MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach einer dreitägigen Durststrecke könnte die Wall Street mit leichten Aufschlägen in den Tag gehen. Dreh- und Angelpunkt der Trendfindung dürften US-Verbraucherpreise sein, die noch vor Handelsbeginn am Kassamarkt veröffentlicht werden. Erwartet wird ein Anstieg der Inflationsrate im Juni auf 8,8 von 8,6 Prozent. Schon marginal höhere Werte dürften die Aussicht auf eine forsche Gangart der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung untermauern. Sollte es Anzeichen geben, dass der Höhepunkt der Inflation bereits überschritten ist, könnten Anleger auf eine weniger scharfe Vorgehensweise der Fed setzen - davon könnte der Aktienmarkt profitieren.

Delta Air Lines fallen vorbörslich um 2,3 Prozent. Die Fluggesellschaft hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen des Marktes verfehlt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Laufe des Tages:

- DE/Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Lufthansa AG Boden, Technik, Systems,

Technik Logistik, Dienstleistungen, Cargo und Service Gesellschaft (LSG)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+8,8% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+8,6% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,7% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+6,0% gg Vj

14:30 Realeinkommen Juni

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte notieren nach dem Plus des Vortages im Minus. Unter Druck stehen die Stoxx-Subindizes der Autoaktien und der Versicherungstitel, die bis zu 1,4 Prozent abgeben. Auf der Gewinnerseite stehen alleine die Öl - und Gaswerte, deren Subindex um 0,1 Prozent gewinnt. "Alles hängt nun von den Inflationsdaten aus den USA für Juni am Nachmittag ab", so ein Marktteilnehmer. Gerresheimer ziehen um 5,8 Prozent an. "Die Erwartungen wurden zumeist leicht übertroffen", sagt ein Händler. Bei Flatexdegiro (-1,5%) haben sich Handelsaktivitäten und Kundenakquisition laut der Deutschen Bank im zweiten Quartal wie erwartet beträchtlich verringert. Die bereinigte EBIT-Marge habe die Erwartungen der Analysten verfehlt. Fraport legen mit einer Kaufempfehlung durch Berenberg um 3,6 Prozent zu. Fraport konnte zudem beim Passagieraufkommen im Juni deutlich zulegen. Renault (-1,1%) und Vitesco Technologies (+1,8%) kooperieren bei der Entwicklung von Leistungselektronik für Elektro- und Hybridantriebe. Derweil hat Telekom Austria Geschäftszahlen vorgelegt, für die Aktie geht es 1,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum zweiten Quartal sowohl bei Umsatz als auch Gewinn vorgelegt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Mo, 17:42 % YTD

EUR/USD 1,0062 +0,3% 1,0032 1,0077 -11,5%

EUR/JPY 137,91 +0,4% 137,46 138,42 +5,4%

EUR/CHF 0,9827 -0,3% 0,9852 0,9877 -5,3%

EUR/GBP 0,8442 +0,0% 0,8424 0,8470 +0,5%

USD/JPY 137,05 +0,2% 137,03 137,34 +19,1%

GBP/USD 1,1919 +0,3% 1,1909 1,1897 -11,9%

USD/CNH (Offshore) 6,7276 -0,1% 6,7297 6,7152 +5,9%

Bitcoin

BTC/USD 19.785,98 +2,3% 19.465,47 20.410,60 -57,2%

Schon marginal höhere Inflationswerte dürften die Aussicht auf eine scharfe Inflationsbekämpfung der US-Notenbank untermauern. Unter Druck geraten dürfte dann auch wieder der Euro, der sich am Morgen weiterhin knapp über der Parität hält, nachdem er diese am Dienstag erstmals seit fast 20 Jahren unterschritten hatte.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Teilnehmer sprachen trotz der vielerorts zu verzeicxhnenden kleinen Aufschläge von Zurückhaltung vor dem mit Spannung erwarteten Bericht zu den US-Verbraucherpreisen, der nach Börsenschluss publiziert wird. Aber neben der Fed drehen auch andere Notenbanken kräftig an der Zinsschraube. So haben gleich zwei Zentralbanken - die südkoreanische und die neuseeländische - den Leitzins um jeweils 50 Basispunkte erhöht. Kleinere Aufschläge an manchen Börsenplätzen wie Seoul führten Teilnehmer auch auf die am Vortag deutlich gesunkenen Ölpreise zurück. Derweil zeigten sich die asiatischen Währungen konsolidiert, wobei der Dollar gegen den Yen weiter zur Stärke neigte. Im Zuge der Rezessionsängste werden weitere Verluste der asiatischen Währungen gegen den Dollar erwartet. Am japanischen Markt sorgten Gewinne in Auto- und Luftfahrtwerten für leichte Aufschläge im Nikkei-225. Mit dem leichteren Ölpreis verloren Inpex 1,7 Prozent. Kräftige Aufschläge verbuchte der taiwanische Markt - beflügelt von der Aussicht auf staatliche Interventionen zur Stabilisierung des Marktes. In Hongkong beobachteten Händler eine technische Erholung nach zwei Verlusttagen. Die jüngste Bankenkrise im ländlichen Raum habe jedoch die Besorgnis der Anleger über die Auswirkungen der Verlangsamung des Immobiliensektors auf das Bankensystems geschürt, so KGI. Sorgen wegen der Covid-Pandemie und den Massnahmen dagegen hatten zunächst in Festlandschina belastet, bis sich der Markt leicht ins Plus vorrobbte. Gestützt wurde er von positiven Exportdaten. In Südkorea halfen Fluglinien und Elektronikwerte dem Leitindex. Derweil hat die neuseeländische Zentralbank zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Der Leitindex NZX-50 schloss knapp im Plus.

+++++ CREDIT +++++

Wenig verändert auf dem erhöhten Niveau zeigen sich die Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Der Markt wartet mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag und das Beige Book der US-Notenbank am Abend. Erst die Kombination beider Daten dürfte Indizien für den weiteren Zinserhöhungskurs der Fed liefern.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Cellnex steigt aus Gesprächen über Funkturm-Geschäft der Telekom aus

Die spanische Cellnex Telecom ist aus den Gesprächen zum Kauf eines Anteils an dem Funkturmgeschäft der Deutschen Telekom ausgestiegen. Cellnex erklärte am Mittwoch, dass der Konzern nicht mehr am Prozess für den möglichen Erwerb eines Anteils beteiligt sei. Damit bestätigte der Mobilfunkinfrastruktur-Betreiber einen entsprechenden Medienbericht vom Vortag.

Siemens stärkt Grid-Softwaregeschäft mit Partnerschaft

Siemens Smart Infrastructure geht mit der kalifornischen Esri eine Partnerschaft ein und will so sein Netzwerk im Bereich Grid-Softwaregeschäft erweitern. "Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wollen Siemens und Esri gemeinsam Innovationen im Bereich Netzsoftware entwickeln, indem sie das Beste aus unseren beiden Welten zusammenführen", sagte Sabine Erlinghagen, CEO Grid Software bei Siemens Smart Infrastructure. Die Zusammenarbeit kombiniere die Kartierungs- und Geodatenanalyse-Software von Esri mit der Kompetenz von Siemens im Bereich elektrische Topologie.

Auto1 verkauft deutlich mehr Autos

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat seine Fahrzeugverkäufe auch im zweiten Quartal gesteigert, der Anstieg war allerdings deutlich geringer als in den vorangegangenen Quartalen. Die Aktie fällt am Morgen um 6,6 Prozent.

Bosch steckt weitere Milliarden in Halbleitertechnik

