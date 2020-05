MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Am Donnerstag hätten sich lediglich die CDS-Spreads italienischer Bankanleihen im Durchschnitt um 2 Basispunkte ausgeweitet. Bei den italienischen Instituten sei die Sorge um eine neuerliche Verschlechterung der Aktivaqualität als Folge der Corona-Krise relativ gross.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Siemens will Flender abspalten und an die Börse bringen

Siemens will nach seinem Energiegeschäft auch den Getriebehersteller Flender aus Bocholt abspalten und an die Börse bringen. In einem ersten Schritt werde die Einheit Wind Energy Generation in Flender integriert, in einem zweiten Schritt soll das Unternehmen dann abgespalten und an die Börse gebracht werden, teilte Siemens mit. Auf der Hauptversammlung Anfang 2021 müssen die Aktionäre darüber befinden. Bei einem Spinoff werden die Aktien den Siemens-Aktionären in ihr Portfolio gebucht.

Sparte Mobility könnte bei Siemens bleiben

Die Covid-19-Turbulenzen haben Entscheidungen zur Zukunft der Siemens-Bahntechnik-Sparte Mobility offenbar verhindert. Erst nach dem vierten Quartal will die Konzernführung sich zu der Frage äussern, ob Mobility im Konzernverbund bleibt, wie Technikvorstand Roland Busch in einer Telefonpressekonferenz sagte. Ursprünglich sollte das zum jetzigen Zeitpunkt geschehen.

Bafin untersucht Wirecard-Sonderbericht von KPMG

Die Bafin nimmt den Ende April veröffentlichten Sonderbericht der Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG unter die Lupe. Die Finanzaufsicht sehe sich den Bericht "vor allem daraufhin an, ob er Aussagen dazu enthält, ob Wirecard möglicherweise veröffentlichungspflichtige Informationen zurückgehalten oder darüber falsch informiert hat. "Soweit wir Anhaltspunkte dafür finden, erstatten wir auch hierzu Anzeige bei der Staatsanwaltschaft", teilte eine Bafin-Sprecherin auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit und bestätigte damit einen Bericht des Magazins Spiegel. Der KPMG-Bericht fliesse in die noch laufende Marktmanipulationsuntersuchung der Bafin ein.

Bechtle bestätigt Prognose nach gutem ersten Quartal

Das IT-Unternehmen Bechtle ist nach einem guten ersten Quartal trotz Corona-Pandemie weiter zuversichtlich. Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern bestätigte die Prognose für das laufende Jahr, Umsatz und Ergebnis um mindestens 5 Prozent zu steigern. Allerdings rechnet Bechtle mit einem eher verhaltenen zweiten Quartal.

Biotest wächst im ersten Quartal kräftig

Die Biotest AG hat im ersten Quartal von höheren Verkaufsmengen und -preisen profitiert. Der Anbieter von Plasmaproteinen, der an einem Medikament gegen Covid-19 arbeitet, steigerte seinen Umsatz kräftig und erzielte zumindest operativ einen Gewinn.

CTS Eventim behält bei Event-Stornierung Bearbeitungsgebühr ein

Bei den zahlreichen coronabedingten Absagen von Veranstaltungen bekommen Kunden, die ihr Ticket über CTS Eventim gebucht haben, nicht den vollen Preis zurück. CTS Eventim erstattet nicht den kompletten Preis, sondern behält Bearbeitungs- und Servicegebühren ein. Basierend auf einer Untersuchung von Marketwatch hat Eventim bei Stornierungen so 12 bis 14 Prozent der von den Kunden bezahlten Preise einbehalten.

Jungheinrich weiter ohne Prognose für 2020

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat im ersten Quartal auch unter dem Strich deutlich weniger verdient, wie aus der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für den Berichtszeitraum hervorgeht. Vorläufige Ergebnisse und die Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen bereits im April zurückgezogen. Einen neuen Ausblick werde es erst geben, wenn sich die Auswirkungen der Pandemie verlässlich beziffern lassen, teilte das SDAX-Unternehmen mit.

K+S kappt Dividende und prüft Antrag auf Staatshilfe

K+S kappt die Dividende für das vergangene Jahr und erwägt, inmitten der Corona-Krise Staatshilfen in Anspruch zu nehmen. Der Dividendenvorschlag soll von 0,15 auf die gesetzliche Mindestdividende von 0,04 Euro je Aktie gesenkt werden, kündigte der Salz- und Düngemittelkonzern an. Die Anpassung der Dividende sei notwendig, um die Förderfähigkeit durch einen staatlich abgesicherten Kredit der KfW für das Unternehmen zu wahren.

K+S schneidet besser ab als befürchtet - Ausblick etwas gedämpfter

K+S hat im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet, die Markterwartungen aber teils deutlich übertroffen. Der Umsatz sank um 14 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, wie der Salz- und Düngemittelhersteller überraschend mitteilte. Grund seien ein witterungsbedingt schwächeres Auftausalzgeschäft in Europa und Nordamerika sowie niedrigere Preise für Kalidüngemittel. Das EBITDA brach um gut ein Fünftel auf 201 Millionen Euro ein. Analysten hatten laut Factset den Umsatz nur bei 1,072 Milliarden und das EBITDA bei lediglich 166 Millionen Euro erwartet. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern nun mit einem EBITDA von rund 520 Millionen Euro. Bisher wurden 500 Millionen bis 620 Millionen Euro erwartet.

Rheinmetall trotz starkem Rüstungsgeschäft mit Gewinneinbruch

Belastet von einem schwachen Autoteile-Geschäft hat Rheinmetall im ersten Quartal bei leicht steigenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das nach wie vor starke Geschäft mit Wehrtechnik konnte die Rückgänge im Automotive-Bereich nicht kompensieren. Für das Gesamtjahr bekräftigte der MDAX-Konzern den Ausblick für das Defence-Geschäft, im Autobereich sei dagegen wegen der Unsicherheit bei den Autoherstellern infolge der Corona-Pandemie noch kein Ausblick möglich. Rheinmetall rechnet wegen der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie mit einem spürbaren Abschwung im Automotive-Geschäft.

Süss Microtec bestätigt Ausblick 2020

Süss Microtec sieht seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr weiterhin in Reichweite. Wie der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie mitteilte, ist der Markt nach wie vor robust. Im ersten Quartal ist das Unternehmen allerdings in die roten Zahlen gerutscht.

