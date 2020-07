MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das IT-Systemhaus Bechtle hat den Zuschlag für einen neu ausgeschriebenen Dienstleistungsrahmenvertrag des Bundeslandes Niedersachsen erhalten. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung die Projektsteuerung und strategische Beratung bei IT-Prozessen. Sie gilt den weiteren Angaben zufolge für zwei Jahre mit der Option, zwei Mal um je ein Jahr verlängert zu werden. Gemeinsames Ziel der Partnerschaft sei es, auch die Digitalisierung der Landesverwaltung Niedersachsen entscheidend voranzubringen.

Brenntag übernimmt thailändischen Schmierstoffhändler Oils 'R Us

Der Essener Chemiehändler Brenntag erwirbt die Oils 'R Us Co. Ltd aus Thailand. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 22 Millionen Euro versorgt Kunden im Auto-, Industrie- und Marinebereich mit einem umfangreichen Angebot an Schmierstoffen, heisst es in einer Pressemitteilung. Mit dem Zukauf verstärkt Brenntag seine Präsenz in der Region Südostasien. Abgeschlossen werden soll das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte.

Covestro übertrifft mit Gewinn Markterwartungen im 2. Quartal

Der Werkstoffhersteller Covestro hat im zweiten Quartal zwar unerwartet schwache Umsätze erzielt, mit dem Ergebnis die Erwartungen aber übertroffen. Der Umsatz habe nur 2,156 Milliarden Euro erreicht, teilte das Unternehmen mit. Analysten hatten im Konsens mit 2,223 Milliarden gerechnet, vor Jahresfrist hatte das Unternehmen noch 3,2 Milliarden Euro erlöst. Covestro verzeichnete dabei nun einen Rückgang der verkauften Mengen um 22 Prozent.

Fielmann traut sich nach Gewinneinbruch im Halbjahr Prognose zu

Fielmann hat im ersten Halbjahr von Massnahmen zur Eindämmung Coronavirus-Pandemie harte Einbussen bei Absatz, Umsatz und Gewinn verzeichnet. Der Absatz sank um gut 1 Millionen auf 3,1 Millionen Brillen, wie Deutschlands grösste Optik-Einzelhandelskette mitteilte. Dank der Erholung im Mai und Juni traut sich die Fielmann AG eine Jahresprognose zu.

Uniper schliesst Helium-Liefervertrag in Sibirien

Der Energieversorger Uniper SE stärkt sein noch junges Geschäft mit Helium. Wie das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen mitteilte, schloss es eine langfristige Verkaufsvereinbarung mit dem sibirischen Öl- und Gasproduzenten Irkutsk Oil LLC (INK) über die Abnahme von Flüssighelium. Das Werk in der Nähe von Ust-Kut in Russland befindet sich derzeit im Bau. Es soll Ende 2021 starten und dann etwa 10 Millionen Liter Flüssighelium pro Jahr produzieren.

Bundesnetzagentur droht Telefonica mit Strafgeld

Die Bundesnetzagentur hat dem Mobilfunkanbieter Telefonica wegen des zögerlichen Netzausbaus ein Strafgeld von 600.000 Euro angedroht. Das Unternehmen habe seine Versorgungsauflagen nicht fristgerecht erfüllt, wie die Behörde mitteilte. Telefonica hätte laut der Behörde bis zum 30. Juni 40 Prozent der noch ausstehenden 7.600 Standorte aufbauen müssen.

Südzucker schreibt im ersten Geschäftsquartal schwarze Zahlen

Die Südzucker AG hat in ihrem ersten Geschäftsquartal 2020/21 per Ende Mai schwarze Zahlen geschrieben, nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn erreichte 26 Millionen Euro, nach einem Minus von 7 Millionen Euro, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Je Aktie verdiente der Nahrungsmittelkonzern 12 Cent, nach einem Verlust von 4 Cent.

Alstom macht EU für Bombardier-Übernahme einige Zugeständnisse

Der französische Bahntechnikkonzern Alstom hat der EU-Kommission verschiedene Zugeständnisse angeboten, um wettbewerbsrechtliche Bedenken gegen die geplante Übernahme der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns zu zerstreuen.

FDA prüft Astrazeneca-Mittel Brilinta bei Schlaganfällen vorrangig

Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft eine Zulassung des Medikamentes Brilinta als neues Medikament zur Behandlung von Schlaganfällen bei Hochrisikopatienten vorrangig. Die Entscheidung der FDA solle im vierten Quartal fallen, teilte die Astrazeneca plc mit.

Carnival startet ab August wieder mit drei Aida-Kreufahrtschiffen

Der Kreuzfahrtenanbieter Carnival will mit seiner Tochter Aida ab August wieder Reisen in Deutschland anbieten. Drei Schiffe würden wieder in Betrieb genommen, teilte das Unternehmen mit. Aidaperla werde am 5. August von Hamburg aus starten, Aidamar ab 12. August von Rostock-Warnemünde und Aidablue ab 16. August von Kiel.

Facebook sperrt Profile mit Verbindung zu Ex-Trump-Berater Stone und Bolsonaro

Facebook hat dutzende Profile und Seiten in Verbindung mit dem früheren Trump-Berater Roger Stone und dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen mutmasslich koordinierter Desinformation gesperrt. Dahinter stünden weltweit agierende Netzwerke, die wegen der Verbreitung von falschen Nachrichten stillgelegt worden seien, sagte Facebooks sicherheitspolitischer Leiter Nathaniel Gleicher am Mittwoch.

Fords China-Absatz wächst im 2. Quartal um 3 Prozent zum Vorjahr

Der Autohersteller Ford hat im zweiten Quartal 158.589 Fahrzeuge in China verkauft. Das sind 3 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, wie der US-Konzern mitteilte. Verglichen mit den ersten drei Monaten, als das Land sich wegen des Coronavirus im Lockdown befand, sprangen die Verkaufszahlen sogar um 80 Prozent in die Höhe.

Immofinanz erlöst mit Kapitalerhöhung 356 Millionen Euro

Die österreichische Immofinanz hat mit ihrer Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 356 Millionen Euro erzielt. Wie die Gesellschaft mitteilte, sind 15.418.824 Stück Aktien, entsprechend rund 13,76 Prozent des derzeitigen Grundkapitals, in einem beschleunigten Platzierungsverfahrens bei institutionellen Anlegern platziert worden. Zudem sei eine nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit einer Nominalen von 120 Millionen Euro begeben worden. Mit den Kapitalmassnahmen will die Immofinanz ihr Kapital stärken.

Rolls-Royce verbucht Nachfragerückgang im Zivilluftfahrt-Geschäft

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat in seinem Geschäftsbereich Zivilluftfahrt wegen der Coronavirus-Pandemie in der ersten Jahreshälfte einen erheblichen Nachfragerückgang verzeichnet. Im Bereich Power Systems ging der Umsatz um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz zurück, wie die Rolls-Royce Holdings plc mitteilte.

