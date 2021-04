MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Bisher hätten sich die Credits in diesem Jahr grösstenteils seitwärts bewegt. Für die kommenden drei Quartale gehen die Creditstrategen nun von einer Einengung der Spreads aus. Ein Grund dafür ist, dass die Unternehmen weniger Geld am Kapitalmarkt aufnehmen und das Angebot daher zurückgeht, heisst es. Zudem sollte die Qualität der Credits davon profitieren. Der Peak bei den Kreditausfällen sei dagegen bereits überschritten worden. Die Nachfrage nach Unternehmensanleihen, auch von Seiten der Zentralbanken, dürfte dagegen hoch bleiben.

Deutsche Telekom bekräftigt Ausblick für 2021

Die Deutsche Telekom hat ihre Ziele für dieses Jahr bestätigt. Das bereinigte operative Ergebnis ohne Leasingaufwendungen (EBITDA AL) soll auf rund 37 Milliarden Euro steigen, kündigte der DAX-Konzern anlässlich der am Donnerstag stattfinden Hauptversammlung an. Der Free Cashflow AL soll auf rund 8 Milliarden Euro steigen, der Umsatz soll wachsen. 2020 sei der Konzern gut durch das Jahr gekommen, erklärte CEO Tim Höttges.

Prosus weitet Delivery-Hero-Anteil auf knapp ein Viertel aus

Die Beteiligungsgesellschaft Prosus hat ihren Anteil an Delivery Hero ausgebaut. Die Prosus-Tochter MIH Food Holdings hält nach dem Kauf von rund 20,37 Millionen Aktien nun 24,99 Prozent an Delivery Hero und damit 8,18 Prozent mehr als zuvor, wie Prosus mitteilte. Die Stücke wurden am Markt und in bilateralen Handelsgeschäften erworben.

Beiersdorf: Vorstand Asim Naseer verlässt Unternehmen

Beiersdorf-Vorstand Asim Naseer hört beim Hamburger Konsumgüterkonzern auf. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat Naseer, 51, sich entschieden, Beiersdorf mit Ablauf seines Vertrags zu verlassen.

Deutsche Beteiligung verkauft DNS:Net-Anteil an 3i Infrastructure plc

Die Deutsche Beteiligungs AG verkauft ihre Beteiligung an DNS:Net, einem Berliner Anbieter glasfaserbasierter Internet-Anschlüsse. Käufer ist der britische Infrastruktur-Investor 3i Infrastructure plc. Über den Kaufpreis haben beide Parteien laut Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Der Erlös überschreitet DBAG zufolge aber den Zeitwert der Minderheitsbeteiligung im jüngsten Quartalsabschluss deutlich.

Grossaktionär fordert drei neue Aufsichtsräte bei Aareal Bank

Petrus Advisers verschärft seinen Druck auf die Aareal Bank. Nach einer Aufstockung seiner Beteiligung auf mehr als 9,8 Prozent fordere der aktivistische Investor die Neubesetzung von drei der acht Aufsichtsräte der Kapitalseite, wie der Wiesbadener Immobilienfinanzierer mitteilte. Auch die Aufsichtsratsvorsitzende soll nach dem Willen von Petrus Advisers getauscht werden.

Greensill-Whistleblower warnten Bafin mehrmals vor Betrug - WSJ

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(Bafin) hat im vergangenen Jahr einige Hinweise von Whistleblowern bekommen, die der Bremer Greensill Bank Betrug vorwarfen. Die Aufsichtsbehörde erhielt die ersten Warnungen im zweiten Quartal 2020, geht aus einem internen Regierungsbericht hervor, in den das Wall Street Journal (WSJ) Einsicht hatte.

Hamburg Commercial Bank steigert Gewinn deutlich

Die Hamburg Commercial Bank hat im vergangenen Jahr, dem zweiten Jahr der Restrukturierung der Bank, unter dem Strich den Gewinn mehr als verachtfacht.

Hamburg Commercial Bank verschlankt den Vorstand

Der Vorstand der Hamburg Commercial Bank wird künftig nur noch aus vier Mitgliedern bestehen. Wie die frühere HSH Nordbank mitteilte, will Chief Clients and Products Officer Nicolas Blanchard seinen Ende 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Seine Aufgaben übernimmt ab dem heutigen Donnerstag CIO Christopher Brody.

