MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.659,25 +0,4% +25,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.085,00 +0,7% +25,1%

Euro-Stoxx-50 4.348,02 -0,0% +22,4%

Stoxx-50 3.765,27 +0,1% +21,1%

DAX 16.086,12 +0,1% +17,3%

FTSE 7.372,77 +0,4% +13,6%

CAC 7.051,82 +0,1% +27,0%

Nikkei-225 29.277,86 +0,6% +6,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 170,76 +0,07

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,75 81,34 -0,7% -0,59 +69,4%

Brent/ICE 81,99 82,64 -0,8% -0,65 +62,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,28 1.849,55 +0,6% +11,73 -1,9%

Silber (Spot) 24,92 24,63 +1,2% +0,30 -5,6%

Platin (Spot) 1.084,75 1.071,04 +1,3% +13,71 +1,3%

Kupfer-Future 4,38 4,32 +1,2% +0,05 +24,2%

Die Ölpreise geben weiter nach, auch wenn sich das Tempo gegenüber dem Vortag verlangsamt hat. Hier belastet weiter der feste Dollar, der das Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten und sich damit von den kräftigen Vortagesverlusten etwas erholen. Die erstmals seit 31 Jahren über der Marke von 6 Prozent liegende Inflation hatte den Markt zur Wochenmitte verschreckt. Zunächst scheinen die Daten aber wieder etwas in den Hintergrund zu treten. Auch schwache Quartalszahlen von Disney und Beyond Meat belasten das Sentiment nicht. Allerdings könnten auch die Volumen wegen des Veteranen-Feiertages etwas niedriger ausfallen. Am US-Anleihemarkt findet kein Handel statt. Für die Disney-Aktie geht es um 4,8 Prozent abwärts. Der US-Unterhaltungskonzern hat im vierten Geschäftsquartal mit Ergebnis und Umsatz die Markterwartungen verfehlt. Beyond Meat knicken um 20 Prozent ein. Der Hersteller veganer Fleischalternativen hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal ebenfalls enttäuscht. Auch der Ausblick für das vierte Quartal blieb unter den Prognosen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Kapitalmarkttag (virtuell)

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate, Mailand

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - Der DAX hatte im frühen Handel bei 16.115 Punkten zunächst ein neues Rekordhoch markiert, konnte dieses aber nicht behaupten. "Damit wird das Rally-Niveau weiterhin verteidigt", sagt Commerzbank-Analyst Achim Matzke. Während der Druck von den Rentenmärkten nach den jüngsten hohen US-Inflationsdaten wieder zugenommen hat, stützt der feste Dollar die Stimmung. In Europa liegen Baukonzerne (+1,3%) und Rohstofftitel (+2,9%) auf der Gewinnerseite. Die Aktien der Reisebranche (-1,1%) geben dagegen nach. Hier drückt die Sorge vor neuen Corona-Beschränkungen. Daneben macht noch einmal die Berichtssaison die Kurse. Für Siemens geht es um 2,7 Prozent nach oben. Die laufende Konjunkturerholung habe dazu geführt, dass es vor allem im Industriegeschäft rund laufe, heisst es. Unter dem Strich seien bei fast allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen worden. Delivery Hero ziehen um 2,9 Prozent an. Die Jahresprognose 2021 für den GMV und den Gesamtumsatz der Segmente wurde an das obere Ende der bisherigen Spanne erhöht. Positiv werden auch die Zahlen und der Ausblick von RWE aufgenommen. Der Kurs gibt dennoch um 0,1 Prozent nach. Der Versorger hat den Ausblick trotz heftig steigender Energiepreise nicht weiter erhöht.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi., 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1474 -0,1% 1,1482 1,1528 -6,1%

EUR/JPY 130,72 -0,0% 130,81 131,31 +3,7%

EUR/CHF 1,0562 +0,2% 1,0545 1,0558 -2,3%

EUR/GBP 0,8560 -0,0% 0,8552 0,8543 -4,2%

USD/JPY 113,93 +0,0% 113,93 113,90 +10,3%

GBP/USD 1,3403 -0,0% 1,3426 1,3490 -1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3936 -0,1% 6,4034 6,3932 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 64.833,76 -0,5% 64.844,23 68.364,26 +123,2%

