zeitweise um 15 Prozent ein und verlieren aktuell 12,5 Prozent auf 8,15 Euro. Goldman hat den Titel auf "Neutral" abgestuft mit einem Kursziel von 10,60 nach 10,80 Euro. Stifel hat Encavis (-8,6%) laut Händlern auf "Hold" abgestuft mit einem Kursziel von 17,80 Euro nach 28,60 Euro.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0821 +0,3% 1,0799 1,0828 +1,1%

EUR/JPY 139,13 +0,1% 138,41 139,05 -0,9%

EUR/CHF 0,9920 +0,3% 0,9899 0,9890 +0,2%

EUR/GBP 0,8765 +0,3% 0,8761 0,8750 -1,0%

USD/JPY 128,58 -0,1% 128,15 128,42 -1,9%

GBP/USD 1,2345 -0,0% 1,2326 1,2373 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7879 +0,3% 6,7849 6,7537 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 20.737,31 -0,3% 20.819,47 20.767,85 +24,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Rezessionssorgen bremsen den Dollar. Der Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach. Nach Meinung der ING könnte der Greenback kurzfristig noch stärker abwerten, wenn die Erwartungen an die Zinserhöhungen der US-Notenbank weiter zurückgingen.

Die norwegische Krone wertet zum Euro ab, nachdem die Norges Bank den Leitzins unverändert belassen hat. Einige Analysten hätten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet, heisst es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Während die meisten Börsen etwas fester tendierten, gab die Börse in Tokio deutlich nach. Angesichts der in den USA erneut aufgeflammten Rezessionsängste standen japanische Exportwerte unter Abgabedruck. So fielen Toyota Motor um 2,4 Prozent und Nissan Motor um 3,6 Prozent. Belastend wirkte auch ein festerer Yen. Marktteilnehmer verwiesen zudem auf Unsicherheiten im Gefolge des Zinsentscheids der Bank of Japan am Vortag. Die Notenbank hatte die Erwartungen der Märkte auf eine weitere Änderung der Geldpolitik gedämpft und ihre Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belassen, nachdem sie diese am 20. Dezember von 0,25 Prozent angehoben hatte. In Hongkong wurden mit den schwachen US-Vorgaben Technologiewerte verkauft. Alibaba büssten 1,8 Prozent ein und Baidu 3,4 Prozent. Die Aktien des Spieleentwicklers Netease gaben nach den deutlichen Vortagesgewinnen nun um 2,7 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen erneut auf die Mitteilung vom Vortag, wonach das Unternehmen einen Vorschlag zur Verlängerung seiner langjährigen Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Videospielhersteller Activision Blizzard abgelehnt hat. der Kospi in Seoul wurde gestützt von Einzelhandelswerten. In Sydney gaben schwache Arbeitsmarktdaten der Hoffnung Nahrung, dass die Notenbank von einer weiteren Zinserhöhung abrücken könnte. Der Rohstoffsektor legte um 1,0 Prozent zu. BHP stiegen um 1,2 Prozent, nachdem der Rohstoffriese einen starken Anstieg der Produktion von Stahlkohle und Kupfer im zweiten Quartal vermeldet hatte. Die Aktie von Rio Tinto rückte 3,3 Prozent vor. In Neuseeland schloss die Börse etwas leichtert, nachdem Regierungschefin Jacinda Ardern völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt hatte.

+++++ CREDIT +++++

Während es für die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten seit Jahresbeginn deutlich nach unten ging, steigen sie am Donnerstag leicht. Am Primärmarkt ist es, verglichen mit der Vorwoche, zuletzt etwas ruhiger geworden. Trotz des hohen Angebotes, welches gut aufgenommen wurde, konnten sich die Spreads im Sekundärmarkt stetig verbessern.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 06:54 ET (11:54 GMT)