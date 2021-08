MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen SE haben am Dienstag formell ihre Unterstützung für das neue Übernahmeangebot der Vonovia SE ausgesprochen und den Aktionären und Aktionärinnen dessen Annahme in einer begründeten Stellungnahme empfohlen.

DEUTSCHE LUFTHANSA

Die Deutsche Lufthansa stellt sich nach einer vergleichsweise guten Sommersaison angesichts steigender Covid-19-Infektionszahlen auf ein schwächeres Geschäft in Winter ein. "Auch wir bereiten uns natürlich, Stichwort vierte Welle, und mit dem, was jetzt jüngst auch wieder an neuen Zahlen auf uns zukommt, darauf vor, dass es noch mal ein langer kalter Winter wird für uns als Airline", sagte Konzernchef Carsten Spohr am Montagabend zu Journalisten.

RHEINMETALL

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Auftrag eines namentlich nicht genannten US-Turbolader-Herstellers erhalten. Über die Vertragslaufzeit von rund vier Jahren sollen rund 1,5 Millionen Schubumluftventile der neuesten Generation geliefert werden. Die Produktion im Werk in Neuss startet den weiteren Angaben zufolge im Jahr 2023.

HEIDELBERGER DRUCK

Heidelberger Druck veräussert eine Software-Tochtergesellschaft und rechnet nun für das laufende Geschäftsjahr aufgrund höherer Erträge aus dem Asset Management als zu Jahresbeginn erwartet mit einer besseren EBITDA-Marge als zuvor. Die EBITDA-Marge soll für das Gesamtjahr 2021/22 per Ende März bei 7 bis 7,5 Prozent liegen anstatt bei 6 bis 7 Prozent. Von dem Verkauf der Tochter Docufy GmbH aus Bamberg erwartet das Unternehmen einen Einmalertrag in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro.

ADLER GROUP

Das Immobilienunternehmen Adler hat nach einer starken Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen strebt 2021 nun Nettomieterträge von 340 bis 345 Millionen und einen FFO 1 von 135 bis 140 Millionen Euro an. Damit würde sich die Dividende bei einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent um rund 27 Prozent auf 0,57 bis 0,60 Euro je Aktie erhöhen. Bislang hatte das SDAX-Unternehmen für das laufende Jahr Nettomieteinnahmen von 325 bis 339 Millionen Euro und einen FFO 1 in Höhe von 127 bis 133 Millionen in Aussicht gestellt.

ARKEMA

Der französische Spezialchemiekonzern übernimmt das Performance-Adhäsiv-Geschäft des US-Wettbewerbers Ashland. Den Unternehmenswert des Geschäfts bezifferte Arkema auf 1,65 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme wollen die Franzosen mit Barmitteln stemmen.

ESSILORLUXOTTICA

Essilorluxottica will bis zu 2 Millionen eigene Aktien zurückkaufen. Der Wert des Rückkaufprogramms könnte sich auf bis zu 400 Millionen Euro belaufen. Denn nach den Bedingungen, die auf der diesjährigen Hauptversammlung festgelegt wurden, kann Essilorluxottica die eigenen Aktien für einen Preis von maximal 200 Euro je Aktie zurückkaufen.

PROSUS

Die Naspers-Tochter Prosus verstärkt sich im Bereich digitale Zahlungssysteme in Indien. Wie Prosus mitteilte, wird PayU, das Zahlungsverkehrs- und Fintech-Geschäft von Prosus, für 4,7 Milliarden US-Dollar das indische Unternehmen Billdesk, eine Zahlungsplattform, übernehmen. Verkäufer ist die IndiaIdeas.com Ltd.

VIVENDI

Der Hedgefonds Pershing Square Holdings Ltd stockt bei der Vivendi-Tochter Universal Music Group weiter auf. Pershing erwirbt weitere 2,9 Prozent an UMG zu einem Preis von 1,15 Milliarden US-Dollar. Damit hält Pershing 10 Prozent an UMG, wie beide Unternehmen im Juni vereinbart hatten. Zuvor hatte Pershing 7,1 Prozent an UMG besessen.