Hochtief-CEO gibt seinen Chefposten beim Mutterkonzern ACS auf

Marcelino Fernandez Verdes gibt seinen Chefposten beim Hochtief-Mutterkonzern Actividades de Construcciones y Servicios (ACS) auf und zieht sich auch aus dem Verwaltungsrat zurück. In einer Mitteilung von ACS heisst es, Fernandez Verdes werde als Vorstandschef der Essener Hochtief AG tätig bleiben, an der ACS eine Mehrheitsbeteiligung hält, sowie als Chairman des Mautstrassenbetreibers Abertis.

Knorr-Bremse sichert sich Grossauftrag von Bestandskunden

Die Münchner Knorr-Bremse hat sich von einem Bestandskunden eine Verlängerung eines bestehenden Liefervertrags mit einem Auftragsvolumen von ca. 1 Milliarde Euro über die Gesamtlaufzeit von 10 Jahren gesichert. Konkret gehe es um den Bereich Brems- und Luftaufbereitungssysteme für die europäischen schweren und mittleren Nutzfahrzeugplattformen des OEMs, teilte Knorr-Bremse mit.

SHW erwartet Geschäftsjahr 2021 auf Vor-Corona-Niveau

Der Autozulieferer SHW rechnet für 2021 mit der Erholung seiner Geschäfte und einer Rückkehr zum Niveau vor der Corona-Pandemie. Der Vorstand kündigte Konzernumsätze zwischen 420 und 460 Millionen Euro an und eine EBITDA-Marge von 8 bis 11 Prozent an. 2019 waren 432,4 Millionen Euro umgesetzt und eine operative Rendite von 9,6 Prozent erzielt worden. Zahlen für 2020 liegen bislang nicht vor.

Atos' Wirtschaftsprüfer entdecken Buchungsfehler bei US-Töchtern

Der französische IT-Konzern Atos sieht sich mit Buchungsfehlern bei zwei Tochterfirmen konfrontiert. Wie die Atos SE mitteilte, haben ihre Wirtschaftsprüfer bei den beiden Tochterfirmen Atos IT Solutions and Services Inc. und Atos IT Outsourcing Services LLC Mängel in der Finanzberichterstattung entdeckt. Die Töchter trugen 2020 etwa 11 Prozent zum Umsatz der Gruppe bei.

Lieferdienst Glovo will mit 450 Mio Euro frischem Geld expandieren

Glovoapp23 SL hat am Donnerstag Medienberichte bestätigt, wonach die spanische Lieferplattform bei ihrer jüngsten Finanzierungsrunde 450 Millionen Euro frisches Geld eingesammelt hat.

Vinci kauft Energiegeschäft von ACS für 4,9 Milliarden Euro

Vinci verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf im Bereich Energie und erneuerbare Energien. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, erwirbt er für 4,9 Milliarden Euro in bar das Energiegeschäft des spanischen Baukonzerns ACS.

Google investiert in südkoreanischen Mitfahrdienst

Google investiert rund 50 Millionen US-Dollar in den südkoreanischen Mobilitätsdienstleister Kakao Mobility Corp. Wie der Mutterkonzern Kakao Corp mitteilte, wird der US-Konzern 970.848 neue Aktien an Google ausgeben. Kakao Mobility betreibt mit etwa 28 Millionen Nutzern den beliebtesten Mitfahrdienst Südkoreas.

Micron, Western Digital prüfen Offerten für Chipkonzern Kioxia - Kreise

Das japanische Halbleiterunternehmen Kioxia zieht offenbar das Übernahmeinteresse gleich zweier Unternehmen, Micron Technology und Western Digital, auf sich. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten, prüft jede Gesellschaft für sich einen Deal, der Kioxia Holdings mit rund 30 Milliarden US-Dollar bewerten könnte.

Microsoft bekommt US-Militärauftrag für 22 Milliarden Dollar

Microsoft wird für die US-Armee massgeschneiderte Augmented-Reality-Headsets entwickeln und bauen. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von bis zu 21,9 Milliarden Dollar, wie der IT-Konzern in einem Blog-Post mitteilte. Er würde Microsoft helfen, seine Rolle als wichtiger Lieferant der US-Regierung auszubauen.

Taiwans Computerriese TSMC will 100 Milliarden Dollar in Chip-Produktion stecken

Angesichts der weltweit riesigen Nachfrage nach Computerchips hat der taiwanische Konzern TSMC den Ausbau der Produktion angekündigt. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company werde in den kommenden drei Jahren 100 Milliarden Dollar (85,2 Milliarden Euro) investieren, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

