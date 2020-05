MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

IPO/Exasol-Aktie legt zum Börsendebüt kräftig zu

Einen fulminanten Börsenstart hat Exasol zu Wochenbeginn auf das Parkett gelegt. Der erste Kurs lag bei 14,00 Euro und damit 47,4 Prozent über dem Ausgabekurs von 9,50 Euro. Aktuell notiert die Aktie des Technologieunternehmens bei 14,38 Euro, ein Aufschlag von 51,4 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Zum Platzierungspreis sei das Gesamtvolumen der angebotenen Aktien deutlich überzeichnet gewesen, so das Unternehmen.

Dic Asset plant online HV im Juli und bekräftigt Dividendenvorschlag

Der Immobilienkonzern Dic Asset plant am 8. Juli seine virtuelle Hauptversammlung und bekräftigt seinen Dividendenvorschlag von 0,66 Euro je Aktie. Ursprünglich hatte die Gesellschaft ihr Aktionärstreffen für den 17. März 2020 anberaumt, musste diesen Termin aber, wie so viele andere Unternehmen auch, wegen der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie verschieben.

Frankreichs Finanzminister schliesst Jobabbau bei Renault nicht aus

Die französische Regierung kann weder eine Job- noch eine umfassende Standortgarantie beim angeschlagenen Autobauer Renault zusichern. Renault befindet sich in Gesprächen mit der Regierung über ein staatlich gesichertes Darlehen von 5 Milliarden Euro und will in dieser Woche einen Umstrukturierungsplan vorlegen. Man überlasse es Renault, seine Produktion anzupassen, und fordere nicht, dass alle Werke offen bleiben müssten, sagte Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire dem heimischen Fernsehsender BFM TV.

Hochtief-Mutter ACS weitet Aktienrückkäufe aus

Der spanische Baukonzern Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) stockt seine Aktienrückkäufe auf. Wie die Hochtief-Muttergesellschaft mitteilte, wurde das Aktienrückkaufprogramm auf bis zu 660 Millionen Euro ausgeweitet.

