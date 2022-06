MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.22 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.147,00 -0,3% -12,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.695,00 -0,1% -22,2%

Euro-Stoxx-50 3.798,98 -0,2% -11,6%

Stoxx-50 3.648,76 -0,6% -4,4%

DAX 14.489,15 -0,5% -8,8%

FTSE 7.566,56 -0,4% +2,9%

CAC 6.459,68 -0,6% -9,7%

Nikkei-225 28.234,29 +1,0% -1,9%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 148,92% -0,89

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 1,35 +0,05 +1,53

US-Rendite 10 J. 3,01 +0,03 +1,50

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 120,57 119,41 +1,0% 1,16 +65,7%

Brent/ICE 121,62 120,57 +0,9% 1,05 +61,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.849,68 1.852,10 -0,1% -2,42 +1,1%

Silber (Spot) 21,97 22,23 -1,2% -0,26 -5,8%

Platin (Spot) 1.009,50 1.014,30 -0,5% -4,80 +4,0%

Kupfer-Future 4,41 4,44 -0,6% -0,03 -0,9%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Stimmung an der Wall Street bleibt angeschlagen - trotz der Vortagesgewinne. Händler tun sich ein wenig schwer mit Vorhersagen. Am Vortag hatten nach einem schwachen Start mit Stagflationssorgen dann aber Schnäppchenjäger die niedrigen Kurse zum Einstieg genutzt und die den Markt damit ins Plus gehievt. Eine solche Reaktion sei auch am Mittwoch möglich, heisst es. Die hohe Volatilität sei Ausdruck der Verunsicherung, denn der Konjunkturausblick bleibe trübe. Die Konjunkturpessimisten erhalten neue Argumente von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Weltbank. Denn beide haben ihre Wachstumsprognosen global deutlich gesenkt. Die OECD rät den Zentralbanken daher zu einem differenzierten Vorgehen im Kampf gegen die hohe Inflation. Allerdings nimmt die Organisation die USA hier ausdrücklich aus und rät der US-Notenbank zu einem energischen vorgehen. Genau da sehen Anleger nun wieder die Stagflationssorgen verortet.

Für die Aktie von Novavax geht es vorbörslich um 18,2 Prozent nach oben. Ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff des Unternehmens empfohlen - obwohl die Behörde in einer Vorabanalyse noch einen "Anlass zur Sorge" wegen eines möglichen Risikos einer Herzmuskelentzündung gesehen hatte.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag halten sich Marktteilnehmer zurück. Nach dem Plus von bis zu 1.400 DAX-Punkten in den vergangenen Wochen dehne sich die Konsolidierung oder Verschnaufpause im DAX nun erst einmal aus. Allerdings gibt es auch negativere Stimmen: "Das ist und bleibt ein Sägezahnmarkt ohne Vertrauen in die Börsen", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Immerhin hat Inditex mit neuen Geschäftszahlen die Schwächephase der europäischen Einzelhandelswerte beendet. Passend zu den dominierenden Konjunktur- und Inflationssorgen senken Weltbank und OECD ihre Prognosen zum Wirtschaftswachstum. Inditex gewinnen 4,4 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von überraschend starken Geschäftszahlen. Auf der anderen Seite liegen Finanzdienstleister und Bankaktien schwach im Markt, nachdem die Credit Suisse einmal mehr mit negativen Nachrichten aufwartet. Credit Suisse verlieren 5 Prozent und UBS 2,9 Prozent. Bei Pernod Ricard (-1,9%) sorgen neue schwächere Wachstumsziele für Ernüchterung. Der Index der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien steht mit einem Abschlag von 1,4 Prozent ebenfalls deutlich im Minus. Für Publicis geht es um 1,2 Prozent nach unten. Das Verlagsunternehmen hat seine Prognose gesenkt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:44 Di, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0733 +0,3% 1,0691 1,0692 -5,6%

