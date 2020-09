MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

verloren im insgesamt sehr schwachen Energiesektor (-4,2 Prozent) Santos 3,9 Prozent. Einer Mitteilung zufolge braucht das Ölunternehmen weiter die Zustimmung der Regierung für ein Gasprojekt.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Das erste von drei Fernsehduellen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden hat für den Kapitalmarkt wenig Neues geliefert. Wechselwähler beziehungsweise die Unentschlossenen dürften nach Einschätzung der LBBW nach der sehr chaotisch verlaufenen Veranstaltung wohl kaum neue Erkenntnisse gewonnen haben. Die Debatte war sehr kontrovers, polarisierend, inhaltlich wenig substanziell und insgesamt auf einem erschreckend niedrigen Niveau. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis sei, dass Trump erneut Zweifel an der Rechtmässigkeit der Wahlen säte. Diese Unsicherheit dürfte rund um den Wahltermin eher noch zunehmen.

Covestro kauft DSM-Geschäft für 1,6 Milliarden Euro

Covestro verstärkt sich in seinem kleinsten Geschäftsbereich mit einer Milliardenübernahme. Der Werkstoffhersteller erwirbt das Geschäft mit nachhaltigen Beschichtungsharzen des niederländischen Chemiekonzerns DSM zum Preis von 1,61 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Leverkusen am Mittwoch mitteilte.

RWE und CMBlu Energy erforschen Stromspeicher im Salz

Der Energieversorger RWE will erforschen, inwiefern sich unterirdische Salzkammern für riesige Ökostromspeicher nutzen lassen. Die Tochter RWE Gas Storage West GmbH hat dazu gemeinsam mit dem nordbayerischen Speicherhersteller CMBlu Energy AG ein Projekt für eine Testanlage gestartet, wie der DAX-Konzern mitteilte. Ziel ist, sogenannte Salzkavernen, die derzeit noch von RWE zur Gasspeicherung genutzt werden, in Zukunft als grosse, organische Flussbatterien zu nutzen.

Eva Riesenhuber neue IR-Chefin bei Siemens

Eva Riesenhuber wird ab Dezember die Kapitalmarktkommunikation des Siemens-Mutterkonzerns übernehmen. Die derzeitige Finanzchefin des Siemens-Startup-Entwicklers Next47 löst zum 1. Dezember Sabine Reichel als Chefin des Bereichs Investor Relations ab, die nach fünf Jahren in dieser Position in Kürze aus persönlichen Gründen ausscheidet, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst.

VW bestätigt Ausblick 2020 und Investitionen in E-Mobilität

Volkswagen hält ungeachtet des schwierigen Umfelds in der Auto- und Nutzfahrzeugbranche am Ausblick für dieses Jahr fest und bekräftigt die Investitionen in Elektromobilität und Digitalisierung . "Der Umbau des Unternehmens wird von Corona nicht gebremst, sondern beschleunigt", sagte VW-CEO Herbert Diess laut Redetext während der virtuellen Hauptversammlung. Der DAX-Konzern will Marktführer bei batterieelektrischen Fahrzeugen werden und bis 2024 insgesamt 33 Milliarden Euro investieren.

Erster Strafprozess im VW-Dieselskandal gegen Ex-Audi-Chef Stadler begonnen

Fünf Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bei Volkswagen hat am Mittwoch der erste Strafprozess um die manipulierten Abgaswerte begonnen. Vor dem Landgericht München II muss sich der frühere Audi-Chef Rupert Stadler mit drei anderen Angeklagten wegen Betrugs, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung verantworten. Alleine für schweren Betrug sieht das Gesetz bis zu zehn Jahre Haft vor.

Bechtle übernimmt österreichischen Softwareentwickler dataformers

Das IT-Systemhaus Bechtle verstärkt sich mit einer Übernahme in den Bereichen IoT-Lösungen und Entwicklung digitaler Produkte. Wie die Bechtle AG mitteilte, akquiriert sie mit der dataformers GmbH aus Linz einen Spezialisten für Softwareentwicklung und IoT-Lösungen.

Hella bestellt Lea Corzilius in die Geschäftsführung

Der Automobilzulieferer Hella hat Lea Corzilius in die Geschäftsführung berufen. Die 31-Jährige werde zum 1. Oktober die stellvertretende Geschäftsführung für das Personalressort übernehmen, teilte die Hella GmbH & Co. KGaA.

Siemens Gamesa liefert 13 Turbinen nach Schweden

Siemens Gamesa liefert 13 Turbinen an den schwedischen Windparkentwickler Eolus Vind AB. Die sieben Windturbinen des Typs SG 5.8-170 und vier SG 5.8-155 werden an drei verschiedene Standorte geliefert: Nach Rosenskog (17,8 Megawatt), Dållebo (26,4 MW) und Boarp (24,2 MW), die alle in Südschweden in der Nähe der Stadt Jönköping liegen, wie die Siemens Gamesa Renewable Energy SA mitteilte.

Wirtschaftsstabilisierungsfonds zeichnet Tui-Anleihe über 150 Mio Euro

Der Touristikkonzern Tui hat eine weitere Voraussetzung für die Bereitstellung seines zweiten Stabilisierungspakets durch die Bundesregierung erfüllt. Nachdem die Gläubiger einer im Oktober 2021 fälligen Anleihe auf eine Begrenzung der Verschuldung der Tui verzichtet haben, hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes wie geplant die Wandelanleihe des Konzerns mit einem Volumen von 150 Millionen Euro gezeichnet.

