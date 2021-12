MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

INDEX Stand +-% +-% YTD

Euro-Stoxx-50 4.159,03 +1,3% +17,1%

Stoxx-50 3.706,44 +1,0% +19,2%

DAX 15.409,54 +1,1% +12,3%

FTSE 7.265,64 +0,9% +11,4%

CAC 6.930,15 +0,9% +24,8%

Nikkei-225 28.517,59 +2,1% +3,9%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 173,90 -0,52

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,76 68,61 +1,7% 1,15 +47,4%

Brent/ICE 72,62 71,52 +1,5% 1,10 +42,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.797,65 1.790,90 +0,4% +6,75 -5,3%

Silber (Spot) 22,72 22,28 +2,0% +0,45 -13,9%

Platin (Spot) 942,82 935,55 +0,8% +7,27 -11,9%

Kupfer-Future 4,34 4,29 +1,0% +0,04 +23,2%

Mit den Ölpreisen geht es kräftiger nach oben. Auslöser sind Berichte über eine Unterbrechung der libyschen Ölproduktion. Milizen haben dort Berichten zufolge das Ölfeld El Sharara stillgelegt. Das grösste Ölfeld des Landes könne 300.000 Barrel leichtes Rohöl pro Tag liefern. Aber auch weitere Ölfelder seien betroffen. Laut der Marktstrategen von Oanda sei die Unterbrechung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Libyen am 24. Dezember politisch motiviert.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit einer Erholung von den kräftigen Vortagesverlusten dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Sorgen in Bezug auf die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante blieben allerdings bestehen, heisst es. Laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich die neue Mutante in den USA als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. Dazu kommen die weltweit wieder verhängten Beschränkungen, die erneut negative Auswirkungen auf die globale Konjunkturerholung haben dürften. Für leichte Entspannung sorgen die Entwicklungen rund um das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden, welches auf der Kippe steht. So soll es zuletzt ein Gespräch zwischen Biden und dem demokratischen Senator Joe Manchin gegeben haben, um diesen doch noch zu einer Zustimmung zu bewegen. Diese ist entscheidend, da sich die Demokraten im US-Kongress keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen. Teilnehmer verweisen allerdings auch auf die dünner werdenden Umsätze im Vorfeld der kommenden Weihnachtsfeiertage. Dies könnte zu einer erhöhten Volatilität führen. Bei den Einzelwerten stehen Nike und Micron Technology im Fokus, die nach Quartalszahlen jeweils deutlicher zulegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Leistungsbilanz 3Q

PROGNOSE: -205,50 Mrd USD

2. Quartal: -190,28 Mrd USD

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -8,0

zuvor: -6,8

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach dem Abverkauf an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenstart geht es am Dienstagmittag nach oben. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen der asiatischen Börsen. Zudem greifen Anleger im unteren Bereich der Handelsspanne zwischen 15.000 und 16.000 Punkten erneut zu. Ein Ausbruch aus der Spanne ist aber nach wie vor nicht in Sicht, meinen Marktanalysten. Sie erwarten, dass sich die Schaukelbörse der vergangenen Wochen und Monate fortsetzt. Ausserdem dürften die Schlagzeilen über die Omikron-Variante des Corona-Virus auch weiter das Geschehen am Kapitalmarkt mitbestimmen. Auch deshalb wartet der Markt auf die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz im Verlauf des Nachmittags. Die hohe Corona-Inzidenz, 2G im Einzelhandel und die steigenden Preise drücken wohl auch im neuen Jahr weiterhin auf die Konsumstimmung. Das von der GfK ermittelte Konsumklima für Januar sinkt deutlich auf minus 6,8 Punkte, von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf nur minus 2,5 Punkte prognostiziert. Im DAX steigen Adidas trotz des schwachen Konsumklimas um 1,1 Prozent - gestützt von neuen Zahlen des Konkurrenten Nike. Für die Aktie von Zur Rose geht es um weitere 11 Prozent nach unten, Shop Apotheke geben um 6,8 Prozent nach. Nachhaltig belastet hier, dass das Bundesministerium für Gesundheit am Vortag die Einführung des E-Rezepts zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Für die Aktie von Manz geht es um gut 13 Prozent nach oben. Treiber ist, dass das Unternehmen einen weiteren Grossauftrag abschliessen konnte.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8:25h Mo,17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1286 +0,1% 1,1282 1,1297 -7,6%

