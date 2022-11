MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Russland findet wegen des "Tages der Einheit des Volkes" kein Börsenhandel statt. In Schweden findet wegen des Vorabends zu Allerheiligen nur ein bis 13.00 Uhr verkürzter Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.46 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.753,00 +0,7% -20,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 10.801,50 +0,7% -33,7%

Euro-Stoxx-50 3.659,97 +1,9% -14,9%

Stoxx-50 3.588,80 +1,4% -6,0%

DAX 13.356,99 +1,7% -15,9%

FTSE 7.289,00 +1,4% -2,7%

CAC 6.381,02 +2,2% -10,8%

Nikkei-225 27.199,74 -1,7% -5,5%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 136,89% -0,32

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,29 +0,05 +2,47

US-Rendite 10 J. 4,15 +0,00 +2,64

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,37 88,17 +3,6% +3,20 +30,9%

Brent/ICE 97,78 94,67 +3,3% +3,11 +33,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 119,80 125,45 -4,5% -5,65 +91,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.651,57 1.630,26 +1,3% +21,31 -9,7%

Silber (Spot) 19,91 19,45 +2,3% +0,45 -14,6%

Platin (Spot) 936,68 919,15 +1,9% +17,53 -3,5%

Kupfer-Future 3,59 3,43 +4,7% +0,16 -18,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Öl verteuert sich mit der Hoffnung auf eine Beendigung der strikten Corona-Politik in China. Dieser Schritt könnte die Konjunktur beflügeln und damit die Erdölnachfrage befeuern.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street könnte eine viertägige Durststrecke am Freitag enden. Allen voran hat allein die Nasdaq in der laufenden Woche Abgaben von 6,8 Prozent eingefahren. Bislang deutet sich damit die zweitschlechteste Woche im Jahr 2022 für die Technologietitel an. Der Trend könnte sich aber noch einmal ändern, denn noch vor Handelsbeginn wird der monatliche Arbeitsmarkt veröffentlicht. Da sich die Fed nun in einer Phase befindet, in der sich der Zinserhöhungspfad abflachen könnte, spielen Daten wieder eine wichtige Rolle zur Entscheidungsfindung. Denn der Arbeitsmarkt wird als Gradmesser der Konjunktur gesehen, er liefert über die Entwicklung der Stundenlöhne aber auch Hinweise auf das Inflationsgeschehen. Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht hätte daher durchaus das Potenzial, die Zinserwartungen zu drücken und die Aktienkurse zu befeuern.

Biontech steigen im vorbörslichen US-Handel um 7,4 Prozent. Auslöser ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach China die Covid-19-Impfstoffe des Biotechnologie-Unternehmens für in China ansässige Ausländer zugelassen hat.

Die Aktien von Paypal verlieren 6,6 Prozent, nachdem der Zahlungsdienstleister bei Vorlage seiner Drittquartalszahlen seine Umsatzprognose gesenkt hat.

Überraschend gut schnitt Doordash im dritten Quartal ab. Für die Aktie geht es um 12,3 Prozent aufwärts.

Starbucks verkaufte vor allem in den USA in seinem vierten Geschäftsquartal mehr Kaffee. Die Aktien gewinnen 4,6 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

Im Laufe des Tages

IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +205.000 gg Vm

zuvor: +263.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,5%

zuvor: 3,5%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3 gg Vm/+4,7% gg Vj

zuvor: +0,3 gg Vm/+5,0% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der Aufschwung an den Börsen beschleunigt sich. Die "Fed-Delle" wurde wettgemacht. Es wird darauf gesetzt, dass China die strikten Coronaregeln lockern werde. In der Folge dürften dort Konjunktur und Konsum wieder anspringen und sich die Lieferkettenproblematik in einigen Bereichen auch für Europa verbessern. Gewinner des Tages sind Biontech, die um 8,2 Prozent nach oben schiessen. Auslöser ist ein Bericht, wonach China die Covid-19-Impfstoffe des Unternehmens für in China ansässige Ausländer zugelassen hat. Von der China-Hoffnung profitieren vor allem der Sektor Roh- und Grundstoffe (+5,0%). Vernachlässigt werden die nahezu unveränderten Versorgerwerte. Im DAX steigen Adidas, Continental und Covestro um bis zu 5,9 Prozent. Auf der anderen Seite geben Munich Re und Hannover Rück etwas nach. Als klar positiv werden die Zahlen der Societe Generale (+4,8%) eingestuft. Enel geben hingegen um 1,2 Prozent nach. Zum einen hatte der italienische Versorger die Jahresprognose nach einem Gewinnrückgang reduziert. Zweitens wurden die Ziele für die Nettoverschuldung gestreckt. Als "in der Logik überzeugend" stuft RBC das Interesse von Kering (+5,6%) an Tom Ford ein. Positiv wird gewertet, dass Pirelli (+6,0%) den Umsatzausblick angehoben hat. "Die Zahlen von Vonovia sind schwer einzustufen", so ein Händler. Vonovia gewinnen 4,6 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9797 +0,5% 0,9777 0,9750 -13,8%