OLG spricht früheren Dyckerhoff-Aktionären höhere Barabfindung zu

Den früheren Aktionären der Dyckerhoff AG steht einem Gerichtsbeschluss zufolge eine höhere Barabfindung zu. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt befand, war die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juli 2013 im Rahmen eines Squeeze-out gezahlte Abfindung nicht angemessen. Das Gericht erhöhte die Abfindung entsprechend um 4,92 Euro auf 52,08 Euro je Aktie.

Pierer Mobility intensiviert Joint Venture mit CFMOTO in China

Der österreichische Zweiradhersteller Pierer Mobility will seine Beziehungen nach China intensivieren. Wie die Pierer Mobility AG, zu der Marken wie KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas gehören, mitteilte, soll das Joint Venture mit dem chinesischen Motorrad- und Quad-Hersteller CFMOTO verstärkt werden, um die steigende Marktnachfrage primär in China und auch weltweit bedienen zu können.

Bouygues platziert 11 Millionen Alstom-Aktien

Der französische Mischkonzern Bouygues hat 11 Millionen Alstom-Aktien am Markt platziert. Das entspricht einem Anteil von 4,8 Prozent des Aktienkapitals. Bouygues schloss zudem ein Terminverkaufsgeschäft mit der Bank BNP Paribas SA. Nach Abschluss des Geschäftes, das am 3. November erfolgen soll, werde Bouygues noch einen Anteil von rund 9,7 Prozent an dem französischen Bahnhersteller Alstom halten wird.

Caesars Entertainment und William Hill einigen sich auf Übernahme

Der Casinobetreiber Caesars Entertainment hat sich mit William Hill über die Konditionen einer Übernahmeofferte für den britischen Wettdienstleister geeinigt. Caesars Entertainment Inc bietet den Aktionären von William Hill je Aktie 272 Pence in bar, wie das Unternehmen mitteilte.

Intesa Sanpaolo will Filialverkauf im Februar und 2Q 2021 abschliessen

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo geht davon aus, dass der erste Teil des Verkaufs von Filialen an die BPER Banca SpA in der zweiten Februarhälfte 2021 abgeschlossen wird. Der Abschluss des zweiten Teils der Transaktion werde für das zweite Quartal erwartet, teilte Intesa Sanpaolo mit.

Shell streicht bis zu 9.000 Stellen

Der Ölmulti Shell muss in der Corona-Krise mit harten Massnahmen gegensteuern. So sollen bis Ende 2022 zwischen 7.000 und 9.000 Stellen dem Rotstift zum Opfer fallen, kündigte die Royal Dutch Shell plc an.

Veolia stockt Offerte für Engies Suez-Anteil auf 3,4 Mrd EUR auf

Das französische Entsorgungsunternehmen Veolia hat seine Offerte für eine 29,9-prozentige Beteiligung am Wettbewerber Suez aus dem Bestand des französischen Energiekonzerns Engie aufgestockt. Wie die Veolia Environnement SA mitteilte, bietet sie nun 18 Euro je Aktie bzw insgesamt 3,4 Milliarden Euro für die knapp 30-prozentige Beteiligung an der Suez SA.

Boeing baut Dreamliner künftig nur noch in South Carolina - Kreise

Boeing will seinen Langstreckenflieger 787 Dreamliner angesichts rückläufiger Nachfrage in der Corona-Pandemie künftig nur noch in South Carolina produzieren. In dieser Woche werde der Flugzeughersteller entsprechende Pläne vorstellen, hiess es aus informierten Kreisen.

Dow mit Restrukturierungskosten von 500 bis 600 Mio Dollar im 3Q

Die Umsetzung der Kostensenkungsmassnahmen führen bei dem US-Konzern Dow Inc zunächst zu erheblichen Belastungen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es für das dritte Quartal Restrukturierungskosten von 500 bis 600 Millionen US-Dollar ausweisen.

IPO/Palantir setzt 7,25 Dollar als "Referenzpreis" fest

Palantir Technologies und seine Finanzberater haben am Dienstag einen "Referenzpreis" von 7,25 Dollar je Aktie für das Direktlisting des Unternehmens an der New Yorker Börse festgelegt, das an diesem Mittwoch stattfinden wird.

Regeneron meldet vielversprechende Tests mit Covid-19-Mittel

Das experimentelle Covid-19-Mittel "REGN-COV2" hat nach Darstellung des Herstellers Regeneron in ersten klinischen Testreihen mit insgesamt 275 Patienten vielversprechenden Ergebnisse in der Frühphase der Erkrankung gezeigt.

Alibaba erwartet Cloudgeschäft 2020/21 erstmals profitabel

Chinas Onlineriese Alibaba erwartet im laufenden Geschäftsjahr erstmalig einen Gewinn aus seinem Cloud-Geschäft. Die Corona-Pandemie hat die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und lernen dahingehend verändert, dass vermehrt Online-Dienste gefragt sind. Deshalb werde das Cloud-Geschäft 2020/21 wahrscheinlich profitabel abschneiden, erklärte die Alibaba Group Holding Ltd.

