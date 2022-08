MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Tags des Bergs geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.224,25 +0,3% -11,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.424,25 +0,2% -17,7%

Euro-Stoxx-50 3.746,23 -0,1% -12,9%

Stoxx-50 3.646,95 -0,3% -4,5%

DAX 13.694,98 -0,0% -13,8%

FTSE 7.479,99 -0,4% +1,7%

CAC 6.510,82 -0,2% -9,0%

Nikkei-225 0,00 0% -3,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 156,51 -0,35

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,86 91,93 +1,0% 0,93 +29,8%

Brent/ICE 98,33 97,40 +1,0% 0,93 +32,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 212,00 207,03 +3,2% 6,63 +241,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,34 1.792,39 -0,1% -1,05 -2,1%

Silber (Spot) 20,54 20,57 -0,1% -0,03 -11,9%

Platin (Spot) 961,11 945,15 +1,7% +15,96 -1,0%

Kupfer-Future 3,69 3,65 +1,0% +0,04 -16,8%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street wird am Donnerstag zum Start leicht im Plus erwartet. Die Indizes bewegen sich aktuell auf dem höchsten Stand seit drei Monaten. Die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, treibt die Rally bei den Risikopapieren an. Am Vortag weckten US-Verbraucherpreise die Hoffnung, dass das Tempo des Preisanstiegs seinen Höhepunkt erreicht haben könnte. Dies ermutigt Anleger zu der Annahme, dass die US-Notenbank bei der Erhöhung der Leitzinsen weniger aggressiv vorgehen wird. Am Donnerstag werden die Erzeugerpreise weiteren Aufschluss über die Entwicklung geben.

"Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten haben die Marktwahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September um nur 50 Basispunkte steigen lassen", so Ian Williams, Analyst für Wirtschaft und Strategie bei Peel Hunt. Fed-Vertreter wiesen indes darauf hin, dass die Inflation weiterhin "inakzeptabel hoch" sei. Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, sagte, er gehe davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen für den Rest dieses Jahres und bis ins nächste Jahr hinein anheben werde, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zurückfällt.

Bei den Einzelwerten steht der Geschäftsausweis des Unterhaltungskonzerns Walt Disney im Fokus des Anlegerinteresses. Denn das Unternehmen hatte nach der Schlussglocke Drittquartalszahlen über Markterwartungen vorgelegt. Der Umsatz wurde um 26 Prozent und damit deutlicher als von Analysten vorhergesagt gesteigert. Gut lief auch die Streaming-Plattform Disney+. Der Disney-Kurs klettert um 7,7 Prozent.

Die Titel von Bumble brechen dagegen um 8,5 Prozent ein. Das Dating-Portal wartete mit einem schwachen Ausblick auf das laufende Quartal auf. Zudem grenzte die Gesellschaft den Verlust in der abgelaufenen Periode zwar deutlich ein, Analysten hatten aber auf einen noch stärkeren Rückgang gesetzt.

Paysafe sinken um 2,3 Prozent, nachdem RBC-Analyst Daniel Perlin die Papiere auf "Sectorperform" abgestuft hatte. Der Analyst begründete seinen Schritt mit dem herausfordernden Konjunkturumfeld speziell für die Europa-Aktivitäten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1H, Augsburg

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q, Büdelsdorf

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 264.000

zuvor: 260.000

14:30 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Wenig verändert - Die Euphorie vom Vortag über die schwächere US-Inflation hat schnell wieder nachgelassen. Die Indizes dümpeln am Mittag auf wenig verändertem Niveau. Bei Siemens irritiert ein schwächer als erwartet ausgefallenes Ergebnis im Industriegeschäft. Nach über 2 Prozent Minus zum Start reduziert die Aktie ihre Verluste auf 1,1 Prozent. Bei Deutsche Telekom liegen die Zahlen über den Erwartungen, die Aktien legen 0,7 Prozent zu. Positiv werden auch die Zahlen von Daimler Truck gelesen. Die Aktien verlieren bei kleinen Umsätzen 1,3 Prozent. RWE steigen um 0,4 Prozent. Die gestiegenen Energie- und Strompreise erhöhen zwar den Gewinn, der Umbau in Richtung Erneuerbare Energien zwingt aber auch zu höheren Investitionen. Eon steigen zwar mit 3,3 Prozent an die DAX-Spitze, erholen sich damit aber nur von gleich hohen Vortagsverlusten. Sehr gut kommen die Zahlen des niederländischen Versicherers Aegon an. Er hat die Jahresprognose erhöht, die Aktien springen um 9 Prozent nach oben. Bei der schweizerischen Zurich Insurance sind die Daten dagegen durchwachsen ausgefallen. Die Aktien werden aber gestützt von einem neuen Aktienrückkaufprogramm über 1,8 Milliarden Franken und legen um 1,4 Prozent zu. Bei Metro geht es um 2,0 Prozent höher. Unter dem Strich ist der Handelskonzern im vergangenen Quartal zwar in die roten Zahlen gerutscht, operativ wurde aber mehr verdient als erwartet. Hinter dem Stahlkonzern Salzgitter liegt ein Rekordhalbjahr, die Aktien steigen um 2,6 Prozent. Ströer haussieren nach den Zahlen des Unternehmens um 9 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0334 +0,3% 1,0286 1,0355 -9,1%

