MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Ado Properties hat im ersten Halbjahr operativ mehr verdient und dabei unter anderem von der erstmaligen Konsolidierung des erworbenen Berliner Wohnungsunternehmens Adler Real Estate profitiert. Hier machten sich höhere Erträge sowie die Wertsteigerung des Portfolios positiv bemerkbar. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im SDAX notierte Unternehmen mit Sitz in Luxemburg.

ABG Real Estate und Hansemerkur kaufen ODDO BHF-Tower in Frankfurt

Die ABG Real Estate Group und ihr Joint-Venture-Partner Hansemerkur Grundvermögen haben den ODDO BHF-Tower in Frankfurt erworben. Das Objekt ist derzeit noch vollständig an die Privatbank ODDO BHF vermietet, die im Jahr 2024 ausziehen wird.

Amprion stützt EEG-Konto mit neuem Milliarden-Kredit

Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat sich 1,05 Milliarden Euro an Krediten beschafft, um das Minuskonto bei der Ökostromumlage auszugleichen. Dazu seien bilaterale Verträge mit der Commerzbank Aktiengesellschaft, der ING Deutschland, der Landesbank Baden-Württemberg sowie der NordLB abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen mit.

Gewinn von Isra Vision bricht um mehr als die Hälfte ein

Die Isra Vision AG hat in den ersten neun Monaten ihres Geschäftsjahres 2019/20 vor Steuern weniger als halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Der Anbieter von Oberflächeninspektion und industrieller Bildverarbeitung leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

USU Software schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen

Die USU Software AG hat im zweiten Quartal ungeachtet der Auswirkungen der Corona-Krise eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet und schwarze Zahlen geschrieben. Angesichts eines neuen Rekordes beim Auftragsbestand erwartet der Anbieter von IT- und Knowledge-Management-Software auch im zweiten Halbjahr 2020 ein Umsatzwachstum und einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) und bestätigte die Mittelfristplanung.

EQT verhandelt über Kauf von Mehrheit an Pflegeheimbetreiber Colisee

Der Investmentfonds EQT Infrastructure V führt exklusive Verhandlungen über den Erwerb eines Mehrheitsanteils an dem europäischen Pflegeheimbetreiber Colisee. Finanzielle Details wurden von EQT nicht genannt. Eigentümer von Colisee ist das Private-Equity-Unternehmen IK Investment Partners.

Nestle will Aimmune Therapeutics zu Bewertung von 2,6 Mrd USD kaufen

Der Schweizer Nestle-Konzern will das US-Biopharmaunternehmen Aimmune Therapeutics übernehmen. Aimmunes Medikament Palforzia gegen Erdnussallergie, das Anfang des Jahres von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen wurde, werde das Portfolio der Tochter Nestle Health Science (NHSc) zur Behandlung von Lebensmittelallerdigen ergänzen, teilte der Konzern mit und kündigte ein Barangebot für alle ausstehenden Aktien von Aimmune zu einem Preis von 34,50 US-Dollar pro Aktie an.

Philips dämpft Margenprognose nach Teilstornierung von US-Auftrag

Philips hat den Margenausblick für das laufende Gesamtjahr nach einer Teilstornierung eines Auftrags für Beatmungsgeräte gesenkt. Die bereinigte EBITA-Marge dürfte 2020 nur noch das Vorjahresnievau erreichen, sagte CEO Frans van Houten laut Mitteilung. Bisher hatte die Royal Philips einen Anstieg der bereinigten operativen Marge in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll dagegen weiter auf vergleichbarer Basis leicht zulegen.

Gespräche um TikTok stocken wegen neuer Vorschriften aus China - Kreise

Neue Exportvorschriften für Technologien aus China verkomplizieren offenbar den geplanten Verkauf des US-Geschäfts von TikTok. Ein angedachter schneller Vertragsabschluss zwischen der TikTok-Mutter Bytedance und den Bietern sei derzeit nicht mehr in Reichweite, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Unternehmen hätten am Wochenende die neuen Vorgaben aus China und deren Einfluss auf die Transaktion abgewogen.

Chinas Grossbanken verdienen im ersten Halbahr über 10% weniger

Chinas Grossbanken haben die grössten Gewinnrückgänge seit mehr als zehn Jahren verzeichnet. Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie bildeten die Institute hohe Rückstellungen für mögliche notleidende Kredite.

