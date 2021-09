MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

ASML erhöht Mittelfristprognose

Die niederländische ASML Holding erhöht ihre Mittelfristprognose und peilt angesichts der boomenden Nachfrage aus der Halbleiterindustrie nach ihren Lithographiesystemen bis 2025 einen jährlichen Umsatz von 24 bis 30 Milliarden Euro sowie einer Bruttomarge zwischen 54 und 56 Prozent an.

Cattolica-Board hält Generali-Offerte für fair

Der italienische Versicherer Generali hat sich bei der Übernahme des kleineren Wettbewerbers Cattolica die Rückendeckung des Managements gesichert. Das Board der italienischen Cattolica Assicurazioni hält die Übernahmeofferte der Assicurazioni Generali von 6,75 Euro je Aktie für angemessen, teilte Cattolica mit.

Ryanair und Tuifly müssen Beihilfen zurückzahlen - Klage erfolglos

Die Fluggesellschaften Ryanair und Tuifly sind am Mittwoch vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) mit Klagen gegen die Rückzahlung von Beihilfen in Österreich gescheitert. Die EU-Kommission hatte 2016 entschieden, dass Vereinbarungen über Dienstleistungen am Flughafen Klagenfurt unzulässige staatliche Beihilfen seien, die zurückgezahlt werden müssten.

Next erhöht nach deutlichem Gewinn im Halbjahr Jahresprognose

Der britische Modehändler Next hat nach einer Gewinnsteigerung in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres 2022 mit Verweis auf das wachsende Online-Geschäft die Jahresprognose erhöht.

Chinesischer E-Batterie-Hersteller CATL kauft Millennial Lithium

Der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) kauft die kanadische Millennial Lithium Corp für 377 Millionen kanadischen Dollar in bar (umgerechnet 254,6 Millionen Euro) und sichert sich so die Versorgung mit dem wichtigen Rohstoff. Millenial betreibt Lithiumminen in Argentinien.

