MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Vonovia hat die überwiegenden Bestandteile der Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, macht aber nun coronabedingt kleine Abstriche bei den Erwartungen an das organische Mietwachstum. In der Präsentation für Analysten prognostiziert der DAX-Konzern nun ein organisches Plus von 3,3 bis 3,8 Prozent beim Mietwachstum für 2020, zuvor hatte der Wohnimmobilienkonzern hier ein organisches Plus von 3,5 bis 4,0 Prozent angepeilt.

Vonovia-CEO: Weder Dementi noch Bestätigung zu Deutsche-Wohnen-Spekulation

Vonovia-CEO Rolf Buch will die Erklärung des Bochumer Immobilienkonzerns zu möglichem Interesse an der Berliner Deutsche Wohnen SE weder als Dementi noch als Bestätigung verstanden wissen. Fusionen und Zukäufe seien bekanntlich Teil der Vonovia-Strategie, seit 2013 überprüfe der Konzern alle Optionen und habe mehrere Zukäufe getätigt.

Frankfurter Flughafen in KW 18 mit 96,5 Prozent weniger Passagieren

Am Frankfurter Flughafen wurden auch in der 18. Kalenderwoche massiv weniger Passagiere abgefertigt als üblich. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, nutzten in

Grenke senkt Dividendenvorschlag und verschiebt Hauptversammlung

Das Leasingunternehmen Grenke wird wegen der Coronavirus-Krise seine Hauptversammlung verschieben und senkt zur Stärkung der Kapitalbasis den Dividendenvorschlag. Im ersten Quartal hat das Unternehmen wegen einer höheren Risikovorsorge deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Neugeschäft, das der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände entspricht, war dagegen gestiegen, wie die Grenke AG bereits Anfang April mitgeteilt hatte.

Hamborner Reit mit gutem 1Q - Mietausfälle wegen Pandemie im April

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Geschäft der Hamborner Reit AG im ersten Quartal nur bedingt belastet. Mieterlöse und operativer Gewinn legten zu, wie der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte SDAX-Konzern mitteilte. Darüber hinaus gab es im April einige Mietausfälle, diese hielten sich jedoch in Grenzen.

Hugo Boss rechnet im 2Q mit mindestens 50 Prozent Umsatzeinbruch

Die Corona-Pandemie hat dem Modekonzern Hugo Boss im ersten Quartal 2020 arg zugesetzt und zu einem spürbaren Umsatzrückgang und roten Zahlen geführt. Eine Besserung ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht; vielmehr rechnet der MDAX-Konzern im laufenden Quartal angesichts der Geschäftsschliessungen rund um den Globus zunächst mit einer Verschlimmerung. In Summe geht Hugo Boss für das zweite Quartal von einem währungsbereinigten Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent aus.

Hypoport steigert Umsatz und EBIT im ersten Quartal um 30 Prozent

Die Hypoport SE ist im ersten Quartal kräftig gewachsen und hat operativ mehr verdient. Wie das im SDAX notierte Finanztechnologieunternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, stiegen sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis jeweils um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

LPKF erwartet nach Verlust ein besseres zweites Quartal

Der Laserhersteller LPKF ist im ersten Quartal wegen eines Umsatzeinbruchs in die roten Zahlen gerutscht. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, war dafür das saisonale Timing von Grossaufträgen der beiden grössten Kunden verantwortlich, die Auswirkungen der Corona-Pandemie spielten nur eine untergeordnete Rolle. Im laufenden zweiten Quartal sollen wieder schwarze Zahlen in der Bilanz stehen. Während LPKF die mittelfristige Prognose bestätigte, sei die Prognosefähigkeit für 2020 weiterhin eingeschränkt.

Manz verdient im 1. Quartal trotz Umsatzrückgang operativ mehr

Der Maschinenbauer Manz hat im ersten Quartal trotz Umsatzeinbussen operativ mehr

Pfeiffer Vacuum verdient bei stabilen Umsätzen ein Drittel weniger

Der Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum Technology hat im ersten Quartal bei stabilen Umsätzen über ein Drittel weniger verdient als im Vorjahr. Während der Auftragseingang deutlich zulegte, belasteten Produktivitätsverluste als Folge der Covid-19-Pandemie und höhere Aufwendungen für die Wachstumsstrategie das Ergebnis.

