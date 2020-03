MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Ein Einbruch in China hat dem Volkswagen-Konzern im Februar einen deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen beschert. Wie die Wolfsburger mitteilten, setzten sie weltweit 546.300 Fahrzeuge ab, das war ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. Allein in der Region China inklusive Hongkong brachen die Verkäufe um knapp drei Viertel auf 60.900 Fahrzeuge ein.

DHL Supply Chain baut Kooperation mit Locus Robotics in Nordamerika aus

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Supply Chain vertieft die Kooperation mit Locus Robotics, einem Hersteller autonomer mobiler Roboter (AMR) für Fulfillment-Lager. Künftig werden die Locus-Roboter an 10 weiteren DHL-Standorten in Nordamerika eingesetzt. Beide Unternehmen hätten einen entsprechenden Vertrag über die Ausweitung der Serviceleistungen an diesen Standorten unterzeichnet.

Lieferando führt wegen Coronavirus kontaktlose Essenslieferung ein

Wegen der Coronavirus-Pandemie will der Bringdienst Lieferando ab sofort Lieferungen anbieten, die ohne physischen Kontakt mit dem Kunden auskommen. Diese neue Massnahme gelte für alle Restaurants auf der Plattform und solle in ganz Europa in Kraft treten, teilte die Lieferando-Mutter Takeaway am Freitag mitteilte. Die Lieferfahrer sind demnach angewiesen, beim jeweiligen Kunden zu klingeln und die Lieferung vor der Tür abzustellen.

Nordex liefert Turbinen für 48-Megawatt-Windpark in Schweden

Die Nordex SE hat einen weiteren Auftrag von der schwedischen OX2 erhalten. Für den 48-Megawatt-Windpark Ljungbyholm werde das Unternehmen zwölf Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 liefern, teilte der Konzern mit. Der Auftrag umfasse auch einen Premium-Service-Vertrag der Anlagen mit einer Laufzeit von 30 Jahren.

Prosiebensat1-Vorstand Albert verlässt Unternehmen zum 30. April

Das mit Abstand dienstälteste Vorstandsmitglied Conrad Albert verlässt die Prosiebensat1 Media SE. Wie der Medienkonzern mitteilte, legt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende sein Mandat im gegenseitigen Einvernehmen zum Ablauf des 30. April nieder. Er ist seit 2005 bei dem Unternehmen, im Vorstand sitzt er seit neun Jahren.

Air France-KLM zieht Kreditlinie über 1,1 Milliarden Euro

Air France-KLM bedient sich einer revolvierenden Kreditlinie. Wie der Airline-Konzern mitteilte, hat er 1,1 Milliarden Euro in Anspruch genommen und verfügt nun über eine Gesamtliquidität von 5,5 Milliarden Euro.

Bang & Olufsen wird wegen Coronakrise deutlich pessimistischer

Auch der Anbieter von Unterhaltungselektronik im Hochpreissegment Bang & Olufsen wird die Folgen der Coronakrise zu spüren bekommen. Das dänische Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2020 nun einen stärkeren Rückgang von Umsatz, Margen und Cashflow als ohnehin schon in Aussicht gestellt.

BT-CEO Philip Jansen positiv auf Covid-19 getestet

FRANKFURT (Dow Jones) Der Chef der BT Group, Philip Jansen, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Jansen (53) habe sich unwohl gefühlt und freiwillig testen lassen. Dabei sei er positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte das Unternehmen mit.

Fortum fordert stärkeres Klima-Engagement von Uniper

Der finnische Versorger Fortum hat die Klimaschutzziele der Uniper SE begrüsst, aber mehr Engagement mit Blick auf die Kohlefabriken in Russland gefordert. Die Strategie sei "ein klarer Schritt in die richtige Richtung", sagte der scheidende Fortum-Chef Pekka Lundmark. Als Uniper-Hauptaktionär setze Fortum auf eine "enge Zusammenarbeit" der beiden Firmen, "darunter auch konkrete Pläne, um Unipers Ziele zur Emissionsreduktion zu erreichen".

