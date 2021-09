MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Onlinehändler Amazon will in den USA im Logistikbereich weitere 125.000 Voll- und Teilzeitbeschäftigte einstellen - zusätzlich zu den neuen 40.000 Arbeitsplätzen im Unternehmens- und Technologiebereich, die der Konzern Anfang des Monats angekündigt hat. Amazon gab dies einen Tag vor seinem Career Day 2021 bekannt.

Der Ölkonzern BP hat für seinen "grünen" Umbau eine in diesem Thema erfahrene Managerin an Bord geholt. Das britische Unternehmen hat Anja-Isabel Dotzenrath als Executive Vice President für die Leitung des Geschäfts mit Gas und CO2-ärmeren Energien angeheuert. Bis vor kurzem war die Managerin CEO von RWE Renewables. Sie fängt am 1. März bei BP an.

Koninklijke DSM will sich auf sein Geschäft mit Gesundheit, Ernährung und Biowissenschaften konzentrieren und prüft deshalb strategische Optionen für seine Kunststoffgeschäfte. DSM werde sich in drei Geschäftsbereiche umstrukturieren, heisst es in einer Mitteilung des niederländischen Chemiekonzerns. Dies seien Lebensmittel und Getränke, Gesundheit, Ernährung und Pflege sowie Tiernahrung und -gesundheit.

Der überschuldete chinesische Immobilienriese Evergrande hat eingeräumt, unter "enormem Druck" zu stehen. In einer Mitteilung an die Börse in Hongkong erklärte der Konzern, er habe Finanzberater eingestellt, die "alle machbaren Lösungen" prüfen sollten, um den Schuldenberg abzutragen. Es gebe aber keine Garantie, dass Evergrande all seinen finanziellen Verpflichtungen werde nachkommen können, warnte der Konzern.

Der dänische Schmuckhersteller Pandora setzt sich neue Finanzziele und erhöht sein Aktienrückkaufprogramm um 3 Milliarden auf 3,5 Milliarden dänische Kronen (470 Millionen Euro).

Steinhoff International hat mit der angekündigten Platzierung von Pepkor-Aktien 7,3 Milliarden südafrikanische Rand (etwa 0,4 Milliarden Euro) erlöst. Platziert wurden die 370 Millionen Anteile der Einzelhandelstochter mit einem Abschlag von 9 Prozent auf den Schlusskurs von Montag. Der Erlös dient der Finanzierung des Vergleichs mit den Gläubigern.

Der US-Internetkonzern Google muss in Südkorea ein Millionen-Bussgeld zahlen. Die Kartellbehörde verlangt rund 207 Milliarden Won (150 Millionen Euro), weil Google seine Marktmacht bei Betriebssystemen und auf dem Markt für Apps missbraucht habe. Die Behörde hatte seit 2016 gegen Google ermittelt.

Renault beteiligt sich an der vor vier Jahren von VW gestarteten Gebrauchtwagenplattform Heycar. Der französische Autokonzern erwirbt nach eigenen Angaben zusammen mit seinem Finanzdienstleister RCI Bank einen in der Höhe nicht genannten Anteil am Heycar-Betreiber Mobility Trader Holding GmbH. In der Mitteilung heisst es, Renault wolle zur Entwickung von Heycar in Frankreich beitragen. Dazu wird der Gebrauchtwagenspezialist Carizy eingebracht, den Renault 2018 übernommen hat.

Die Universal Music Group wird zum Börsenstart am kommenden Dienstag an der Euronext Amsterdam rund 33 Milliarden Euro wert sein. Das geht aus dem Börsenprospekt hervor. Das Unternehmen, das Stars wie The Weeknd, Billie Eilish, Post Malone und Taylor Swift unter Vertrag hat, will mit dem Gang aufs Parkett besser als bislang vom wachsenden Musikmarkt profitieren, der während der Pandemie deutlich Fahrt aufgenommen hat.