EUR/JPY 143,77 +1,2% 142,31 141,75 +9,9%

EUR/CHF 1,0476 +0,6% 1,0417 1,0403 +1,0%

EUR/GBP 0,8547 +0,5% 0,8506 0,8502 +1,7%

USD/JPY 133,94 +1,0% 133,10 132,58 +16,4%

GBP/USD 1,2558 -0,3% 1,2568 1,2576 -7,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6891 +0,3% 6,6757 6,6773 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 30.413,83 -3,1% 30.492,92 29.817,82 -34,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Gestützt von Aufschlägen bei den Technologie- und Energiewerten haben sich die Börsen mit Gewinnen gezeigt. Die Technologiewerte hatten zuletzt mit den anhaltenden Zinssorgen unter Druck gestanden. Die Energietitel wurden von der Hoffnung gestützt, dass die Lockerungsmassnahmen in China zu einer erhöhten Nachfrage führen werden. Die Gewinnerliste wurde vom HSI in Hongkong angeführt. Teilnehmer verwiesen hier auch auf die gute Entwicklung der chinesischen Technikwerte an der Wall Street. Gesucht waren in Hongkong vor allem Aktien von Spiele-Entwicklern, nachdem China nach längerer Zeit wieder 60 Online-Spiele zur Veröffentlichung zugelassen hatte. Meituan gewannen 3,4 Prozent, Alibaba 10,7 Prozent und Tencent 5,7 Prozent. Der Schanghai-Composite erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben. Die Analysten von Central China Securities erwarten, dass sich die positive Dynamik fortsetzen wird. Bei den Einzelwerten zeigten sich in Schanghai vor allem die Energiewerte mit Aufschlägen. Der Nikkei-225 in Tokio kletterte - angeführt von den Werten aus dem Technologie- und Immobiliensektor. Hier stützte auch, dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal nicht so deutlich geschrumpft ist wie in der ersten Schätzung angenommen. Der Kospi in Seoul schloss wenig verändert. Hier belastete die deutlich gesenkte globale Wachstumsprognose der Weltbank. Zudem wurde das BIP-Wachstum für das erste Quartal in Südkorea leicht nach unten revidiert. In Sydney legte der S&P/ASX-200 zu. Am Vortag hatte die stärker als erwartet ausgefallene Zinserhöhung belastet.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien zeigen sich mit Beginn der zweitägigen EZB-Sitzung wenig verändert. Im Handel rechnet man nicht mehr mit grösseren Bewegungen vor der geldpolitischen Entscheidung am Donnerstag. Was die jüngsten EZB-Käufe betrifft, so zeigen die zweimonatlichen Zahlen aus dem Pandemiekaufprogramm (PEPP) laut der Commerzbank, dass die EZB die Flexibilität nutzt, die sie sich selbst eingeräumt hat, um die Wiederanlagen über die nächsten bis zu 12 Monate zu glätten. Im April und Mai, den ersten beiden Monaten der Reinvestitionsphase, gab es in Deutschland noch Nettokäufe von 3,6 Milliarden Euro, während die EZB vor allem in Frankreich, Italien und Finnland entsprechend weniger kaufte, was sie in den nächsten zehn Monaten ausgleichen muss.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Brenntag verstärkt sich in Saudi-Arabien

Brenntag verstärkt sich in Saudi-Arabien. Wie der Essener Chemikaliendistributeur mitteilte, erweitert er durch eine Beteiligung an der Al-Azzaz Chemicals Company, einem der grössten Distributoren für Spezialchemikalien auf der Arabischen Halbinsel, deutlich seine Präsenz am Markt.

Rheinmetall, KMW: JV zur Wartung von NATO-Fahrzeugen im Baltikum

Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben ein Joint Venture in Litauen gegründet, um Gefechtsfahrzeuge der litauischen sowie weiterer im Baltikum stationierten NATO-Streitkräfte umfassend logistisch betreuen zu können.

SAF-Holland will schwedische Haldex übernehmen

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland will seine Angebotspalette mit der Übernahme des schwedischen Bremssystem-Herstellers Haldex erweitern, sich robuster aufstellen und Synergien heben. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, will es Haldex für rund 307 Millionen Euro kaufen. Der Haldex-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären die Annahme der Offerte.

Credit Suisse erwägt Stellenstreichungen nach Gewinnwarnung - Agentur

Die Schweizer Bank Credit Suisse erwägt einem Agenturbericht zufolge eine weitere Runde von Stellenstreichungen. So werde geprüft, die Belegschaft in mehreren Sparten, inklusive Investmentbanking und Wealth Management, und Regionen zu reduzieren, berichtet Bloomberg. Am Morgen hatte die Bank vor einem neuerlichen Verlust im zweiten Quartal gewarnt.

Zara -Mutter Inditex wächst stärker als erwartet

Der spanische Textilkonzern Inditex hat Umsatz und Ergebnis seinem ersten Geschäftsquartal trotz des China-Lockdowns und der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs kräftig gesteigert. Der Mutterkonzern der Modekette Zara meldete zudem einen starken Start in das laufende Quartal.

Pernod Ricard setzt Wachstumsziele - Daten sollen unterstützen