Generali erhöht nach Gewinnanstieg Dividende und bestätigt Ziele

Die gute Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr stimmt die Assicurazioni Generali SpA zuversichtlich für das laufende Jahr. Sie hält ungeachtet der Unsicherheiten wegen der Coronakrise an ihren Zielen fest und hebt zudem die Dividende an.

Roche erhält Notfall-Zulassung für Corona-Test in USA

Der Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Notfall-Zulassung für einen Test zum Nachweis des neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe den Test in einer Notfall-Bestimmung vorübergehend zugelassen, teilte die Roche Holding AG mit.

RTL Group mit Rekordumsatz - Corona-Folgen noch nicht absehbar

Die Digitalerlöse und ein starkes Produktionsgeschäft haben der RTL Group im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz beschert. Der operative Gewinn stagnierte wegen Investitionen in Programminhalte und ins Streaming-Angebot. Die Aktionäre, allen voran der Medienkonzern Bertelsmann mit seiner Beteiligung von 76,3 Prozent, sollen für das Geschäftsjahr eine gleichbleibende Dividende von 4,00 Euro bekommen. Im laufenden Jahr rechnet RTL - ohne Berücksichtigung der Corona-Folgen - wegen Anlaufverlusten für neue Streaming-Dienste mit einem rückläufigen operativen Gewinn bei steigenden Erlösen.

Santander erwirbt Mehrheitsanteil an Softwarefirma Mercury TFS

Banco Santander verstärkt sich im Bereich Software. Für 30 Millionen Euro hat die Bank nach eigenen Angaben einen Anteil von 50,1 Prozent an der Mercury TFS erworben. Die in Madrid ansässige Gesellschaft beschäftigt 130 Mitarbeiter in Spanien und Lateinamerika und bietet Lösungen für die Verwaltung von Finanztransaktionen von Unternehmen an.

Adobe erwartet höheren Umsatz und Gewinn im 2. Quartal

Das US-Softwareunternehmen Adobe hat im ersten Geschäftsquartal von höheren Abonnenten-Erlösen profitiert und die Erwartungen übertroffen. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr rechnet Adobe damit, dass Kunden sich bei Softwarekäufen und Beratungsdienstleistungen zurückhalten dürften. Gleichwohl dürften Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal zulegen.

American Airlines reduziert wegen Coronakrise Flugplan weiter

American Airlines hat angesichts der schwachen Reisetätigkeit während der Coronavirus-Pandemie den Flugplan weiter reduziert. Sie hat ihre Flugkapazität in der Sommersaison um 34 Prozent gesenkt. Darin enthalten ist eine 50-prozentige Reduzierung der Transatlantik-Flüge im April.

Pentagon will Milliarden-Auftrag an Microsoft nochmals "überprüfen"

Im Streit um einen milliardenschweren Auftrag an den Softwarekonzern Microsoft hat das US-Verteidigungsministerium einen viermonatigen Aufschub beantragt, um die Vergabe des Auftrags noch einmal zu überprüfen. In ihrem Antrag an das Gericht in San Francisco baten die Pentagon-Anwälte am Donnerstag, den vom Onlineriesen Amazon angestrengten Prozess zurückzustellen, um Details des Vergabeverfahrens prüfen zu können. Die Entscheidung über den Aufschub liegt nun beim Gericht.

Softbank kauft auf Druck von Elliott eigene Aktien zurück

Der japanische Technologieinvestor Softbank beugt sich dem Druck des aggressiven Hedgefonds Elliott und erwirbt für bis zu 500 Milliarden Yen (4,2 Milliarden Euro) eigene Aktien von der Börse zurück. Software nutzt die gefallenen Aktienkurse und wird nach eigenen Angaben bis zu 7 Prozent des eigenen Kapitals am Markt aufkaufen. Das Volumen fällt damit deutlich kleiner aus als die von Elliott kürzlich geforderten 20 Milliarden Dollar, über die das Wall Street Journal berichtete.

