MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Belastet von sinkenden Stahlpreisen und einer schwachen Nachfrage hat der Stahlhändler Klöckner & Co vergangenes Jahr einen Verlust verzeichnet. Aus diesem Grund streicht der Konzern den Aktionären die Dividende. Im Vorjahr wurden noch 0,30 Euro je Aktie gezahlt. Für das laufende Jahr zeigte sich die im SDAX notierte Klöckner & Co trotz des allgemein unsicheren Umfelds zuversichtlich.

Manz schreibt bei deutlichem Umsatzrückgang rote Zahlen

Der Umsatzrückgang beim Maschinenbauer Manz hat sich zum Jahresende noch beschleunigt. Die Einnahmen fielen mit 264,4 Millionen Euro um 11 Prozent schwächer aus als im Vorjahr, teilte das Unternehmen aus Reutlingen mit. Im November hatte Manz zwar die Gewinnprognose gesenkt, aber von einem leichten Umsatzrückgang gesprochen. Nach neun Monaten waren die Einnahmen 6,5 Prozent schwächer gewesen.

Air France rechnet mit 3.600 Flugausfällen im März

Die Corona-Epidemie wirbelt den Flugplan von Air France-KLM durcheinander. Wie der Konzern mitteilte, dürften allein bei Air France im März 3.600 Flüge ausfallen, die Langstrecken-Kapazität reduziert sich um 13 Prozent gegenüber den ursprünglichen Plänen. Auch bei KLM, dem niederländischen Teil des Konzerns, dürfte die Langstrecken-Kapazität in einer ähnlichen Grössenordnung sinken.

Norwegian Air Shuttle setzt alle Italien-Flüge aus

Die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle verzichtet wegen der landesweiten Einschränkungen aufgrund der Coronavirus-Epidemie komplett auf Flüge von und nach Italien. Nachdem das Unternehmen bereits alle Flüge zwischen Oslo und Mailand gestrichen hatte, werden nach Angaben der Gesellschaft nun auch die Verbindungen New York-Rom sowie Oslo-Rom und Rom-Oslo temporär ausgesetzt.

Saint-Gobain verkauft Teile von Glassolutions in Deutschland

Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain trennt sich von Teilen seines Glaserei-Geschäfts in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es Teile von Glassolutions an die Investment-Firma DIK Deutsche Industrie Kapital GmbH mit Sitz in Berlin verkauft. Einen Kaufpreis nannten die Franzosen nicht. Der Verkauf betrifft sieben Standorte mit insgesamt 350 Beschäftigten und einem Umsatz von 45 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Schaeffler mit vorsichtigem Ausblick

Schaeffler hat im vergangenen Jahr bei stabilen Umsätzen deutlich weniger verdient. Die eigenen Ziele konnte der Auto- und Industriezulieferer aber erreichen beziehungsweise sogar leicht übertreffen. Beim Ausblick für das laufende Jahr zeigt sich allerdings das zunehmend schwierigere Umfeld: Schaeffler rechnet - entgegen der bisherigen Marktschätzung - mit einem erneuten Margenrückgang.