EUR/JPY 136,97 +0,1% 136,87 137,00 +4,7%

EUR/CHF 0,9726 +0,2% 0,9705 1,0637 -6,3%

EUR/GBP 0,8468 +0,5% 0,8431 0,8447 +0,8%

USD/JPY 132,53 -0,3% 133,08 132,29 +15,1%

GBP/USD 1,2204 -0,1% 1,2198 1,2259 -9,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7369 +0,2% 6,7384 6,7167 +6,0%

Bitcoin

BTC/USD 24.533,40 +2,4% 24.606,79 23.972,65 -46,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fester - Dank klaren Rückenwindes aus den USA haben die Aktienkurse in Asien auf breiter Front angezogen. Jüngste Inflationsdaten in den USA hatten noch höhere Befürchtungen verfehlt, entscheidend war aber der Umstand, dass die Daten ein Nachlassen des Inflationsdrucks offenbarten. Während in Japan die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen blieben, zogen die Börsen in China nach ihrer jüngsten Schwäche deutlicher an. Der Schanghai-Composite baute seine Aufschläge im Verlauf auf 1,6 Prozent Plus aus. Gestützt wurde der Markt auch von der relativen Ruhe rund um den China-Taiwan-Konflikt. In Hongkong gewann der HSI noch etwas deutlicher, der Index hatte am Vortag aber auch kräftig eingebüsst. Unter den Gewinnern stiegen Techtronic Industries um 10,2 Prozent im späten Geschäft, nachdem die Halbjahreszahlen überzeugt hatten. Mit sinkenden Renditen waren auch Immobilienwerte gesucht, Longfor Group zogen um 4,8 Prozent an. Der südkoreanische Kospi zeigte sich ebenfalls sehr fest - angeführt von Technologie-, Energie- und Internet-Papieren. Samsung Electronics stiegen um 1,4 Prozent, der Elektronikkonzern hatte neue Modelle faltbarer Mobiltelefone angekündigt. Der australische S&P/ASX-200 schloss 1,1 Prozent höher - befeuert von Technologie-, Finanz- und Rohstofftiteln.

+++++ CREDIT +++++

Weiter auf Einengungskurs zeigen sich auch am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen. Nach dem US-Inflationsbericht am Vortag waren sie kräftig zurückgefallen. Anders als an anderen Risikomärkten ist hier aber keine Gegenbewegung zu beobachten, der neue Trend setzt sich fort.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Thyssenkrupp-CFO sieht keine Probleme bei Gas und Rheinpegel

Thyssenkrupp sieht keine grossen Probleme durch den aktuell niedrigen Rheinpegel auf den Konzern zukommen. Im Moment sei die Rohstoffversorgung nicht gefährdet, sagte Finanzvorstand Klaus Keysberg in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Neunmonatszahlen. Der Pegel des Rheins sei nicht das erste Mal niedrig, und Thyssen habe dazugelernt und könne auf mehr Schiffe und auch die Bahn zurückgreifen.

Adler Group verkauft 2 Entwicklungsprojekte in Frankfurt

Die Adler Group S. A. hat den Verkauf zweier Entwicklungsprojekte in Frankfurt im August abgeschlossen. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, sind die beiden Entwicklungsprojekte Ostend Quartier und Westend Ensemble - Upper West - Lea B in separaten Transaktionen an institutionelle Investoren verkauft worden. Verkäufer war die Adler-Tochter Consus Real Estate AG.

Bechtle verdient mehr und bestätigt Ausblick

