MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Daimler AG hat die Bestellungen der Vorstände Martin Daum und Harald Wilhelm verlängert. Wie der Konzern mitteilte, wurde der Vertrag von Daum als Vorstandsmitglied der Daimler AG und Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG bis 2025 verlängert. Finanzvorstand Wilhelm soll bis 2027 bleiben.

DHL Express erwirbt die ersten 100 E-Ducatos von Fiat

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express erwirbt die ersten 100 Zustellfahrzeuge des neuen E-Ducato von Fiat. Damit soll ein weiterer Schritt zur Senkung der CO2-Emissionen in der Zustellung in Europa erfolgen.

Einigung im Tarifstreit bei Deutsche Bank Direkt

Die Tarifauseinandersetzung beim Callcenter-Geschäft der Deutschen Bank ist nach zehn Monaten und zahlreichen Streiks beendet. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, haben sich die Tarifpartner geeinigt.

VW-Betriebsratschef Osterloh wird Personalvorstand bei Traton

Der langjährige Konzernbetriebsratschef von Volkswagen soll Personalvorstand bei Traton werden und damit Verantwortung für 82.000 Mitarbeiter haben. Der Aufsichtsrat der Lkw-Holding von VW berief Bernd Osterloh zum 1. Mai in das Amt.

Progress-Werk Oberkirch rechnet mit stärkerem Wachstum

Der Autozulieferer Progress-Werk Oberkirch (PWO) rechnet nach einem unerwartet guten Auftaktquartal nun mit einem nicht mehr nur leichten, sondern deutlichen Wachstum.

Schaltbau platziert Pflichtwandelanleihe über knapp 60 Mio Euro

Die Schaltbau Holding AG hat den Kapitalmarkt mit einer Pflichtwandelanleihe über 57,4 Millionen Euro erfolgreich angezapft. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die mit 0,5 Prozent verzinste Anleihe und einer Laufzeit bis zum 30. September vollständig platziert.

Uniper und EWE schmieden Wasserstoff-Allianz

Die Energieversorger Uniper und EWE wollen im niedersächsischen Huntorf einen Wasserstoff-Knotenpunkt errichten. Einen entsprechenden Vertrag haben beide Seiten jüngst unterzeichnet, wie die Unternehmen mitteilten.

Air Liquide bestätigt Jahrsziele trotz Umsatzrückgang

Die Air Liquide SA hat im ersten Quartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet, die Aussichten für den Rest des Jahres aber bestätigt.

Firstgroup verkauft US-Geschäft für 3,3 Mrd Pfund an EQT

Die Firstgroup plc hat ihr US-Busgeschäfts an EQT Infrastructure für rund 3,3 Milliarden Pfund Sterling verkauft, umgerechnet 3,8 Milliarden Euro.

LVMH sorgt mit Kauf von Tod's-Aktien für Delisting-Fantasien

Die Aktie des italienischen Modeunternehmens Tod's SpA ist am Freitag auf das höchste Niveau seit Januar 2020 gestiegen, nachdem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton seine Beteiligung aufgestockt hat.

IPO/Luftfahrt-Zulieferer Montana will an die Schweizer Börse

Die Montana Aerospace AG strebt einen Börsengang in der Schweiz an. Der Hersteller von Systemkomponenten und Baugruppen für die Luftfahrt, E-Mobilität und im Energiebereich strebt mit dem Börsengang Bruttoerlöse von rund 400 Millionen Euro an, wie das Unternehmen mitteilte.

Remy Cointreau steigert Umsatz

Die Remy Cointreau SA hat ihren Umsatz im gesamten Geschäftsjahr währungsbereinigt leicht gesteigert, da starke Cognac-Verkäufe den Umsatz im vierten Geschäftsquartal angekurbelt haben.

Telia bestätigt Jahresprognose nach enttäuschendem Quartal

Schwedens Telekomkonzern Telia hält die Prognose für das Gesamtjahr aufrecht, obwohl der Nettogewinn zum Jahresauftakt niedriger ausfiel als erwartet.

Zweifel an Teslas Fahrerassistenzsystemen wachsen

Der jüngste tödliche Unfall mit einem Tesla in Texas sorgt für ernste Zweifel am Fahrerassistenzsystem des Elektroautobauers. Das US-Verbraucherschutzmagazin Consumer Report berichtete, es sei ganz einfach, den Autopiloten in einem Tesla-Auto auszutricksen - das System funktioniere auch, wenn niemand am Steuer sitze.

