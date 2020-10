MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Börsengang der SAP-Sparte Qualtrics könnte bald bevorstehen. "Wir sind bereit", sagte Finanzvorstand Luka Mucic. Der effektive Start hänge jedoch vom Marktumfeld ab. Dies werde derzeit genau beobachtet. Es gebe auch grundsätzlich keine Änderungen an den IPO-Plänen. In der Vorbereitung seien gute Fortschritte gemacht worden.

SAP will Cloudanteil binnen 5 Jahren verdoppeln - Margenziel hochgenommen

Mit der noch einmal intensivierten Fokussierung auf Cloudlösungen will SAP den Cloudanteil bis 2025 in etwa verdoppeln. Es ist eine klare strategische Entscheidung, so CEO Christian Klein. Die Kunden wollen die Cloud, "wir folgen den Kunden", denn Covid-19 sorge für eine Beschleunigung der Digitalisierung und die Verlagerung von Softwarelösungen in die Cloud.

Knorr-Bremse erhöht Anteil an Start-up Rail Vision

Knorr-Bremse hat seine Beteiligung an der israelischen Rail Vision mehr als verdoppelt. Der Münchener Bremsenhersteller hat eigenen Angaben zufolge weitere 19,8 Prozent für 10 Millionen US-Dollar an dem Start-up für Objekterkennung und -klassifizierung erworben. Damit hält der Anbieter von Bremssystemen nun 36,8 Prozent.

DFL-Chef Seifert verlängert Vertrag nicht, hört 2022 auf

Der Geschäftsführer der Deutschen Fussballliga (DFL), Christian Seifert, hört 2022 auf. Er habe sich entschieden, seinen im Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, teilte Seifert in einer persönlichen, von dem Verband verbreiteten Erklärung, mit.

Deutsche Börse: Flatex AG neu im Prime Standard

Die Aktien der Flatex AG notieren seit Montag im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Bislang seien die Papiere im Segment Scale gelistet gewesen, teilte die Deutsche Börse mit.

Europcar schreibt wegen Corona-Restriktionen Verlust

Die Europcar Mobility Group hat im dritten Quartal rote Zahlen geschrieben. Belastet wurde vor allem das Autovermietgeschäft an Flughäfen von den Reise-Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie.

Hyundai Motor rutscht in 3Q in die roten Zahlen

Hyundai Motor hat im dritten Quartal einen Verlust hinnehmen müssen, belastet von weiteren Rückrufkosten und einer schleppenden Nachfrage.

