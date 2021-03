MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Allianz verstärkt ihr Geschäft in Italien mit einem Zukauf. Wie der DAX-Konzern mitteilte, kauft er dem britischen Konzern Aviva dessen italienisches Schaden-Unfall-Geschäft für 330 Millionen Euro ab. Damit wechseln auch knapp 500 Versicherungsagenten zur Allianz. Das Geschäft der Aviva Italia SpA umfasst ein Prämienvolumen von rund 400 Millionen Euro.

Henkel hält Dividende stabil trotz Umsatz- und Gewinnrückgang

Henkel hat 2020 deutlich weniger verdient und weniger umgesetzt. Dennoch soll die Dividende für 2020 stabil bei 1,85 je Vorzugsaktie bleiben, das dritte Jahr in Folge. Im laufenden Jahr will der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern wieder wachsen und auch den Gewinn wieder steigern. Das organische Umsatzwachstum soll 2 bis 5 Prozent betragen, die EBIT-Marge soll sich auf 13,5 bis 14,5 Prozent verbessern und der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie währungsbereinigt um 5 bis 15 Prozent zulegen.

Henkel: Fortschritte bei Portfolio-Bereinigung und Digitalisierung

Henkel hat die Portfolio-Bereinigung trotz der coronabedingten Belastungen im vergangenen Jahr vorangetrieben. Es seien für Geschäfte mit einem jährlichen Umsatzvolumen von mehr als 100 Millionen Euro "Vereinbarungen über den Verkauf unterzeichnet, der Verkauf abgeschlossen oder sie eingestellt" worden, teilte der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern mit. Dafür sei 2020 ein nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwand in Höhe von insgesamt rund 300 Millionen Euro gebucht worden.

Betriebsbedingte Kündigungen bei Airbus Deutschland zunächst vom Tisch

Bei Airbus in Deutschland sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2023 ausgeschlossen. Darauf haben sich IG Metall und Konzernbetriebsrat mit dem Unternehmen geeinigt. "Die angedrohten Entlassungen sind vom Tisch", sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste.

Schaeffler zahlt Dividende und rechnet 2021 mit Wachstum

Schaeffler rechnet nach deutlichen Einbrüchen im verganenen6 Jahr 2021 wieder mit besseren Geschäften. So soll der Umsatz zulegen und die Marge im besten Fall solide verbessert werden. "Wir blicken zuversichtlich auf das kommende Geschäftsjahr und gehen für unsere Märkte von einem relativ robusten Wachstum aus", sagte Finanzvorstand-Klaus Patzak. Er warnte aber, dass das wirtschaftliche Umfeld in Zeiten der Pandemie herausfordernd bleibe und Schaeffler mit dem Erreichen des Vorkrisenniveaus erst nach 2022 rechnet. 2020 ging das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernergebnis vor Sondereffekten auf 325 Millionen Euro von 686 Millionen Euro zurück. Auf dieser Basis will der Vorstand der Schaeffler AG die Zahlung einer niedrigeren Dividende von 25 (Vorjahr: 45) Cent je Vorzugsaktie vorschlagen.

Uniper plant Anlandeterminal für grünes Ammoniak in Wilhemshaven

Der Energieversorger Uniper hat seine Zukunftspläne für das gescheiterte Anlandeterminal für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) in Wilhelmshaven konkretisiert. Unter dem Namen "Green Wilhelmshaven" soll im Hafen der Stadt ein Terminal für grünes Ammoniak mit Ammoniak-Cracker und Anschluss an das zukünftige Wasserstoff-Netz entstehen, sagte Konzernchef Andreas Schierenbeck während einer Pressekonferenz anlässlich der Jahresbilanz.

Anlagenbauer Gea schlägt sich im Schlussquartal operativ besser

Der Anlagenbauer Gea hat im vierten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs dank der Einsparmassnahmen die Analystenerwartungen operativ übertroffen. Für das vergangene Geschäftsjahr will Gea eine unveränderte Dividende von 85 Cent je Aktie vorschlagen. Mit Blick auf 2021 zeigt sich der MDAX-Konzern trotz der anhaltenden Pandemiesituation optimistisch.

GFT plant nach mauem Jahr 2020 mit deutlichem Ergebnisplus für 2021

Die GFT Technologies SE hat das Jahr 2020 trotz spürbarer Ergebniseinbussen über den eigenen Erwartungen abgeschlossen und für das laufende Jahr eine deutliche Ergebnissteigerung in Aussicht gestellt. Wie der IT-Dienstleister und Softwareentwickler mitteilte, legte der Konzernumsatz im vergangenen Jahr um 4 Prozent auf 444,85 Millionen Euro zu.

Siltronic-Aktionäre dienen Globalwafers 70,27 Prozent an

Im Rahmen seines Übernahmeangebots für die Siltronic AG sind dem Käufer Globalwafers nach Ablauf der weiteren Annahmefrist insgesamt 70,27 Prozent der Anteile des Wafer-Herstellers angedient worden. Globalwafers hatte bereits nach der ersten Annahmefrist eine Annahmequote von 56,92 Prozent bei Siltronic erzielt und damit die Mindestannahmeschwelle erreicht. Der taiwanische Konzern rechnet weiterhin mit dem Abschluss der Transaktion in der zweiten Hälfte dieses Jahres, wie er mitteilte.

Stabilus begibt Schuldscheindarlehen über 95 Millionen Euro

Der Automobilzulieferer Stabilus hat sich für seine deutsche Gesellschaft mit Hilfe eines Schuldscheindarlehen 95 Millionen Euro beschafft. Das Volumen fiel nach mehrfacher Überzeichnung fast doppelt so hoch aus wie zunächst geplant, teilte der Spezialist für Federn und Dämpfer mit.

IPO/Deliveroo will in London an die Börse

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo geht in London an die Börse. London sei ein "toller Ort um zu leben, zu arbeiten, Geschäfte zu machen und zu essen", erklärte Deliveroo-Chef Will Shu am Donnerstag. Er sei daher "stolz und aufgeregt", dort an die Börse zu gehen. Deliveroo könnte einen Börsenwert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar (5,8 Milliarden Euro) erreichen. Medienberichten zufolge ist der Börsengang im Frühling geplant.

Aviva verkauft Italien-Geschäft für 873 Millionen Euro

Der britische Versicherungskonzern Aviva steigt komplett aus dem italienischen Markt aus. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es das verbliebene Lebens- und Sachversicherungsgeschäft für 873 Millionen Euro.

Luft- und Rustüngskonzern Thales sieht 2020 Gewinneinbruch

Der Luft- und Rüstungskonzern Thales hat im vergangenen Jahr wegen des Nachfrageeinbruchs aus dem Bereich der zivilen Luftfahrt deutliche Gewinneinbussen erlitten. Eine Dividende soll es aber geben, hier wollen die Franzosen 1,76 Euro je Anteilsschein vorschlagen. ===

