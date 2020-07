MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Autohersteller Opel hat im ersten Halbjahr 2020 infolge der Corona-Krise nicht einmal mehr halb so viele Autos verkauft wie vor einem Jahr. Wie die Muttergesellschaft, die französische Peugeot SA, weiter mitteilte, ging der Absatz von Fahrzeugen der Marke Opel Vauxhall von Januar bis Juni weltweit um 53,1 Prozent auf 266.118 Einheiten zurück. Trotz des herausfordernden Marktumfeldes hätten sich die Verkäufe des überarbeiteten Modells Grandland X und des neuen Corsa jedoch solide entwickelt. Zudem erwirtschaftete Opel im ersten Halbjahr eine bereinigte operative Marge von 2 Prozent, wie aus der Präsentation zum ersten Halbjahr hervorgeht.

Washtec büsst im 2. Quartal coronabedingt Umsatz und Ergebnis ein

Der Autowaschanlagen-Hersteller Washtec hat die Corona-Krise im zweiten Quartal 2020 zu spüren bekommen. Wie das Augsburger SDAX-Unternehmen mitteilte, blieb der Umsatz mit 88,1 Millionen Euro um 17,4 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Während das Service- und Chemiegeschäft nur leichte Rückgänge verzeichnet habe, seien die Absatzzahlen bei den Anlageverkäufen stark rückläufig gewesen. Insbesondere der europäische Markt sei im zweiten Quartal mit einem Umsatzrückgang von 23,9 Prozent auf 68,2 Millionen Euro betroffen gewesen. Die Situation in Europa habe sich jedoch im Verlauf des zweiten Quartals deutlich verbessert, so Washtec. So habe der Rückgang beim Auftragseingang im Juni nur noch in einem niedrigen einstelligen Bereich gelegen.

Intesa nach Fristverlängerung zuversichtlich für UBI-Übernahme

Die Intesa Sanpaolo SpA geht von einer erfolgreichen Übernahme des kleineren Rivalen Unione di Banche Italiane SpA (UBI) aus, nachdem die italienische Aufsichtsbehörde die Frist verlängert hat. Das Übernahmeangebot sollte ursprünglich am Dienstag auslaufen, wurde aber laut der italienischen Börsenaufsicht Consob um weitere zwei Tage bis zum 30. Juli verlängert.

Jaguar Land Rover ernennt früheren Renault-Chef Bollore zum CEO

Der britische Autobauer Jaguar Land Rover Automotive bekommt einen neuen Chef. Wie die Tochter der indischen Tata Motors Ltd mitteilte, wird der frühere Renault-Chef Thierry Bollore neuer CEO ab dem 10. September.

Peugeot schneidet im 1. Halbjahr besser ab als erwartet

Der französische Autohersteller Peugeot hat im ersten Halbjahr 2020 infolge der Corona-Krise deutlich weniger verdient. Wie die Opel-Mutter mitteilte, sackte der Nettogewinn auf 595 Millionen Euro von 1,83 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum ab. Allerdings schnitt Peugeot damit wesentlich besser ab als von Analysten erwartet. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens unterm Strich mit einem Verlust von 376 Millionen Euro gerechnet. Die Erlöse verringerten sich von Januar bis Juni auf 25,12 von 38,34 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten im Mittel 24,15 Milliarden Euro geschätzt.

Reckitt Benckiser wird dank starker Nachfrage optimistischer für 2020

Reckitt Benckiser ist nach einem starken ersten Halbjahr optimistischer mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2020 geworden. Wie die Reckitt Benckiser Group plc mitteilte, legte der Umsatz im Halbjahr auf vergleichbarer Basis um 12 Prozent auf 6,91 Milliarden Pfund zu. Der britische Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren profitierte dabei von der im Zuge der Corona-Pandemie stark gestiegenen Nachfrage nach Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Vor Steuern verdiente Reckitt Benckiser 1,44 Milliarden Pfund nach 1,26 Milliarden im ersten Halbjahr 2019. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Zwischendividende von 73 Pence erhalten.

Telefonica passt Gebot für Oi-Mobilfunkgeschäft auf 3,2 Mrd USD an

Der spanische Telekomkonzern Telefonica und seine brasilianische Tochter sowie die TIM SA und Claro SA haben ihr Übernahmeangebot für das Mobilfunkgeschäft der Oi SA in Brasilien auf 16,5 Milliarden Real bzw umgerechnet 2,7 Milliarden Euro angepasst. In der Offerte sei die Möglichkeit berücksichtigt, einen langfristigen Vertrag über die Nutzung der Infrastruktur von Oi zu schliessen, teilten die Spanier mit. Die Unternehmen hatten im Juli einen verbindlichen Vertrag über den Kauf des Oi-Mobilfunkgeschäfts geschlossen, dabei aber keinen Kaufpreis genannt.