EUR/JPY 128,33 +0,1% 128,35 128,05 +1,8%

EUR/CHF 1,0409 +0,1% 1,0393 1,0395 -3,7%

EUR/GBP 0,8519 -0,2% 0,8535 0,8542 -4,6%

USD/JPY 113,70 +0,1% 113,74 113,36 +10,1%

GBP/USD 1,3246 +0,3% 1,3219 1,3223 -3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3820 +0,0% 6,3788 6,3842 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 48.914,94 +4,5% 48.621,97 45.946,16 +68,4%

Der Dollar baut seine Vortagesabgaben noch weiter aus, der Dollar-Index verliert x,x Prozent. Teilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally. Allerdings dürfte das weitere Abwärtspotenziel begrenzt sein, da der Dollar als sicherer Hafen vor dem Hintergrund der raschen Omikron-Ausbreitung weiter gesucht bleiben dürfte.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach dem von Omikron-Sorgen ausgelösten kräftigen Rücksetzer zum Wochenstart ist es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Dienstag auf breiter Front wieder nach oben gegangen. Allerdings konnten nur in Tokio und in Sydney die Vortagsverluste vollständig wieder wettgemacht werden. Stützend wirkten die nicht so stark ausgefallenen Verluste am Vortag an der Wall Street, wo es zudem im Verlauf zu einer Erholung von den Tagestiefs gekommen war. Ausserdem deuteten die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes auf einen freundlichen Start am Nachmittag an der Wall Street hin. Daneben sprachen Marktteilnehmer von Schnäppchenjägern, die die jüngsten Einbussen als Einstiegschance genutzt hätten. Ausreisser nach oben war Tokio. Der Nikkei-Index machte einen Satz um 2,1 Prozent nach oben. Für Rückenwind sorgte ein Nachtragshaushalt der Regierung, der die negativen Konjunkturfolgen der Pandemie abmildern soll. Erholt zeigten sich schwer gebeutelten Aktien aus dem mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Immobiliensektor. Die AKtien von China Vanke, Poly Developments und Seazen Holdings gewannen 4 bis 7 Prozent, die Aktien der beiden prominenten Problemunternehmen China Evergrande und Kasai 4,6 bzw 3,8 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen am Dienstag leicht zurück. Die Umsätze gehen mit Blick auf den Jahresultimo aus dem Markt. Zudem trocknet der Primärmarkt für Unternehmensanleihen bereits aus. Daran sollte sich auch in den kommenden Tagen kaum noch etwas ändern.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYER

Das Bestseller-Medikament Xarelto ist in den USA in zwei weiteren Indikationen bei Kindern zugelassen worden. Wie Bayer mitteilte, genehmigte die US-Arzneimittelbehörde FDA die Anwendung des oralen Gerinnungshemmers zur Behandlung und Prophylaxe von venösen Thromboembolien (VTE) bei Patienten unter 18 Jahren. Zudem darf Xarelto bei Patienten ab zwei Jahren mit angeborener Herzerkrankung nach der Fontan-Operation zur Thromboseprophylaxe zum Einsatz kommen.

DEUTSCHE POST

führt eine globale "DHL Green Carrier Certification" ein, um ihre Subunternehmer im Strassentransport zu nachhaltigerer Logistik zu motivieren. Mit der Einstufung in Bestanden, Gut, Ausgezeichnet und Herausragend kann das Unternehmen den Kunden umweltfreundlichere Angebote unterbreiten und hat ein zusätzliches Entscheidungskriterium für künftige Ausschreibungen und Vergaben im Güterfrachtverkehr geschaffen.

VONOVIA

Die Ratingagentur S&P hat den Ausblick für das "BBB+"-Rating der Vonovia SE auf "positiv" von "stabil" angehoben. Durch die erfolgreich platzierte Kapitalerhöhung in Höhe von 8 Milliarden Euro sei es Vonovia bereits wenige Wochen nach Abschluss der Deutsche-Wohnen-Übernahme gelungen, die Verschuldung deutlich in Richtung Zielkorridor von 40 bis 45 Prozent zurückzuführen. Durch weitere Wertsteigerungen im Immobilienbestand oder auch Verkäufe seien zusätzliche Senkungen des Verschuldungsgrads zu erwarten. Dies eröffne Potential für eine weitere Rating-Verbesserung.

BAYWA