EUR/JPY 144,69 +0,1% 144,64 144,60 +10,6%

EUR/CHF 0,9859 -0,2% 0,9871 0,9861 -5,0%

EUR/GBP 0,8737 +0,0% 0,8721 0,8730 +4,0%

USD/JPY 147,69 -0,3% 147,98 148,36 +28,3%

GBP/USD 1,1213 +0,4% 1,1208 1,1165 -17,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2345 -1,3% 7,2644 7,3403 +13,9%

Bitcoin

BTC/USD 20.587,75 +2,0% 20.632,40 20.265,78 -55,5%

Die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober könnten dazu führen, dass der Dollar seine Gewinne seit der Zinserhöhung der Fed weiter ausbaut, so die ING. "Wir gehen davon aus, dass die Märkte auch nach der Veröffentlichung immer noch auf der Suche nach dem endgültigen Zinsniveau der Fed sind, was den Dollar letztlich stützen dürfte", so Währungsanalyst Francesco Pesole.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Spekulationen über ein Ende der chinesischen Null-Covid-Politik haben den Börsen zu Kursgewinnen verholfen. Nur der japanische Aktienmarkt gab deutlicher nach. Händler sprachen von Nachholbedarf der Tokioter Börse, die am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen war und deshalb erst mit Verspätung auf die als falkenhaft interpretierten Aussagen der Fed reagieren konnte. Kräftig nach oben ging es derweil an den chinesischen Börsen - angetrieben vom Technologiesektor. Neben der Hoffnung auf ein Ende der Lockdowns stützte die Annahme, dass die Gefahr eines Delistings chinesischer Aktien an den US-Börsen abgewendet wurde. Einem Bericht zufolge kommt die Überprüfung der betroffenen chinesischen Unternehmen durch US-Inspektoren gut voran. Die Hoffnung auf ein Ende der rigorosen pandemiebedingten Einschränkungen in China habe Anleger zunächst zu Wachstumsaktien bevorzugt aus dem Technologiesektor greifen lassen, hiess es darüber hinaus. In Sydney und Seoul mischte sich die Hoffnung auf eine Öffnung Chinas mit Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten. In Tokio trennten sich Anleger dagegen von Technologiewerten, nachdem deren US-Pendants am Donnerstag heftige Verluste verzeichnet hatten. Z Holdings brachen nach Vorlage schwacher Quartalszahlen um 14 Prozent ein. Mitsubishi Motors reagierten mit einem Plus von 18 Prozent auf die angehobene Umsatz- und Gewinnprognose.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich kaum verändert. Die Zinsstrategen der Commerzbank gehen davon aus, dass die Märkte auch in den kommenden Tagen zunächst nervös bleiben werden. Erneuter Gegenwind durch sich ausweitende Spreads und steigende Zinsen könnte dazu führen, dass die Anleger ihre vorsichtige Haltung beibehielten und trotz sehr attraktiver Bewertungen kein starke Nachfrage für Kredite entstünde. Mit Blick auf die Zukunft sehen die Zinsstrategen jedoch Licht am Ende des Tunnels. Sie gehen davon aus, dass sich die Spreads trotz Rezessionen und QT im Euroraum auf breiter Front deutlich verengen werden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AIRBUS

Ein chinesisches Staatsunternehmen will 140 Airbus-Flugzeuge kaufen. Der Vertrag über 17 Milliarden US-Dollar wurde am Freitag während des eintägigen Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in China unterzeichnet. Die China Aviation Supplies Holding Co werde 132 Flugzeuge des Typs A320 und acht Flugzeuge des Typs A350 von der Airbus SE kaufen.

EON

