MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Verbindungstechnik-Hersteller Norma hat im ersten Quartal dank einer guten Nachfrage Umsatz und Gewinn gesteigert. In allen wesentlichen Geschäftsbereichen und Regionen wurde ein deutlicher Nachfrageanstieg verzeichnet. Das im SDAX gelistete Unternehmen profitierte dabei von einer allgemeinen konjunkturellen Erholung.

Vestas bestätigt Prognose trotz überraschendem Verlust

Der Windkraftanlagenhersteller Vestas Wind Systems hat im ersten Quartal den Sprung in die schwarzen Zahlen verpasst. Der Umsatz sank wegen niedrigerer Auslieferungen und Lieferketten-Problemen deutlich. Vestas will im Rest des Jahres aufholen und bestätigte die Jahresprognose.

Günter-Papenburg-Gruppe stockt Salzgitter-Anteil auf

Der Salzgitter-Grossaktionär Günter Papenburg hat seine Anteile an dem Stahlkonzern fast verdoppelt. Wie aus einer Pflichtmitteilung des SDAX-Konzerns hervorgeht, hat die Günter-Papenburg-Gruppe ihre direkte Beteiligung auf 10,02 Prozent von 5,13 Prozent erhöht.

IPO/Cheplapharm erwägt Börsengang

Der deutsche Arzneimittelhersteller Cheplapharm will möglicherweise an die Börse gehen. Das Unternehmen bestätigte in der Zahlenvorlage zum vergangenen Jahr, dass es einen Gang aufs Parkett in Erwägung zieht. Cheplapharm prüfe ständig verschiedene Möglichkeiten zur Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten, worunter auch eine Börsennotierung zählt, heisst es in der Mitteilung.

Stellantis steigert Umsatz in 1Q und warnt vor Chip-Engpass

Stellantis hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert und die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der Autohersteller erwartet jedoch, dass sich die Auswirkungen des Chip-Mangels auf die Produktion im zweiten Quartal verschärfen wird, bevor es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Verbesserung kommen soll.

IPO/Steinhoff strebt für Pepco Bewertung von bis zu 5,8 Mrd EUR an

Der Möbelhändler Steinhoff hat den Startschuss für den Börsengang seiner Tochter Pepco an der Warschauer Börse gegeben. Wie das südafrikanische Unternehmen mitteilte, strebt es für Pepco eine Bewertung von 21,85 bis 26,45 Milliarden Zloty an, umgerechnet 4,8 bis 5,8 Milliarden Euro.

Novo Nordisk erhöht Jahresprognose und weitet Aktienrückkauf aus

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat seinen Jahresausblick nach einem höher als erwarteten Gewinn im ersten Quartal angehoben und sein Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet.

May 05, 2021 07:09 ET (11:09 GMT)