SAF-Holland holt neue Finanzchefin von Clariant

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden CFO Matthias Heiden fündig geworden. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wird Inka Koljonen das Finanzressort am 1. September übernehmen. Derzeit ist sie CFO des Segments Catalys bei Clariant.

Wacker Chemie hält virtuelle Hauptversammlung ab

Wacker Chemie verlegt die diesjährige Hauptversammlung ins Internet. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, wird die Veranstaltung aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Teilnehmer rein virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden. Wacker hatte die ursprünglich für den 20. Mai geplante Hauptversammlung bereits auf den 4. August verschoben.

Atlas Copco sichert sich über 90 Prozent der Isra-Vision-Anteile

Die weitere Andienungsfrist von Isra-Vision-Aktien hat sich für den Käufer Atlas Copco gelohnt. Wie das schwedische Unternehmen mitteilte, wurden bis zum 29. April insgesamt 78,51 Prozent der Anteile angedient. Nach einer ersten Annahmefrist waren 62,62 Prozent aller Isra-Vision-Aktien angedient worden. Zusammen mit dem Aktienanteil von 13,68 Prozent wird Atlas Copco nach Vollzug des Übernahmeangebots 92,19 Prozent der Aktien an Isra Vision halten.

Essilorluxottica warnt vor grösseren Corona-Auswirkungen im 2. Quartal

Essilorluxottica sieht nach einem schwachen ersten Quartal noch grössere Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Umsatz und die Profitabiliät im laufenden Berichtszeitraum. Der Konzern, der im Oktober 2018 aus dem Zusammenschluss des französischen Linsenherstellers Essilor und des italienischen Brillenherstellers Luxottica entstanden ist, kann die vollständigen Auswirkungen der Corona-Pandemie eigenen Angaben zufolge noch nicht beziffern. Den Ausblick 2020 hat das Unternehmen bereits kassiert.

Repsol startet nach Quartalsverlust Sparprogramm

Der spanische Ölkonzern Repsol ist im ersten Quartal wegen des massiven Ölpreisrückgangs und der Auswirkungen der Corona-Krise in die roten Zahlen gerutscht. Mit Kostensenkungen will das Unternehmen nun gegensteuern. Die geplante Dividende bleibt.

SAS sichert sich mit Staatsagarantien 3 Milliarden Kronen Kredit

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat einen Kreditvertrag über 3,3 Milliarden Schwedische Kronen (310 Millionen Euro) mit dreijähriger Laufzeit unterzeichnet. Das Darlehen sei mit Garantien von Schweden und Dänemark abgesichert und helfe, um einen Liquiditätsengpass zu mildern, teilte die SAS AB mit.

Total will nach Gewinneinbruch mehr sparen - Dividende bleibt

Fallende Ölpreise und sinkende Raffineriemargen haben den Vorjahresgewinn des französischen Ölkonzerns Total im ersten Quartal fast komplett ausradiert. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu minimieren, verschärft der Konzern nun seinen im März ausgegebenen Sparplan. So sollen die Investitionen 2020 nun auf weniger als 14 Milliarden Dollar sinken. Die angepeilten Einsparungen im operativen Geschäft wurden auf mehr als 1 Milliarde Euro erhöht. Die erste Zwischendividende von stabilen 0,66 Euro wurde zudem genehmigt.

Vestas rutscht in die Verlustzone - Prognose noch in Reichweite

Der Windkraftanlagenhersteller Vestas hat im ersten Quartal wegen Projekten mit niedrigeren Gewinnspannen und höheren Kosten zwar unerwartet einen Verlust geschrieben. Das Erreichen der Jahresprognose, die Vestas vor Ausbruch des Coronavirus gegeben hat, hält der dänische Konzern aber weiter für möglich.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 07:16 ET (11:16 GMT)