Nach der überraschend hohen US-Inflationsrate vom Vortag setzt der Dollar seinen Anstieg fort und erreicht ein 15-Monatshoch. Der Markt preise eine höhere Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen im kommenden Jahr ein, heisst es dazu. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Daten profitierte der Dollar kaum davon. Erst nachdem die Terminmärkte eine höhere Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinserhöhung der US-Notenbank zwischen Juni und September 2022 widergespiegelt hätten, sei auch die US-Währung gestiegen, merkt Unicredit an.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Das Schreckgespenst Inflation und im Schlepptau die Sorge vor höheren Zinsen hat am Donnerstag die Aktienmärkte in Asien und Australien gebremst. Nachdem die Inflation am Vortag in China nach oben hin überrascht hatte, folgten aus den USA stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise. Gleichwohl setzte sich in Asien kein klarer Börsentrend durch, im späten Handel aber immerhin eine Erholung von den Tagestiefs. Dagegen sorgte eine überraschende Annäherung zwischen den USA und China in Klimafragen für etwas positiven Rückenwind - gerade an den chinesischen Börsen. In China stiegen die Aktienkurse am deutlichsten, der Leitindex in Schanghai gewann 1,2 Prozent. Fest zeigten sich Immobilienwerte, nachdem Peking eine Lockerung der Beschränkungen für diesen Sektor in Erwägung gezogen hatte. Zudem leistete der Krisenkonzern China Evergrande einige fällige Zahlungen auf den letzten Drücker. Die Aktie gewann im späten Geschäft in Hongkong 6,3 Prozent. Der Nikkei-225 wurde befeuert von Aufschlägen im Bankensektor. Sollte die hohe Inflation zu höheren Zinsen führen, wären Banken die Profiteure. In Südkorea sorgten Zinsängste dagegen für Abschläge bei Technologie-, Internet und Automobilwerten.

+++++ CREDIT +++++

Weiterhin fast unverändert zeigen sich die Credit-Indizes der europäischen Kreditversicherungen gegen den Ausfall von Anleihen am Donnerstag. Damit kann auch die hohe US-Inflation keine Akzente setzen. Wie befürchtet ist die Jahresinflationsrate deutlicher als erwartet auf 6,2 Prozent gestiegen und damit über die Marke von 6 Prozent. Der Markt hat daraufhin mit einer Anpassung des Leitzinspfads reagiert: Für die Fed-Sitzung am 1. Februar 2023 wird nun bereits die dritte Leitzinserhöhung erwartet - nach einem ersten Schritt am 15. Juni des kommenden Jahres und einem zweiten am 2. November.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BASF

sichert sich beim dänischen Stromerzeuger Orsted gut ein Fünftel der Strommenge, die dessen geplanter Offshore-Windpark vor der Nordseeinsel Borkum ab 2025 produzieren soll. Der Chemiekonzern schloss dazu einen auf 25 Jahre angelegten Stromliefervertrag mit Orsted. Abgenommen werden sollen 186 der insgesamt geplanten 900 Megawatt Leistung.

DAIMLER

hat sich von der gesamten Beteiligung am Autokonzern Renault getrennt. Die rund 9,2 Millionen Aktien seien an institutionelle Investoren für circa 305 Millionen Euro verkauft worden. An der operativen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen soll sich nichts ändern.

DELIVERY HERO

ist nach starkem Wachstum im dritten Quartal erneut optimistischer für das Gesamtjahr geworden. Der Konzern peilt nun inklusive des erworbenen koreanischen Lieferdienstes Woowa 2021 einen Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value - GMV) am oberen Ende der Spanne von 33 und 35 Milliarden Euro an. Auch der Umsatz soll am oberen Ende der Spanne von 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro landen.

MERCK KGAA

hat im dritten Quartal von einem sehr starken operativen Geschäft im Bereich Life Science profitiert, wo Substanzen für Arzneimittel und Covid-19-Impfstoffen hergestellt werden. Dieser Bereich steuerte gut 44 Prozent zum Konzernumsatz bei. Aber auch das Krebsmedikament Bavencio und das Medikament Mavenclad zur Behandlung schubförmiger Multipler Sklerose (MS) sowie das Halbleitergeschäft trugen zum Wachstum bei.

SIEMENS

bereitet die Trennung von zwei weiteren Konzerneinheiten mit Randgeschäften vor. Siemens Large Drives, der nach eigenen Angaben führende Hersteller von Motoren und Umrichtern, soll rechtlich ausgegliedert werden, bestätigte Vorstandschef Roland Busch auf der Bilanzpressekonferenz frühere Presseberichte.

BAYERNLB

