MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Berliner Velero Immobilien AG startet im Rahmen ihres geplanten Börsengangs am Montag das Private Placement neuer Aktien, das dem Börsengang vorgeschaltet ist. Die neuen Aktien sollen zu 30 Euro je Stück ausgegeben werden, insgesamt erwartet das Immobilienunternehmen einen Bruttoerlös von mindestens 500 Millionen Euro durch den Verkauf von mindestens 16.666.667 neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung.

Siemens Gamesa erhält Auftrag für 372-MW-Projekt in Schweden

Siemens Gamesa hat den Auftrag zur Lieferung von 60 Windkraftanlagen des Modells SG 5.8-170 mit 6,2 MW Nennleistung erhalten. Beliefert werde das 372-MW-Projekt Björnberget in Schweden, teilte der Windanlagehersteller mit.

Singulus erhält Auftrag für Halbleiteranlage

Die Singulus Technologies AG hat einen Auftrag für eine Produktionsanlage im Halbleitersegment für die Vakuum-Beschichtung von 300 mm Wafern erhalten. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren einstelligen Millionenbereich und wurde von einem der weltweit grössten Halbleiterproduzenten erteilt, wie Singulus mitteilte.

Astrazeneca erhält 486 Mio USD für Corona-Bekämpfung

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat 486 Millionen US-Dollar von der US-Regierung erhalten. Damit werde die Entwicklung und Produktion der Antikörper-Kombination AZD7442 zur Verhinderung einer Infektion mit Covid-19 unterstützt, teilten die Briten mit.

British Airways bekommt neuen Chef

Die britische Fluggesellschaft British Airways hat Sean Doyle als neuen CEO verpflichtet, nachdem der bisherige Chef Alex Cruz zurückgetreten ist. Doyle hat bislang den irischen Wettbewerber Aer Lingus geführt, wie die Muttergesellschaft von British Airways, die International Consolidated Airlines Group SA (IAG), mitteilte.

Italiens Regierung genehmigt neue nationale Airline

Italien hat erste Schritte zur Bildung einer neuen nationalen Fluggesellschaft unternommen. Das Finanzministerium in Rom genehmigte zum Wochenausklang zusammen mit den drei Ministerien für Infrastruktur, wirtschaftliche Entwicklung und Arbeit die Gründung einer Gesellschaft für den Luftverkehr.

GVC-Marke Bwin darf Wetten in Deutschland anbieten

Der Sportwettenanbieter GVC Holdings plc hat in Deutschland für seine Marken Bwin, Sportingbet, Ladbrokes und Gamebookers die Lizenz zum Online-Angebot von Wetten erhalten. Die neue Lizenz sei erforderlich gewesen, nachdem sich die Regeln für Sportwetten geändert haben, wie GVC mitteilte.

Amazon 2019 erstmals umsatzstärkstes US-Unternehmen in Deutschland

Der Onlinehändler Amazon ist im vergangenen Jahr erstmals zum umsatzstärksten US-Unternehmen in Deutschland aufgestiegen. Mit einem Umsatz von 19,85 Milliarden Euro in der Bundesrepublik überholte Amazon die Ford-Werke, wie die US-Handelskammer in Deutschland (AmCham) am Montag in Berlin mitteilte.

Bandwidth kauft Cloud-Unternehmen Voxbone

Die Bandwidth Inc kauft den europäischen Anbieter von Cloud-Angeboten Voxbone. Das Unternehmen werde dabei mit 446 Millionen Euro bewertet, teilte der US-Konzern mit. Mit der Übernahme komme die internationale Expansion "um mehrere Jahre voran".

Hyundai Motor weitet Rückruf von Eektrofahrzeugen aus

Hyundai Motor weitet wegen einer Brandgefahr bei den Batterien den Rückruf von Elektrofahrzeugen aus. Es könnten jetzt weltweit 70.000 Einheiten betroffen sein, teilte der südkoreanische Autobauer mit. Hyundai hatte bislang nur davon gesprochen, dass im Heimatmarkt 25.564 Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen sind.

IPO/Chinesischer Anbieter von E-Auto-Ladeausrüstung will an die Börse

Das chinesische Unternehmen Star Charge, ein Anbieter von Lade-Equipment für Elektroautos, strebt in seinem Heimatland an die Börse. Die Firma, die Hyundai Motor und BYD zu ihren Kunden zählt, hat nach eigenen Angaben Guotai Junan Securities als Berater für das geplante IPO mandatiert.

